40 забавных, а чаще попросту неудачных свадебных тортов

Торт — едва ли не самое главное в свадьбе, по крайней мере, для гостей. Да, можно вволю налюбоваться платьем невесты или богатым убранством зала, но по-настоящему насладиться можно только тортом. Конечно, не в том случае, когда он засыпан песком. Или когда его пару раз уронили по дороге. Или… Впрочем, смотрите сами.