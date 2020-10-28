Соцсети нашли таинственную пару в огромном городе за считанные дни

Снимая с дрона арку под памятником генералу Гранту в чикагском Линкольн-парке, фотограф Антуан Тисье случайно заметил под мостом силуэт влюбленной пары. Очарованный фотограф решил познакомиться с молодыми людьми и, возможно, сделать новые снимки, но когда он подошел к памятнику, там уже никого не было. Антуан решил подлиться снимком в инстаграме, заодно рассказав его историю. Снимок перепостили в нескольких городских группах в попытках найти молодых людей. "Честноговоря, я в это не очень верил, - говорит Антуан. - Они могли быть туристами из США или вообще из-за границы, и улететь домой уже на следующий день, когда я опубликовал снимок".