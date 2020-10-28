Редкие фотографии известных людей в 90-х

Может какие и не видели...
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Катя Лель с «продюсером» Александром Волкововым.
Ну что-же... "Не ты выбираешь "продюсера" а продюсер выбирает тебя"!
(Кстати...Кто помнит откуда перефразированно?)
Ну что-же... "Не ты выбираешь "продюсера" а продюсер выбирает тебя"!
(Кстати...Кто помнит откуда перефразированно?)
Эдуард Лимонов, Егор Летов, Константин Рябинов (он же Кузя, сооснователь группы «Гражданская оборона»), Александр Дугин
Ирина Салтыкова на съёмках клипа «Голубые глазки»,1996 г.
Я знаю, что это банально, но она клёвая!!!
Я знаю, что это банально, но она клёвая!!!
Алена Апина.
Неизвестно где!
Неизвестно с кем!
Неизвестно чем занимается!
У меня фсё! Всем добра!
rostovdon88 ЯП
Неизвестно где!
Неизвестно с кем!
Неизвестно чем занимается!
У меня фсё! Всем добра!
rostovdon88 ЯП
Авторский пост
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Метки: молодость моя ностальгия фото
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