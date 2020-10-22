18 сумасшедших идей, которые можно реализовать на даче в следующем сезоне

От матричных сортиров до витиеватых архитектурных решений.
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Тебе не придётся ходить на речку, если речка сама придёт к тебе. Покупайте участки на берегу
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