Партия сказала: Надо! Комсомол ответил: Есть!

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи (ВЛКСМ), а проще комсомол - сегодня ему 102 года со дня рождения. И хотя от него остались лишь воспоминания, для многих эти воспоминания одни из наиболее светлых в жизни. Все-таки историю уже не перепишешь, и лучше ее помнить...