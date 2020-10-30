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«Довольны?»: женщина в автобусе устроила скандал, надев маску клоуна

«Довольны?»: женщина в автобусе устроила скандал, надев маску клоуна (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 13:06
Сообщество : Пандемия
Метки: интересное   маска   маска клоуна   масочный режим   пандемия   татарстан   фото   юмор   
1525
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Как мы уже знаем, масочный режим не всем пришёлся по вкусу. На этот раз героем скандала стала женщина в автобусе, отказавшаяся надевать медицинскую маску. После перепалки женщина всё-таки надела маску, только карнавальную.

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Метки: интересное   маска   маска клоуна   масочный режим   пандемия   татарстан   фото   юмор   
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14  комментариев
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11k
Yasen_Perec 2 часа назад
Карнавальная маска защищает от коронавируса, также как ваши сраные медицинские - никак.
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−75
im240 23 минуты назад
осень....
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1k
Mellivora Час назад
Красиво? Довольны? Поедем? демонстративно заявила она, надев карнавальную маску клоуна.
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Тогда в ответ водила сделает губками бррррррр начнет крутить баранку и приговаривать,представьте что мы уже едем.
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3k
Евгений Час назад
А вы видели, как чихают люди в масках? Они ее отодвигают. Все, кого я видел, так делали. И я их понимаю. На каждый чих, масок не напасешься, а нюхать потом свои сопли, не всем нравится.
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46k
alertol 2 часа назад
Больше бесят не сами маски, а человеческий фактор.

Все забывают задать себе вопрос "вам шашечки или ехать" Только не давно ко мне в очереди повернулся впереди стоящий человек и начал объяснять что я должен отойти на 2 метра а не на 1.5 как я стоял, и что у меня должна быть маска. (Причём сам был без маски) Внимание вопрос, больше шансов что я его заражу если он стоит спиной, или если мы с ним стоим лицом к лицу и брызгая соплями спорим ? Увы для некоторых важнее качать права чем собственная безопасность.
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23
Бородач 2 часа назад
Не ношу. Потому что сижу дома
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40k
SAndre 2 часа назад
дура обыкновенная
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1k
Mellivora SAndre Час назад
При том дура деятельная и идущая на конфликт. Прекрасно знала что он, этот конфликт будет,подготовила маску и проникновенную речь диссидента...
Время и дури в голове революционерки до хрена.
При том что дело-то при таком раскладе не в маске, а в человеческих отношениях.
Ты, пассажир в маске или кондуктор,ты требуешь надеть маску кого-то, а этот некто тебя посылает..... Тут уже оскорбление тебя идет и окружающих и кто это потерпит?
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1k
Олег Шишкин 2 часа назад
Все эти месяцы маску не ношу, перчатки не одеваю, в магазинах маска на шее для отмазки, со всеми здороваюсь за руку, езжу в автобусах, веду обычный образ жизни. Если бы не истерия в СМИ, я бы вообще и не знал про то, что моя жизнь на волоске )))
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92
776166 Олег Шишкин Час назад
Ну и мудак.
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10k
P.F. 2 часа назад
Как вам масочка, зацените!

Как вам масочка, зацените!
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15k
Anna 2 часа назад
надо было такую надеть
надо было такую надеть
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4k
Echo 2 часа назад
пусть пешком идет
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