Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка: список самых длинных лестниц на планете

В 1829 году в Джеймстауне, что раскинулся на острове святой Елены, появилась крутая лестница с углом подъёма 45°. На вершине горы располагался военный гарнизон, и она соединяла его с городом.



В ней 699 ступеней, а высота равна 200 м. Местные жители говорят, что при подъёме она разбивает сердце, а при спуске сломает вам шею.



Действительно, она настолько крутая, что подняться или спуститься по ней решаются только смелые люди с крепкими нервами.