40 забавных, а чаще попросту неудачных свадебных тортов

Торт — едва ли не самое главное в свадьбе, по крайней мере, для гостей. Да, можно вволю налюбоваться платьем невесты или богатым убранством зала, но по-настоящему насладиться можно только тортом. Конечно, не в том случае, когда он засыпан песком. Или когда его пару раз уронили по дороге. Или… Впрочем, смотрите сами.
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14. Кондитер, кажется, ни разу не видел невесту до того, как взялся за торт - а то и вообще живого человека
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А тут что не так?
Просто игра слов, ее удачно обыграли (уж не знаю, кто автор прикола - заказчик или кондитер лично)?