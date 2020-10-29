Как Рут Гинзбург бросила вызов мужскому миру и навсегда изменила американскую судебную систему

Путь Рут Гинзбург к ее посту в Верховном суде США — это история женщины, которая бросила вызов миру, принадлежащему мужчинам. Каждый этап ее жизни, будь то детство и юность в школе и университетах, первое рабочее место в социальной службе или преподавание в вузе, был фактически ее личной борьбой против стереотипов и предвзятого отношения к женщинам. И чем выше Гинзбург поднималась по карьерной лестнице, тем шире становился круг тех, кого она защищала. Она активно заступалась за всех, кто по каким-то причинам не получал поддержки со стороны закона: и ни цвет кожи, ни раса, ни сексуальная ориентация, ни, тем более, пол не мешали Гинзбург помогать тем, кто нуждается в ее помощи. Образ Рут стал значимым не только для феминизма, но и поп-культуры: ее имя упоминается в культовых сериалах вроде «Парки и зоны отдыха», а биография становится основой для полнометражных фильмов — например, драмы «По половому признаку», вышедшей в прокат в 2018 году.



Спустя шесть лет после назначения в Верховный суд США у Гинзбург было обнаружено онкологическое заболевание. Но даже в такой ситуации Рут не ушла со своего поста и продолжила борьбу с судебной несправедливостью, параллельно проходя лечение от рака. Не покидало Гинзбург и своеобразное чувство юмора. Узнав о ее диагнозе, один из видных американских политиков сказал Рут, что жить ей осталось около 9 месяцев. Спустя некоторое время Гинзбург в разговоре с журналистами вспомнила его слова и сказала: «Как видите, я еще жива в отличие от сенатора, который сказал мне, что я умру через 9 месяцев».



Борьба с раком шла с переменными успехами: когда казалось, что все страшное позади, врачи обнаруживали у Гинзбург новые опухоли, и в ее жизнь снова возвращались бесконечные химиотерапии и ослепительный свет хирургических ламп. Война со смертью затянулась на двадцать с лишним лет — Гинзбург не стало ночью 18 сентября 2020 года.



Уже на следующий день президент США Дональд Трамп, назвавший Гинзбург после ее ухода «титаном права» (навряд ли самой Гинзбург такой комплимент пришелся бы по душе, ведь она всегда выступала против скандального республиканца и публично называла его «фальшивкой», а тот в ответ грозился ее уволить за такую резкость) пообещал найти Гинзбург замену «безотлагательно». И такая скоропалительность, по мнению некоторых аналитиков, не сулит ничего хорошего. Смерть Гинзбург усилит напряжение на и без того расколотой на два лагеря политической арене США. Либеральные ценности, которые разделяла Рут, крайне важны для современных демократов, и потеря такого лидера, каким была Гинзбург в Верховном суде, может оказаться на руку республиканцам — тем более учитывая высокий риск, что освободившееся вакантное место займет их ярый сторонник в лице консерватора. Если это произойдет, то больше всех от такого «перераспределения» сил пострадают женщины.



Дело в том, что консерваторы Верховного суда США активно выступают против абортов — процедуры, легализованной в Америке еще в 1973 году, после громкого дела «Роу против Рейда», в котором участвовала сама Гинзбург. Став членом Верховного суда, Гинзбург делала все возможное, чтобы право на аборт было доступным для всех женщин. Как говорила сама Рут, «если государство начинает контролировать решения, которые принимает женщина, то это значит, что оно не воспринимает женщину как человека, способного делать собственный осознанный выбор».



Появление на месте либерала Гинзбург нового человека, поддерживающего консерваторов, по мнению журналиста Bloomberg Грега Стора, может отбросить Америку на два десятилетия назад и даже привести к катастрофической смене идеологических ценностей Верховного суда. Учитывая вероятность такого сценария, а также непредсказуемые ноябрьские выборы президента, нестихающие протесты против полицейского произвола и расизма и финансовый спад на фоне пандемии, будущее США — как политическое, так и законодательное — становится все более туманным и непредсказуемым.