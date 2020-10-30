«Довольны?»: женщина в автобусе устроила скандал, надев маску клоуна

В Татарстане пассажирка автобуса отказалась надеваться маску в автобусе, устроив скандал. Поводом для конфликта стала просьба водителя надеть маску. Он заявил, что автобус не тронется, пока все пассажиры не наденут средства защиты. В ответ женщина разразилась тирадой.

— Мне жалко вас. Сегодня нам сказали надеть... Это как приказ "сидеть" — все сели, поджали лапку. Завтра нам скажут: "Умри" — все лягут и умрут, — начала спорить диссидентка.

После этого остальные пассажиры принялись возмущаться её поведением, на что женщина всё же достала маску из сумки.

— Красиво? Довольны? Поедем? — демонстративно заявила она, надев карнавальную маску клоуна.