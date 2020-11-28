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Вомбаты и бандикуты сияют в ультрафиолете

Вомбаты и бандикуты сияют в ультрафиолете (5 фото)

Автор:
28 ноября 2020 10:27
Сообщество : Животные
Метки: вомбат   животные   интересно   наука   сияют   ультрафиолет   фото   
181
5
«Сверкают, как бриллианты», — написали исследователи.
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Метки: вомбат   животные   интересно   наука   сияют   ультрафиолет   фото   
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