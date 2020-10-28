«Некопаевская картоха»!

Есть два «НО!»

1. Клубни, снаружи, получаются плотнее обычных, тупым ножом сложно почистить. После термической обработки твёрдость приходит в норму.

Зато, картошка лучше хранится и во время роста, её не может пожрать проволочник.

2. Мульча: состав и структура очень важны!!!

В моём случае, под словом «Мульча», я подразумеваю некую рыхлую субстанцию, Смесь нескольких, условно бесплатных, ингредиентов.

Это шелуха подсолнуха - отходы с грибной фермы. Обязательно «грибная отработка»! Подобные фермы, нынче не редкость. Их можно обнаружить, даже в городе, на заброшенных заводах в арендованных цехах.

И конский (подчёркиваю!) навоз. НЕ чистый, а с подстилкой из опилок. Смешиваем «семки» с навозом 8 к 1.



* Вот и весь секрет «Некопаевской картохи»!



П.С.:

На этой "волшебной мульче" с удовольствием растёт не только картофан.

Лук, клубника, чеснок, кабачки, огурцы.