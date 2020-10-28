Как сложилась судьба актера, сыгравшего в фильме «Зеленая миля»

Майкл Кларк Дункан проделал большой путь от простого рабочего и охранника до «фабрики грез».
Фильм "Зеленая миля" стал самой известной работой актера.
Бурил скважины и мечтал о кино
Российским зрителям американский актер Майкл Кларк Дункан известен, прежде всего, по фильму «Зеленая миля», снятому по мотивам одноименного романа Стивена Кинга. Однако в его фильмографии много и других интересных работ. В послужном списке актера такие кинохиты как «Армагеддон», «Царь скорпионов», «Город грехов» и другие фильмы. В кинематограф Дункан пришел уже в зрелом возрасте, а до этого перепробовал другие профессии.
Майкл рос в неполной семье – его и сестру воспитывала мать-одиночка. После окончания школы будущий артист поступил в Университет имени Алкорна – первый в истории США вуз для темнокожих. Учебу молодой человек успешно совмещал с игрой в баскетбол.
Однако и спорт, и университет пришлось оставить. Тяжело заболела мать. Всю заботу о ней Дункан взял в свои руки. Чтобы как-то заработать на жизнь и оплачивать дорогостоящее лечение матери, он стал вкалывать сразу на двух работах. Днем бурил скважины для компании, которая добывала сланцевый газ. Ночью – работал охранником в чикагских клубах.
Гробить свое здоровье на вредных работах или всю жизнь прозябать вышибалой в клубе Майкл не хотел. Он мечтал отправиться в Голливуд и стать актером. Коллеги по работе даже подшучивали над ним. Мол, скоро, тебе позвонит Брюс Уиллис и предложит стать напарником. Забавно, но именно «Крепкий орешек» впоследствии помог реализовать Майклу заветную мечту и сыграл заметную роль в его судьбе.
Взять актера в фильм "Зеленая миля" режиссеру посоветовал именно Брюс Уиллис
Подружились с Брюсом Уиллисом
Дункан всегда обращал на себя внимание своими великолепными внешними данными – высоким ростом и мощным атлетическим телосложением. Однажды в одном из клубов Чикаго его заметил кинопродюсер, предложив перебраться в Лос-Анджелес и попробовать свои силы в киноиндустрии. Мол, с такой внешностью точно не пропадешь. Майкл последовал его совету и отправился на «фабрику грез».
Но поначалу занимался тем, что умел лучше всего – работал охранником. Обеспечивал безопасность артистов, музыкантов и прочих звезд индустрии развлечений. Параллельно – обивал пороги продюсерских центров и актерских агентств, пытаясь получить хоть какую-нибудь роль.
Фильм "Армагеддон" стал одним из первых крупных фильмов с участием Дункана
И его заметили. Майкл стал сниматься в рекламных роликах, а позже – в малобюджетных теле- и кинопроектах, поначалу играя малозаметные эпизодические роли. Конечно, это не то, о чем он когда-то мечтал, но надо же было с чего-то начинать, справедливо рассуждал Дункан. Майкл терпеливо ждал своего звездного часа, и этот час наступил. Актера утвердили на одну из ролей в блокбастере Майкла Бэя «Армагеддон». Для Дункана фильм стал путевкой в большое кино. Именно на съемках этой картины Майкл Кларк Дункан познакомился с Брюсом Уиллисом, с которым с тех пор они стали большими друзьями.
Майкл Кларк Дункан дружил со многими голливудскими актерами
По протекции «Крепкого орешка»
В конце 90-х годов режиссер Фрэнк Дорабонт искал для своей новой картины темнокожего актера крупного телосложения. С режиссером был хорошо знаком Брюс Уиллис и именно он порекомендовал ему взять в фильм Дункана. Так актер стал звездой фильма «Зеленая миля». Роль заключенного в экранизации произведения Стивена Кинга стала одной из самых известных и лучших киноработ Майкла. Очень трогательная и проникновенная игра Дункана заставляла зрителей рыдать в финале картины.
Кадр из фильма "Зеленая миля"
Актер продолжал много сниматься и после «Зеленой мили». В том числе – и со своим другом Брюсом Уиллисом. Вместе они работали, например, в криминальной комедии «Девять ярдов», а также в культовом криминальном триллере Роберта Родригеса «Город грехов». Всего в послужном списке актера – почти полторы сотни работ.
Подвело сердце
Одним из последних проектов, в которых Дункан успел поучаствовать, стал комедийно-драматический сериал «Искатель». К сожалению, актерская карьера Дункана внезапно оборвалась. В 2012 году актер готовился к свадьбе. Он встречался с телеведущей Омаросой Маниго-Столворт, и пара собиралась пожениться. Но этим планам не суждено было сбыться.
Майкла сразил инфаркт. Невеста актера нашла его дома без сознания и попыталась помочь до приезда скорой. Медики увезли Дункана в больницу. Но продлить его жизнь удалось всего лишь на несколько недель. У Майкла, как оказалось, были серьезные проблемы с сердцем. Зато актер оставил после себя отличные роли в фильмах – очень живые и искренние.
Источник:
- История фильма «Зелёный фургон»
- История нашего кино: 1990-е
- Михаил Державин: "Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь, немного грущу"
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Кстати, интересно... бурил скважины и в итоге первой ролью стала роль бурильщика в Армагеддоне..
Прямо пророчество.
Спасибо, плюсую.