Узбекистан впервые опубликовал редкие архивные фото вскрытия гробницы Тамерлана

Гробницу Амира Тимура вскрыли в ночь на 20 июня 1941 года. Фото этого события обнародовал Узархив.
В 1941 году в Самарканде были вскрыта могила великого завоевателя завоевателя Амира Тимура (Тамерлана) и его родственников. Этой экспедицией руководили заместитель председателя Совнаркома Узбекистана по науке и культуре Т. Н. Кори-Ниязи и антрополог М. М. Герасимов. В группу также входили востоковед Александр Семенов, таджикский писатель Садриддин Айни. Съемкой занимался оператор Ташкентской киностудии Малик Каюмов.
Самаркандский областной госархив впервые обнародовал ранее неизвестные фото этого события.
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С этим мероприятием связывают легенду, согласно которой начало Великой Отечественной войны стало следствием вскрытия гробницы. На надгробной плите были найдены надписи на древнеарабском языке, которые якобы являлись магической печатью, защищающей прах от надругательства.
Полный текст надписи содержал предостережение для тех, кто захочет вскрыть гробницу: "Все мы смертны. Придет время, и мы уйдем. До нас были великие и будут после нас. Если же кто возгордится и вознесется над другими и потревожит прах предков, пусть постигнет его самая страшная кара".
Во время экспедиции ученые вскрыла и другие захоронения: самого Тимура, его сыновей Шахруха и Мираншаха, его внуков Улугбека и Мухаммад-Султана, старшей жены Тимура.
В 1947 году Герасимов в статье "Портрет Тамерлана", опубликованной в сборнике "Краткие сообщения Института истории материальной культуры" описал могилу Тамерлана так: "...Могила Тимура занимала центральное положение в подвальном помещении мавзолея; ее надгробье состоит из очень массивной, грубо отесанной плиты серого известняка, поверх которой на ганчевом растворе была прикреплена тонкая плита оникса, покрытая тончайшим резным узором посвятительной надписи. (…) Погребальная камера, сложенная из массивных известняковых блоков, хорошо пригнанных между собой, представляла прямоугольник три метра на метр, при глубине около метра. Внутри этой камеры находился деревянный гроб совершенно идентичной формы ныне бытующим. (…) В гробу был обнаружен костяк, лежащий на спине, с вытянутыми, сведенными в кистях руками, вытянутыми ногами и головой, лежащей на правой щеке, лицом, обращенным в сторону Мекки".
Через два дня после вскрытия могилы началась война, и экспедицию спешно свернули. Останки Тамерлана и его родственников упаковали в ящики и перевезли сначала в Ташкент, а потом - в Москву. Герасимов приступил к работе по реконструкции облика азиатского правителя и других Тимуридов. На это ему потребовалось больше года. Останки Тимуридов сначала хранились в Москве (вплоть до октября 1942 г), затем были перевезены в Самарканд, где 20 ноября их перезахоронили в мавзолее Гур-Эмир.
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