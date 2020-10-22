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18 сумасшедших идей, которые можно реализовать на даче в следующем сезоне

18 сумасшедших идей, которые можно реализовать на даче в следующем сезоне (19 фото)

Автор:
22 октября 2020 11:01
Сообщество : Дачники
Метки: архитектура   дача   дачники   душ   огород   сортир   юмор из соцсетей   
4622
19

От матричных сортиров до витиеватых архитектурных решений.

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Метки: архитектура   дача   дачники   душ   огород   сортир   юмор из соцсетей   
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2k
barracuda 2 часа назад
подсолнух знатный....
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1k
viktor_benc 48 минут назад
Вот мы смеемся, а между тем хозяева этого "саркофага" на нем бабло рубят. Воду "заряжают", чакры страждущим "чистят"... Лох не мамонт-не вымер...
Вот мы смеемся, а между тем хозяева этого "саркофага" на нем бабло рубят. Воду "заряжают", чакры страждущим "чистят"... Лох не мамонт-не вымер...
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25k
Fat Lynx viktor_benc 4 минуты назад
еще лезвия старые можно затачивать торсионными полями... но это не точно
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4k
RIZ deadening 2 часа назад
Ну, может соседи воруют сильно , а так всё видно !
Ну, может соседи воруют сильно , а так всё видно !
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5k
Владимир RIZ deadening Полчаса назад
Стесняюсь спросить, а что они там воруют?
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