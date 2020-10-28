«Некопаевская картоха»!

Чтоб не мучиться выкапывать картошку осенью - её просто не нужно мучиться и закапывать весной!
Просто выкладываешь на будущую грядку слой так называемой (мною) «Волшебной мульчи», сантиметров 20-25 толщиной.
Не жлобите мульчу! К осени она осядет!
Выкладываем на неё семенной картофель. Сверху, опять, 25 см мульчи. Хорошо бы ещё присыпать поверхность слоем обычных опилок в 5 см
Всё! Забываем про картошку до осени!
Не жлобите мульчу! К осени она осядет!
Выкладываем на неё семенной картофель. Сверху, опять, 25 см мульчи. Хорошо бы ещё присыпать поверхность слоем обычных опилок в 5 см
Всё! Забываем про картошку до осени!
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*** Не требуется полив, даже в жару - в мульче свой микроклимат. Она сама регулирует влажность, собирая утреннюю росу, в необходимых для себя количествах.
*** Не требуется прополка - сквозь мульчу не прорастают никакие сорняки!
*** Не нужно окучивать, картошка под собственным весом остаётся на стабильной глубине. Мульча мягкая, она не выдавливает клубни на поверхность, в отличии от твёрдого грунта.
*** Соответственно, не требуется и дополнительного рыхления почвы.
*** Не требуется дополнительного опрыскивания от ползающих вредителей. Они не могут добраться до растения через мульчу. Забудьте о медведке!
*** Спасает от возвратных и ранних осенних заморозков. Удлиняет период вегетации.
*** Да, отмывать и сушить урожай так же не требуется! ;)
*** Не требуется прополка - сквозь мульчу не прорастают никакие сорняки!
*** Не нужно окучивать, картошка под собственным весом остаётся на стабильной глубине. Мульча мягкая, она не выдавливает клубни на поверхность, в отличии от твёрдого грунта.
*** Соответственно, не требуется и дополнительного рыхления почвы.
*** Не требуется дополнительного опрыскивания от ползающих вредителей. Они не могут добраться до растения через мульчу. Забудьте о медведке!
*** Спасает от возвратных и ранних осенних заморозков. Удлиняет период вегетации.
*** Да, отмывать и сушить урожай так же не требуется! ;)
*** Осенью, просто, поднимаешь куст за ботву и стряхиваешь урожай в ведро!
*** Весной, раскладываешь новые картофелины на прошлогодние осевшие слои и засыпаешь свежий верхний слой. Со временем, нижние слои превращаются в перегной!
*** Больше НИКОГДА эту грядку не требуется вообще перевскапывать!
*
Наша семья, уже не первый год, выращивает таким образом, несколько сортов картофеля, включая экзоты.
*** Весной, раскладываешь новые картофелины на прошлогодние осевшие слои и засыпаешь свежий верхний слой. Со временем, нижние слои превращаются в перегной!
*** Больше НИКОГДА эту грядку не требуется вообще перевскапывать!
*
Наша семья, уже не первый год, выращивает таким образом, несколько сортов картофеля, включая экзоты.
Есть два «НО!»
1. Клубни, снаружи, получаются плотнее обычных, тупым ножом сложно почистить. После термической обработки твёрдость приходит в норму.
Зато, картошка лучше хранится и во время роста, её не может пожрать проволочник.
2. Мульча: состав и структура очень важны!!!
В моём случае, под словом «Мульча», я подразумеваю некую рыхлую субстанцию, Смесь нескольких, условно бесплатных, ингредиентов.
Это шелуха подсолнуха - отходы с грибной фермы. Обязательно «грибная отработка»! Подобные фермы, нынче не редкость. Их можно обнаружить, даже в городе, на заброшенных заводах в арендованных цехах.
И конский (подчёркиваю!) навоз. НЕ чистый, а с подстилкой из опилок. Смешиваем «семки» с навозом 8 к 1.
* Вот и весь секрет «Некопаевской картохи»!
П.С.:
На этой "волшебной мульче" с удовольствием растёт не только картофан.
Лук, клубника, чеснок, кабачки, огурцы.
1. Клубни, снаружи, получаются плотнее обычных, тупым ножом сложно почистить. После термической обработки твёрдость приходит в норму.
Зато, картошка лучше хранится и во время роста, её не может пожрать проволочник.
2. Мульча: состав и структура очень важны!!!
В моём случае, под словом «Мульча», я подразумеваю некую рыхлую субстанцию, Смесь нескольких, условно бесплатных, ингредиентов.
Это шелуха подсолнуха - отходы с грибной фермы. Обязательно «грибная отработка»! Подобные фермы, нынче не редкость. Их можно обнаружить, даже в городе, на заброшенных заводах в арендованных цехах.
И конский (подчёркиваю!) навоз. НЕ чистый, а с подстилкой из опилок. Смешиваем «семки» с навозом 8 к 1.
* Вот и весь секрет «Некопаевской картохи»!
П.С.:
На этой "волшебной мульче" с удовольствием растёт не только картофан.
Лук, клубника, чеснок, кабачки, огурцы.
Не бойтесь экспериментировать, это не больно! :)))
Авторский пост
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Метки: картошка огород удивительное рядом яавтор
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Надо пошукать...
А идея зачетная, я сажал в сено... Но это одно и то же... Был доволен, правда сена было мало.
Важность именно ГРИБНОЙ семки в том, что в ней есть остатки грибного мицелия. Он вступает в некий симбиоз с картошкой.
У меня, при сложенных задних сиденьях, в Шнивку влезает 20 мешков. Плюс прицепчик, типа Пчёлка, ещё 30-40. 2 рейса в соседнюю деревню по весне и на мои 10 соток хватает на год. К тому же, много нужно только в первый год. я тогда мешков 200 на Газельке привёз. Потом эти 25+25 слёживаются и превращаются в 25-30 по весне. Просто досыпаешь верхний слой.
Это только на первый взгляд страшно, реальность обыденней
Хошь копай по старинке, хошь сразу делай грядки с "мульчой"
Таким же образом, можно остановить прикорневую поросль вишни/малины.
По приведённому методу. Уход не требуется. Пахать/копать не нужно. Даже дача, как таковая не нужна.
Выехал на майские шашлыки/рыбалочку поматрАсить, захватил с собой полведра картохи. Засыпал на укромной полянке шелухой и в августе можешь ехать собирать урожай. Вокруг сорняк в человеческий рост, а на твоей секретной деляночке полтора мешка отборного картофана - Батька обзавидуется.
Тебе понадобится ведро конской навозной подстилки, 6-8 мешков шелухи, вилы, чтоб всё перемешать не испачкав рук и собственно 3-5 кило картохи из Ашана.
Навоз - на ипподроме, семки у производителей грибов. Вилы в Леруа 150 рублей. Всё помещается в багажник.
Вилы можно оставить в багажнике. Представь, как удивится чувак с битой, который тебя подрезал на БМВ? ;)))
А в августе сможешь поразить своих спутников на шашлыках, "выкопав" в чистом поле полцентнера свежей картохи. Запечь её на углях в костре и всем домой раздать!
Фиолетовые типа "цыганочка"- разваристые и высококрахмалистые из них только драники если вдруг. Белотелые- для варки, желтотелые- для жарки из тех, что с обычной шкуркой