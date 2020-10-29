Узбекистан впервые опубликовал редкие архивные фото вскрытия гробницы Тамерлана

Через два дня после вскрытия могилы началась война, и экспедицию спешно свернули. Останки Тамерлана и его родственников упаковали в ящики и перевезли сначала в Ташкент, а потом - в Москву. Герасимов приступил к работе по реконструкции облика азиатского правителя и других Тимуридов. На это ему потребовалось больше года. Останки Тимуридов сначала хранились в Москве (вплоть до октября 1942 г), затем были перевезены в Самарканд, где 20 ноября их перезахоронили в мавзолее Гур-Эмир.