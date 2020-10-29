Партия сказала: Надо! Комсомол ответил: Есть!

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи (ВЛКСМ), а проще комсомол - сегодня ему 102 года со дня рождения. И хотя от него остались лишь воспоминания, для многих эти воспоминания одни из наиболее светлых в жизни. Все-таки историю уже не перепишешь, и лучше ее помнить...
×
К осени 1918 года юношеское движение в стране развернулось с особой силой, что создало предпосылки для создания всероссийского объединения союзов рабочей и крестьянской молодежи.
На I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи 29 октября 1918 года было принято решение назвать всероссийскую организацию Российским коммунистическим союзом молодежи (РКСМ).
Самая массовая молодежная организация в стране, принимавшая самое активное участие в деле становления страны
За годы существования комсомола, с 1924 года получившего имя В. И. Ленина, в его рядах побывали десятки миллионов молодых людей
Во всем мире организацию узнавали по звонкому сокращенному названию «комсомол». Как и слово «спутник» (sputnik), во многих языках мира «комсомол» (komsomol) обходился без перевода.
Нарком обороны СССР К. Е. Ворошилов встречается с комсомолками, награждёнными почётным знаком «Ворошиловский стрелок». 1 ноября 1935 года.
Комсомол играл большую роль в выполнении поставленных Коммунистической партией задач по развитию народного хозяйства: промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики, образовании и науки, культуры и искусства, спорта, организации досуга.
В советское время во всех школах в обязательном порядке формировался комитет ВЛКСМ, в который входило около десяти избранных комсомольцев, вершивших многие судьбы
Долгие годы для некомсомольцев и беспартийных были закрыты двери многих вузов и заказаны руководящие посты, поэтому путь - октябренок, пионер, комсомолец был обязательным, если ты желал подстроить свое счастливое будущее
Устав ВЛКСМ (1962)
Процесс вступления в ВЛКСМ чем-то напоминал современную процедуру получения водительских прав. Будущий комсомолец должен был сначала сдать "внутренний" экзамен - получить рекомендацию комитета комсомола своей школы, а затем - "внешний" в райкоме (горкоме), где выдавался заветный комсомольский билет. И в первую очередь, чтобы стать комсомольцем, необходимо было прочитать Устав ВЛКСМ и запомнить его основные положен
Герои-комсомольцы Зоя Космодемьянская, Любовь Шевцова, Олег Кошевой, Александр Матросов, Лиза Чайкина и многие тысячи других были и остаются беспримерными символами любви к своей стране
27—28 сентября 1991 года после капитуляции ГКЧП в Москве, в гостинице «Орлёнок» под председательством первого секретаря ЦК ВЛКСМ Владимира Зюкина, второго секретаря ЦК ВЛКСМ Вячеслава Копьева прошёл XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ, который распустил всесоюзную коммунистическую молодёжную организацию и вместе с ним официально прекратил существование всесоюзной пионерской организации при ЦК ВЛКСМ.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- «Урод, сволочь, ненавижу»: в сети появилась последняя переписка историка Соколова с убитой любовницей
- 20 внезапных исторических снимков с фактами, о которых вы, вероятно, не знали
- Америка в бедности: 25 портретов Великой Депрессии
- Печальная история «Красной королевы»
- Кто они, современные принцессы?
33
Понравилось33
Новости партнёров
Загрузка...
Сколько стоит Устав ВЛКСМ?
Устав безценен!
Сколько комсомольцев участвовало в штурме Зимнего?
Ни одного, комсомол организован позже.