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Партия сказала: Надо! Комсомол ответил: Есть!

Партия сказала: Надо! Комсомол ответил: Есть! (23 фото)

Автор:
29 октября 2020 12:29
Сообщество : Исторические факты
Метки: влксм   интересное   историческеи факты   история   комсомол   союз   фото   
916
23

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи (ВЛКСМ), а проще комсомол - сегодня ему 102 года со дня рождения. И хотя от него остались лишь воспоминания, для многих эти воспоминания одни из наиболее светлых в жизни. Все-таки историю уже не перепишешь, и лучше ее помнить...

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Метки: влксм   интересное   историческеи факты   история   комсомол   союз   фото   
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4  комментария
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3k
Денис Колосов Час назад
Блин, я видимо дефектный в плане идеологии от рождения был-) Для меня все эти демонстрации были лишним выходным, я очень расстраивался если меня всетаки туда затаскивали..но при малейшей возможности пытался сбежать с них.
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41k
Цыц тут у меня 4 минуты назад
Комсомол пионерию распустили и сейчас молодежь воспитывают Бузова и Собчак. По мне, так комсомол был все же лучше.
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14k
Теуш Алексей 5 минут назад
Вопросы-ловушки для вступающих в середине 80х:
Сколько стоит Устав ВЛКСМ?
Устав безценен!
Сколько комсомольцев участвовало в штурме Зимнего?
Ни одного, комсомол организован позже.
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2k
SSD Полчаса назад
Партия сказала: Надо! Комсомол ответил: Есть!
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