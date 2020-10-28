Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка: список самых длинных лестниц на планете

В этой статье представлены настоящие памятники архитектуры, которые украшают города и помогают взобраться к горным вершинам.
Потёмкинская лестница
Начнём с достопримечательности Украины, расположенной в Одессе. С первых дней основания город на берегу Чёрного моря строился по античным образцам, и потому трапециевидная лестница стала его главным украшением.
Заложили и построили её в первой половине XIX столетия, а состоит она из 10 маршей и 192 ступеней. Первоначально было 200, но при расширении порта первые 9 ступеней утратили.
О достопримечательности Южной Пальмиры писали песни и посвящали стихи. Она выступает героем многих художественных фильмов, американский писатель Марк Твен назвал великолепной.
Заложили и построили её в первой половине XIX столетия, а состоит она из 10 маршей и 192 ступеней. Первоначально было 200, но при расширении порта первые 9 ступеней утратили.
О достопримечательности Южной Пальмиры писали песни и посвящали стихи. Она выступает героем многих художественных фильмов, американский писатель Марк Твен назвал великолепной.
Лестница Иакова
В 1829 году в Джеймстауне, что раскинулся на острове святой Елены, появилась крутая лестница с углом подъёма 45°. На вершине горы располагался военный гарнизон, и она соединяла его с городом.
В ней 699 ступеней, а высота равна 200 м. Местные жители говорят, что при подъёме она разбивает сердце, а при спуске сломает вам шею.
Действительно, она настолько крутая, что подняться или спуститься по ней решаются только смелые люди с крепкими нервами.
В ней 699 ступеней, а высота равна 200 м. Местные жители говорят, что при подъёме она разбивает сердце, а при спуске сломает вам шею.
Действительно, она настолько крутая, что подняться или спуститься по ней решаются только смелые люди с крепкими нервами.
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Горная спираль
Ещё один аттракцион не для слабонервных людей. У подножия горы Тайхань в китайском Линьчжоу ступени, расположенные по спирали, уносят туристов прямо в небо.
Высота чудо-конструкции 92 м, и пускают на неё только людей с отменным здоровьем, и не старше 60 лет. Поднимаясь, без риска для жизни можно ощутить все прелести альпинизма, не имея специального снаряжения.
На половине пути с ног сбивает сильный ветер, а сама конструкция начинает поскрипывать. На вершине устроена смотровая площадка, с корой можно разглядеть все прелести горного хребта.
Высота чудо-конструкции 92 м, и пускают на неё только людей с отменным здоровьем, и не старше 60 лет. Поднимаясь, без риска для жизни можно ощутить все прелести альпинизма, не имея специального снаряжения.
На половине пути с ног сбивает сильный ветер, а сама конструкция начинает поскрипывать. На вершине устроена смотровая площадка, с корой можно разглядеть все прелести горного хребта.
К порогу часовой башни
Головокружительные достопримечательности Европы продолжает лестница, ведущая к часовой башне в австрийском городке Грац. На фото крутая ступенчатая конструкция, убегающая ввысь на высоту 70 м.
Зигзагообразная конструкция из 260 ступеней начинается на площади Шлоссбергплатц и ведёт прямо на вершину холма, где стоит знаменитая башня.
Строили её в стратегических целях, чтобы по кратчайшему пути можно было добраться до оборонительных сооружений города. Помимо башни, на вершине туристы могут осмотреть руины древней крепости и замка.
Зигзагообразная конструкция из 260 ступеней начинается на площади Шлоссбергплатц и ведёт прямо на вершину холма, где стоит знаменитая башня.
Строили её в стратегических целях, чтобы по кратчайшему пути можно было добраться до оборонительных сооружений города. Помимо башни, на вершине туристы могут осмотреть руины древней крепости и замка.
Лестница Гастелугаче
Небольшой островок Гастелугаче лежит в Бискайском заливе, и соединён с материковой Испанией рукотворным мостом.
На острове только одно здание. Это часовня Doniene Gaztelugatxeko, встроенная в Х веке и освящённая в честь Иоанна Крестителя.
Есть здесь ещё одна достопримечательность — лестница в 241 ступень. Она проходит по мосту над заливом, а потом ведёт туристов к старинному скиту Х столетия.
На острове только одно здание. Это часовня Doniene Gaztelugatxeko, встроенная в Х веке и освящённая в честь Иоанна Крестителя.
Есть здесь ещё одна достопримечательность — лестница в 241 ступень. Она проходит по мосту над заливом, а потом ведёт туристов к старинному скиту Х столетия.
Каменное чудо столицы Инков
Высоко в горах, на высоте почти 2 500 м над уровнем моря раскинулись величественные здания и постройки города инков Мачу-Пикчу.
Во время исследования было открыто множество объектов, в том числе и великолепная каменная лестница, созданная примерно 500 лет назад.
Вымощенная плоскими камнями, она ведёт к священной площади, поднимаясь через террасы по гранитному склону к вершине скалы. На вершине лежит многоугольный камень «интиуатана». Инки назвали его «Место, где привязано солнце».
Во время исследования было открыто множество объектов, в том числе и великолепная каменная лестница, созданная примерно 500 лет назад.
Вымощенная плоскими камнями, она ведёт к священной площади, поднимаясь через террасы по гранитному склону к вершине скалы. На вершине лежит многоугольный камень «интиуатана». Инки назвали его «Место, где привязано солнце».
Гора де Бюрена
В бельгийском городе Льеж в 1881 году возвели лестницу в 374 ступенек. Из городского квартала по ней поднимались солдаты в крепость, расположенную на вершине холма, а потому её часто именуют «солдатская лестница».
Сейчас на месте военного гарнизона раскинулся великолепный парк. На пролётах конструкции предусмотрены площадки для отдыха с удобными скамейками.
В вершины холма открывается живописный вид на историческую часть Льежа и набережные реки Мез.
Сейчас на месте военного гарнизона раскинулся великолепный парк. На пролётах конструкции предусмотрены площадки для отдыха с удобными скамейками.
В вершины холма открывается живописный вид на историческую часть Льежа и набережные реки Мез.
Деревянное чудо
На протяжении 1 600 м раскинулось 4 444 ступени самой длинной деревянной лестницы на планете. Находится она электростанции небольшого норвежского городка Флёрли.
Возвели её в начале ХХ века, а сейчас это объект исторического наследия Норвегии. При подъёме она поскрипывает, а общая её высота равна 760 м.
Поднявшись на самый верх можно рассмотреть красоты норвежских фьордов, а также насладиться великолепием старинного здания в стиле арт-нуво.
Возвели её в начале ХХ века, а сейчас это объект исторического наследия Норвегии. При подъёме она поскрипывает, а общая её высота равна 760 м.
Поднявшись на самый верх можно рассмотреть красоты норвежских фьордов, а также насладиться великолепием старинного здания в стиле арт-нуво.
Небесные врата
В Азии много природных чудес, одно из которых находится на горе Таймень в Китае. Это самая высокая пещера, называемая «Небесные врата».
Подняться к природной достопримечательности можно по 999 ступеням необычной горной лестницы. Поднимаясь, можно насладиться великолепными горными пейзажами, а само число ступеней считается в Поднебесной священным.
Тем, кто слаб здоровьем и не решается на экстремальное восхождение, редакция thebiggest.ru советует подняться на фуникулёре.
Подняться к природной достопримечательности можно по 999 ступеням необычной горной лестницы. Поднимаясь, можно насладиться великолепными горными пейзажами, а само число ступеней считается в Поднебесной священным.
Тем, кто слаб здоровьем и не решается на экстремальное восхождение, редакция thebiggest.ru советует подняться на фуникулёре.
Колодец Чанд-Баори
Стоит обратить внимание и на уникальный комплекс в Индии, расположенный у небольшой деревушки Абенери.
Архитектурный ансамбль представляет собой симметричный колодец, уходящий на глубину в 30 м, своеобразная перевёрнутая пирамида состоит из 3 500 ступеней.
По ним можно спуститься к воде, а с одной стороны колодца есть помещение, где стоят роскошные резные скульптуры и величественные колонны.
Архитектурный ансамбль представляет собой симметричный колодец, уходящий на глубину в 30 м, своеобразная перевёрнутая пирамида состоит из 3 500 ступеней.
По ним можно спуститься к воде, а с одной стороны колодца есть помещение, где стоят роскошные резные скульптуры и величественные колонны.
Гора Низен
Находится в швейцарских Альпах и имеет 11 674 ступеньки. К тому же это самая длинная, когда-либо созданная в истории человечества.
Длина её 3,5 км, а находится она на высоте 1 670 м над уровнем моря. Вход для туристов закрыт, и пользуются ей только рабочие. Туристам, чтобы подняться на вершину горы предлагают воспользоваться фуникулёром, пути которого проложены параллельно инженерному чуду.
Один день в году на лестнице проводятся соревнования среди бегунов. Почти 500 спортсменов соревнуются, кто первый взберётся на вершину по крутым ступеням.
