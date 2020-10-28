FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4284 поста • 1120 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Соцсети нашли таинственную пару в огромном городе за считанные дни

Соцсети нашли таинственную пару в огромном городе за считанные дни (7 фото)

Автор:
28 октября 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: влюбленные   всем миром   история   пара   поиск   романтика   фото   фотоснимок   
387
7
Антуан Тисье из Чикаго, пытаясь сделать впечатляющий снимок заката, случайно запечатлел на одном из фото влюбленную пару. Молодые люди были так романтичны, что Антуану захотелось сделать еще несколько снимков, - но, увы, влюбленные исчезли. Однако Антуан не рестерялся и кинул клич в соцсети. и они не подвели!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: влюбленные   всем миром   история   пара   поиск   романтика   фото   фотоснимок   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
329
Санёк 2 часа назад
Всё отлично, красиво. Но где фотограф на первом снимке с дрона? Он там за аркой где закат?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото) Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото) Распутывая историю Ады Лавлейс (первого программиста в истории) Распутывая историю Ады Лавлейс (первого программиста в истории) Мужчина бегал от полиции 30 лет, но его даже не искали Мужчина бегал от полиции 30 лет, но его даже не искали Мошенник обманул судью во время заседания и сбежал Мошенник обманул судью во время заседания и сбежал Житель Теннесси признан самым высоким пожарным в мире Житель Теннесси признан самым высоким пожарным в мире Женщина нашла сундук набитый человеческими зубами Женщина нашла сундук набитый человеческими зубами
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

218669



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Наглый примат схватил туристку за грудь
3
45
Наглый примат схватил туристку за грудь
Уильям Сэдлер: 10 лучших фильмов с участием выдающегося актёра второго плана
4
8
Уильям Сэдлер: 10 лучших фильмов с участием выдающегося актёра второго плана
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Колючие истории: почему у ели и других хвойных деревьев вместо листьев иглы?
2
5
Колючие истории: почему у ели и других хвойных деревьев вместо листьев иглы?
Телевизор для детей: как найти разумный баланс?
0
4
Телевизор для детей: как найти разумный баланс?
Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото)
Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
2
18

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#животные#авария#знаменитости#кино#прикольные#в мире#москва#пандемия
#факты#интересно#прикол#дтп#россия#разное#автомобили#картинки#позитив#яавтор
#история#интересное#люди#авто авария#сша#СССР#актеры#коты#фотографии#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться