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Как сложилась судьба актера, сыгравшего в фильме «Зеленая миля»

Как сложилась судьба актера, сыгравшего в фильме «Зеленая миля» (8 фото)

Автор:
28 октября 2020 20:41
Метки: актер   биография   история   кино   
1431
8

Майкл Кларк Дункан проделал большой путь от простого рабочего и охранника до «фабрики грез».

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Метки: актер   биография   история   кино   
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12  комментариев
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2k
PLT LDR 3 часа назад
Однозначно лайк.

Кстати, интересно... бурил скважины и в итоге первой ролью стала роль бурильщика в Армагеддоне..
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7k
Maddy8 3 минуты назад
Помните фильм "Остров"? 2005г у его персонажа было больное сердце и был момент, когда клон хотел сбежать, но не смог и его сердце поехало на пересадку.
Прямо пророчество.
Помните фильм "Остров"? 2005г у его персонажа было больное сердце и был момент, когда клон хотел сбежать, но не смог и его сердце поехало на пересадку. Прямо пророчество.
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311
Ольга Став. Полчаса назад
Зеленая миля- пожалуй один из немногих фильмов, который я посмотрела после прочтения одноименной книги. И все образы совпали удивительным образом.Особенно благодаря Майклу...
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2k
Варяг Час назад
вот почему то не поворачивыется язык назвать его негром...
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3k
McGui 2 часа назад
памяти
Ссылка www.youtube.com
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9k
Паша Эмильевич 2 часа назад
С огромным удовольствием читаю подобные посты.
Спасибо, плюсую.
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6k
kaboza 2 часа назад
человечище, зеленая миля, сука молча слезу пускал....
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666
satra 3 часа назад
Своим добродушием, голосом и размерами походил на черного Деда Мороза.
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764
Stranger2018 3 часа назад
+
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27k
lem02 3 часа назад
Жаль. Талант само собой, похоже и человеком был не плохим.
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