Длина её 3,5 км, а находится она на высоте 1 670 м над уровнем моря. Вход для туристов закрыт, и пользуются ей только рабочие. Туристам, чтобы подняться на вершину горы предлагают воспользоваться фуникулёром, пути которого проложены параллельно инженерному чуду.
Один день в году на лестнице проводятся соревнования среди бегунов. Почти 500 спортсменов соревнуются, кто первый взберётся на вершину по крутым ступеням.
Москва
Они украшены декоративной мозаикой, изящными скульптурами, а своды над ними роскошными фресками и керамикой. Московский метрополитен своеобразный трансформер, способный перевоплотиться в подземный город. В годы войны здесь работали магазины, аптеки, кинотеатры.
Санкт-Петербург
Красивейший город мира славится своими великолепными памятниками истории и архитектуры, а в Павловском парке находится красивейшая и большая каменная лестница.
У подножия расположились скульптуры львов. Два из них выполнены из мрамора, а два отлили из чугуна. Выстроили её в 1799 году. С вершины открываются прекрасные виды на весь парк. Она пострадала в годы Великой Отечественной войны, но её быстро реставрировали.
У подножия расположились скульптуры львов. Два из них выполнены из мрамора, а два отлили из чугуна. Выстроили её в 1799 году. С вершины открываются прекрасные виды на весь парк. Она пострадала в годы Великой Отечественной войны, но её быстро реставрировали.
Пермь
В Перми длиннейшая городская лестница соединяет жилой микрорайон «Вышка-II» и Соликамский тракт. В 2011 году её реставрировали, и сейчас ей ежедневно пользуется более 5 тысяч человек.
Выстроена она была для сотрудников Машиностроительного завода, а потом уникальное инженерное сооружение приняли на баланс города. Сооружённые человеком пролёты позволяют значительно сократить расстояние от «верхней» до «нижней» точки Мотовилихинского района Перми.
Выстроена она была для сотрудников Машиностроительного завода, а потом уникальное инженерное сооружение приняли на баланс города. Сооружённые человеком пролёты позволяют значительно сократить расстояние от «верхней» до «нижней» точки Мотовилихинского района Перми.
Мурманск
Город-порт строился террасами, и потому в нём много лестниц, а вот длиннейшая в российском северном городе ступенчатое сооружение связывает улицу имени Саши Ковалёва и ведёт к Нижнеростинскому шоссе.
В лестнице 429 ступеней, и о её длине могут судить те, кто каждый день пользуется этой конструкцией. Построили её в конце 70-х годов ХХ века. Она возвышается над зелёной сопкой, и на сегодня стала одной из главных достопримечательностей города.
В лестнице 429 ступеней, и о её длине могут судить те, кто каждый день пользуется этой конструкцией. Построили её в конце 70-х годов ХХ века. Она возвышается над зелёной сопкой, и на сегодня стала одной из главных достопримечательностей города.
Чкаловская лестница
В исторической части Нижнего Новгорода на месте Волжского откоса в 1949 году была торжественно открыта красивая длинная лестница. Выстроена она в виде восьмёрки, а все пролёты содержат 506 ступеней. Пролёты спускаются к Волге, где стоит катер «Герой».
На вершине холма стоял памятник прославленному советскому лётчику Валерию Чкалову, из-за чего она и получила своё наименование. Рядом Георгиевская башня древнего кремля. До 2014 года она была длиннейшей в России, но с присоединением Крыма утратила свой рекордный статус.
На вершине холма стоял памятник прославленному советскому лётчику Валерию Чкалову, из-за чего она и получила своё наименование. Рядом Георгиевская башня древнего кремля. До 2014 года она была длиннейшей в России, но с присоединением Крыма утратила свой рекордный статус.
От монастыря на пляж
Самая длинная лестница в Крыму и в России проложена на мысе Фиолент у Георгиевского монастыря недалеко от Севастополя. Согласно преданиям православный храм был основан на скалистом мысу в 891 году, но лестница значительно моложе.
В конце XIX столетия для удобства в скале вырубили лестницу в 785 ступенек. Она спускается берегу моря своеобразным серпантином, окружённая зарослями можжевельника. На сооружении есть несколько смотровых площадок, с которых открываются великолепные виды на морской залив и прибрежные скалы.
В конце XIX столетия для удобства в скале вырубили лестницу в 785 ступенек. Она спускается берегу моря своеобразным серпантином, окружённая зарослями можжевельника. На сооружении есть несколько смотровых площадок, с которых открываются великолепные виды на морской залив и прибрежные скалы.
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