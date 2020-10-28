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«Некопаевская картоха»!

«Некопаевская картоха»! (15 фото)

Автор:
28 октября 2020 22:45
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: картошка   огород   удивительное рядом   яавтор   
406
15
Чтоб не мучиться выкапывать картошку осенью - её просто не нужно мучиться и закапывать весной!
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Метки: картошка   огород   удивительное рядом   яавтор   
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13  комментариев
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35k
VikCom 3 часа назад
Еще бы знать где взять такую "мульчу"....
Надо пошукать...
А идея зачетная, я сажал в сено... Но это одно и то же... Был доволен, правда сена было мало.
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6k
Курык Марий™ Автор поста VikCom 3 часа назад
Сено за сезон спревает. Семка остаётся на несколькр лет.
Важность именно ГРИБНОЙ семки в том, что в ней есть остатки грибного мицелия. Он вступает в некий симбиоз с картошкой.
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307
wmzz Час назад
Если насыпать мульчу слоем в пол метра (написано 25см+25см), то на сотку посадки картошки надо 50 кубов мульчи? Это примерно 7-8 ЗИЛов самосвалов с надставленными бортами
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6k
Курык Марий™ Автор поста wmzz 36 минут назад
Не совсем так. Шелуха в мешках спресована, а на грядке, перемешанная с навозом - раз в 6-8 объёмнее.
У меня, при сложенных задних сиденьях, в Шнивку влезает 20 мешков. Плюс прицепчик, типа Пчёлка, ещё 30-40. 2 рейса в соседнюю деревню по весне и на мои 10 соток хватает на год. К тому же, много нужно только в первый год. я тогда мешков 200 на Газельке привёз. Потом эти 25+25 слёживаются и превращаются в 25-30 по весне. Просто досыпаешь верхний слой.
Это только на первый взгляд страшно, реальность обыденней
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6k
Курык Марий™ Автор поста 3 часа назад
Ещё один плюс "грибной" шелухи подсолнуха - она "съедает" непаханную целину напрочь. Стелешь гофрокартон на скошенный бурьян, засыпаешь семкой, через год вместо целины - чистый чернозём, без бурьяна, корней одуванчиков/лопухов, которые хрен когда до конца выкопаешь, и с дождевыми червями!
Хошь копай по старинке, хошь сразу делай грядки с "мульчой"
Таким же образом, можно остановить прикорневую поросль вишни/малины.
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2k
Варяг 3 часа назад
Позитив... Вырастить своими руками. Снимаю шляпу!
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6k
Курык Марий™ Автор поста Варяг 2 часа назад
Можешь попробовать вырастить сам.
По приведённому методу. Уход не требуется. Пахать/копать не нужно. Даже дача, как таковая не нужна.
Выехал на майские шашлыки/рыбалочку поматрАсить, захватил с собой полведра картохи. Засыпал на укромной полянке шелухой и в августе можешь ехать собирать урожай. Вокруг сорняк в человеческий рост, а на твоей секретной деляночке полтора мешка отборного картофана - Батька обзавидуется.
Тебе понадобится ведро конской навозной подстилки, 6-8 мешков шелухи, вилы, чтоб всё перемешать не испачкав рук и собственно 3-5 кило картохи из Ашана.
Навоз - на ипподроме, семки у производителей грибов. Вилы в Леруа 150 рублей. Всё помещается в багажник.
Вилы можно оставить в багажнике. Представь, как удивится чувак с битой, который тебя подрезал на БМВ? ;)))

А в августе сможешь поразить своих спутников на шашлыках, "выкопав" в чистом поле полцентнера свежей картохи. Запечь её на углях в костре и всем домой раздать!
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2k
Варяг Курык Марий™ 2 часа назад
Боюсь мне это не нужно.... Я не ращу продукты, и даже не готовлю... И чувак на "бмв" мне как то безразличен, я не езжу за рулем, и не конфликтный я. Да и вилы с граблями я не видел лет тридцать...уж тем более навоз, с ипподрома ли, из другого источника.. Шашлыки я если готовлю, то не в чистом картофельном поле, а на оборудованном для этого месте у дома. И да, у нас в загнивающих европах немного другие решения проблем. ...Просто Вы, молодец как автор, позитивный пост написал!
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7k
Maddy8 3 часа назад
Какой сорт из доступных в магазине лучше всего для жарки? А то купишь пожарить, там половина развалиться.
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6k
Курык Марий™ Автор поста Maddy8 2 часа назад
Розара. Для жарки идеальна. В России растёт нормально.
Розара. Для жарки идеальна. В России растёт нормально.
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104
Jello Maddy8 2 часа назад
Все розовые сорта, например. БелаРоса, крымка.
Фиолетовые типа "цыганочка"- разваристые и высококрахмалистые из них только драники если вдруг. Белотелые- для варки, желтотелые- для жарки из тех, что с обычной шкуркой
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