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Как Рут Гинзбург бросила вызов мужскому миру и навсегда изменила американскую судебную систему

Как Рут Гинзбург бросила вызов мужскому миру и навсегда изменила американскую судебную систему (4 фото)

Автор:
29 октября 2020 10:38
Сообщество : Истории
Метки: Рут Гинзбург   америка   жизнь   интересно   история   система   фото   
464
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18 сентября умерла Рут Гинзбург, судья Верховного суда США и обладательница множества наград. Ее пусть к этому посту — это история женщины, которая бросила вызов миру, принадлежащему мужчинам. Гинзбург известна не только свой юридической деятельностью, но и борьбой за права человека, и женщин в частности. Рассказываем, почему имя Рут Гинзбург вошло в историю.
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Метки: Рут Гинзбург   америка   жизнь   интересно   история   система   фото   
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9  комментариев
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4k
Zorik 9 минут назад
Защищала нигеров и пид@расов, низачот. Еврейка, этим все сказано.
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ПЕТР Полчаса назад
Ни одного коня на скаку не остановила, ни в одну горящую избу не вошла, это героиня не нашего романа.
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1k
Безумная Белла 48 минут назад
Чего она там изменила? Нам-то какое дело, чьи права нарушались в Америке?
В это время в СССР было полно женщин судей, прокуроров, следователей и т.д.
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1k
Mellivora 57 минут назад
Как рожу увидел,понял что тут будет феминистка.
До чего доводит бабу недовнимание со стороны мужиков.
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2k
m1skam Mellivora 39 минут назад
Гадание по картинкам?
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7k
Шурум-бурум Час назад
Как Рут Гинзбург бросила вызов мужскому миру и навсегда изменила американскую судебную систему
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rider2 Час назад
Как Рут Гинзбург бросила вызов мужскому миру и навсегда изменила американскую судебную систему
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2k
Frank Borman Час назад
Гендерная активистка, феминистка и борец за права женщин. Все, что нужно знать об этом великом юристе.
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140k
☭Cheкаво☭ Час назад
Феминистка главный судья-это уже не законно.
Представляю сколько эта ведьма мужиков пересадила ни в чем не по-винных)
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