FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3459 постов • 877 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка: список самых длинных лестниц на планете

Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка: список самых длинных лестниц на планете (17 фото)

Автор:
28 октября 2020 08:54
Сообщество : Факты
Метки: в мире   длина   интересно   лестница   факт   фото   
406
17
В этой статье представлены настоящие памятники архитектуры, которые украшают города и помогают взобраться к горным вершинам.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: в мире   длина   интересно   лестница   факт   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
813
Евгений Час назад
А почему нет лестницы от Медео на плотину?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Иванов 39 минут назад
Лет чуть не 40 назад я на Волге в Жигулёвских горах причалил на моторке к селу, чтобы пополнить запасы продовольствия и спиртного. Так к селу на гору вела длиннющая деревянная лестница. Я, будучи 19-летним и крепким, еле забрался. Обидно было то, что, как оказалось, там было что то типа турбазы, а до села ещё пара километров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото) Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото) Интересные факты о книгах Интересные факты о книгах Что такое Бенилюкс? Что такое Бенилюкс? Тонкости и нюансы приготовления горячего шоколада Тонкости и нюансы приготовления горячего шоколада Великий Устюг – как добраться, где остановиться, что посмотреть Великий Устюг – как добраться, где остановиться, что посмотреть Самая тихая комната Самая тихая комната
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3170



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Уильям Сэдлер: 10 лучших фильмов с участием выдающегося актёра второго плана
4
8
Уильям Сэдлер: 10 лучших фильмов с участием выдающегося актёра второго плана
20 мелочей, которые сводят с ума работников магазина
1
244
20 мелочей, которые сводят с ума работников магазина
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Обалденный овсяный хлеб с мёдом по скандинавскому рецепту. ( Хлеб с овсяными хлопьями )
4
7
Обалденный овсяный хлеб с мёдом по скандинавскому рецепту. ( Хлеб с овсяными хлопьями )
Телевизор для детей: как найти разумный баланс?
0
4
Телевизор для детей: как найти разумный баланс?
Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото)
Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
2
18

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#животные#авария#знаменитости#кино#прикольные#в мире#москва#пандемия
#факты#интересно#прикол#дтп#россия#разное#автомобили#картинки#позитив#яавтор
#история#интересное#люди#авто авария#сша#СССР#актеры#коты#фотографии#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться