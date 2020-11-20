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40 забавных, а чаще попросту неудачных свадебных тортов

40 забавных, а чаще попросту неудачных свадебных тортов (41 фото)

Автор:
20 ноября 2020 14:43
Сообщество : Еда
Метки: ожидание и реальность   свадебный торт   свадьба   фейлы   
582
41

Торт — едва ли не самое главное в свадьбе, по крайней мере, для гостей. Да, можно вволю налюбоваться платьем невесты или богатым убранством зала, но по-настоящему насладиться можно только тортом. Конечно, не в том случае, когда он засыпан песком. Или когда его пару раз уронили по дороге. Или… Впрочем, смотрите сами.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ожидание и реальность   свадебный торт   свадьба   фейлы   
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6k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"28. Вместо "Свадьба Вайзеров", кондитер услышал "Зачем свадьба?""
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А тут что не так?
Просто игра слов, ее удачно обыграли (уж не знаю, кто автор прикола - заказчик или кондитер лично)?
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2
CM 43 минуты назад
Нечего ерундой заниматься, торт должен быть вкусным в первую очередь!
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534
евгений Час назад
Я понял кем или точнее чем, вдохновлялся автор)
Я понял кем или точнее чем, вдохновлялся автор)
Я понял кем или точнее чем, вдохновлялся автор)
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3k
Mimik Час назад
На свадьбе и не такое сожрут
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