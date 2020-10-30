«Довольны?»: женщина в автобусе устроила скандал, надев маску клоуна

Как мы уже знаем, масочный режим не всем пришёлся по вкусу. На этот раз героем скандала стала женщина в автобусе, отказавшаяся надевать медицинскую маску. После перепалки женщина всё-таки надела маску, только карнавальную.
В Татарстане пассажирка автобуса отказалась надеваться маску в автобусе, устроив скандал. Поводом для конфликта стала просьба водителя надеть маску. Он заявил, что автобус не тронется, пока все пассажиры не наденут средства защиты. В ответ женщина разразилась тирадой.
— Мне жалко вас. Сегодня нам сказали надеть... Это как приказ "сидеть" — все сели, поджали лапку. Завтра нам скажут: "Умри" — все лягут и умрут, — начала спорить диссидентка.
После этого остальные пассажиры принялись возмущаться её поведением, на что женщина всё же достала маску из сумки.
— Красиво? Довольны? Поедем? — демонстративно заявила она, надев карнавальную маску клоуна.
Похоже, женщина была готова к такому повороту событий, раз носила маску в сумке
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В соцсетях пользователи разделились на два лагеря. Кто-то похвалил женщину за смелость, а кто-то осудил её за неповиновение.
А вы носите маску?
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Тогда в ответ водила сделает губками бррррррр начнет крутить баранку и приговаривать,представьте что мы уже едем.
Все забывают задать себе вопрос "вам шашечки или ехать" Только не давно ко мне в очереди повернулся впереди стоящий человек и начал объяснять что я должен отойти на 2 метра а не на 1.5 как я стоял, и что у меня должна быть маска. (Причём сам был без маски) Внимание вопрос, больше шансов что я его заражу если он стоит спиной, или если мы с ним стоим лицом к лицу и брызгая соплями спорим ? Увы для некоторых важнее качать права чем собственная безопасность.
Время и дури в голове революционерки до хрена.
При том что дело-то при таком раскладе не в маске, а в человеческих отношениях.
Ты, пассажир в маске или кондуктор,ты требуешь надеть маску кого-то, а этот некто тебя посылает..... Тут уже оскорбление тебя идет и окружающих и кто это потерпит?