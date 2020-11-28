Вомбаты и бандикуты сияют в ультрафиолете

Но затем биологов ждал еще один сюрприз. Оказалось, что кроличий бандикут, сумчатое млекопитающее, обитающее на северо-западе Австралии, тоже люминесцирует. А его уши и хвост «сияют, как бриллианты», написали исследователи.



Все животные, светящиеся в ультрафиолете, ведут ночной или сумеречный образ жизни. Но пока что ученые не могут сказать наверняка, как эти два факта связаны между собой.