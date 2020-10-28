Соцсети нашли таинственную пару в огромном городе за считанные дни

Антуан Тисье из Чикаго, пытаясь сделать впечатляющий снимок заката, случайно запечатлел на одном из фото влюбленную пару. Молодые люди были так романтичны, что Антуану захотелось сделать еще несколько снимков, - но, увы, влюбленные исчезли. Однако Антуан не рестерялся и кинул клич в соцсети. и они не подвели!
Снимая с дрона арку под памятником генералу Гранту в чикагском Линкольн-парке, фотограф Антуан Тисье случайно заметил под мостом силуэт влюбленной пары. Очарованный фотограф решил познакомиться с молодыми людьми и, возможно, сделать новые снимки, но когда он подошел к памятнику, там уже никого не было. Антуан решил подлиться снимком в инстаграме, заодно рассказав его историю. Снимок перепостили в нескольких городских группах в попытках найти молодых людей. "Честноговоря, я в это не очень верил, - говорит Антуан. - Они могли быть туристами из США или вообще из-за границы, и улететь домой уже на следующий день, когда я опубликовал снимок".
×
Однако случилось чудо: благодаря усилиям социальных сетей, пара нашлась! Девушку звали Эмили Хартни, а мужчину - Омар Гонзалес.
Как оказалось, пара недавно заключила помолвку и решила отметить это событие, заказав профессиональную фотосъемку.
Фотограф запечатлел молодых людей под той самой аркой, где их заснял Тисье, только с более близкого расстояния.
"Это было невероятно - кто-то еще снимал нас с дрона во время фотосессии! - говорит Эмили. - Как это здорово, что мы нашли друг друга, и теперь на память об этом дне у нас есть два снимка нас на одном и том же месте с совершенно разных точек!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Мужчина бегал от полиции 30 лет, но его даже не искали
- Мошенник обманул судью во время заседания и сбежал
- Вот такая любовь: 60-летняя американка встречается с 21-летним парнем
- Женщина нашла сундук набитый человеческими зубами
- Распутывая историю Ады Лавлейс (первого программиста в истории)
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...