Как сложилась судьба актера, сыгравшего в фильме «Зеленая миля»

Майкл рос в неполной семье – его и сестру воспитывала мать-одиночка. После окончания школы будущий артист поступил в Университет имени Алкорна – первый в истории США вуз для темнокожих. Учебу молодой человек успешно совмещал с игрой в баскетбол.

Однако и спорт, и университет пришлось оставить. Тяжело заболела мать. Всю заботу о ней Дункан взял в свои руки. Чтобы как-то заработать на жизнь и оплачивать дорогостоящее лечение матери, он стал вкалывать сразу на двух работах. Днем бурил скважины для компании, которая добывала сланцевый газ. Ночью – работал охранником в чикагских клубах.