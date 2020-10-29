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Узбекистан впервые опубликовал редкие архивные фото вскрытия гробницы Тамерлана

Узбекистан впервые опубликовал редкие архивные фото вскрытия гробницы Тамерлана (8 фото)

Автор:
29 октября 2020 09:45
Сообщество : Наука
Метки: Тамерлан   Узархив   вскрытие гробницы   интересно   история   наука   узбекистан   фото   
1600
8
Гробницу Амира Тимура вскрыли в ночь на 20 июня 1941 года. Фото этого события обнародовал Узархив.
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Метки: Тамерлан   Узархив   вскрытие гробницы   интересно   история   наука   узбекистан   фото   
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12  комментариев
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22k
Григорий Полчаса назад
Страшная история. Все кто тогда вскрывал гробницу умерли - такое проклятие.
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Григорий Слава Кокаинум 24 минуты назад
Т.е. шутка вошла нормально?
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2k
Феликс Дзержинский 7 минут назад
Кто то раскапывая могилы зовётся археолог, а кто то просто-вандал. Какой прикол рыться в могилах, что хотят найти? Я этой деятельности ни}{уя не понимаю.
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3k
Тамара 13 минут назад
Зря они к мертвым лезут. Осквернение могил - не лучшее занятие.
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27k
KiploksAKS 18 минут назад
Я не мистик, но 19 ноября 1942 началось контрнаступление под Сталинградом.
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562
Дмитрий Круглов 24 минуты назад
Это хорошо еще, что они с уважением к ним относились и потом вернули на место.
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10k
Сергей Полчаса назад
Ага, а если не вскрыли могилу, то немецкие войска до сих пор стояли на советско- польской границе. Ох эти ваши конспирологи
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3k
Dikkiy 37 минут назад
Что то Узбекистан притормаживает! Данные фото еже давно по сети гуляют.
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19k
Батончик с маком Dikkiy Полчаса назад
так они их только сейчас нагуглили
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4k
Летучий Мыш Батончик с маком 17 минут назад
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