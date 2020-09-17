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Сравниваем средние зарплаты с реальными

Сравниваем средние зарплаты с реальными (8 фото)

Автор:
17 сентября 2020 10:14
Сообщество : Жить в России
Метки: заработные платы   ожидание и реальность   россия   росстат   сравнение   средняя зарплата   
22384
8

Росстат удивляет безумными значениями средних заработных плат. Ну что же... сравним "среднюю температуру по больнице" с реальностью?

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Метки: заработные платы   ожидание и реальность   россия   росстат   сравнение   средняя зарплата   
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749
Эдуард Аникин 11 часов назад
Если 5000 человек получают 25000, а 20 человек получают 5000000, то в среднем зп составляет 44820.
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3k
Алексей 13 минут назад
хорошо еще не привел пример санитара или дворника в больнице, шок контент был бы еще интереснее )))
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389
zu4ara 19 минут назад
а мне работа не нужна, мне деньги нужны
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26k
a.fey Полчаса назад
Автор сравнивает данные Росстата с объявлениями о вакансиях. То есть, эти зарплаты ни кто не получает. Желающих нет. Это исследование тянет на Нобелевскую премию по экономике. Нобелевский комитет будет в восторге от такого исследования.
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2k
Oleg SC 53 минуты назад
Один получает 100 миллионов а 100 других по 1 рублю...но в среднем они все миллионеры.
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2k
Zlyden Час назад
Страна чудес
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16k
Феникс 2 часа назад
Ну давайте еще раз, в 100 уже раз.

Есть зарплата СРЕДНЕАРИФМЕТИЧЕСКАЯ, о которой тут уже только не ленивый не написал, что кто то ест мясо кто то капустц, в среднем у всех голубцы.

Есть зарплата МЕДИАННАЯ, то есть такая, которая ДЕЛИТ ВЫБОРКУ РОВНО ПОПОЛАМ.
Она намного ближе к реальности. То есть если 300 человек получает 15 тыр, а один лям, то медиана будет около 15 тыр и 1 копейку.

НО ЕСТЬ САМАЯ ТОЧНАЯ ЦИФРА,
которую б.ляди из росстата НАСТОЙЧИВО скрывают во всех отраслях, называется МОДА.
Так вот МОДА, это САМАЯ ЧАСТО встречающаяся цифра в выборке.

(12 15 14 15 15 1000 15 12 13 - мода будет 15)

И мода в нашем отечестве ЕЩЁ ниже медианы. Если медиана лежит где то в районе 22 тыр, то мода где то в районе 17 тыр. Именно 17 тыр, самая часто встречающаяся зарплата на просторах родины.
Потому что если вычесть 10 московских млн и 2 млн СПБ, все остальная страна, 140 млн, реально нищая.

И хотя автор взял самый низкий зарплатный сегмент, в 12 тыр, реально он всего на 5 тыр выше.
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16k
Феникс Час назад
Вот кому интересно - ссылка на инфографику
https://russia.duck.consulting/maps/186https://russia.duck.consulting/maps/186

Вот кому интересно - ссылка на инфографику
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263
МИХАН 2 часа назад
У меня 15-18 тыс ..Хотя работаю в серьезной гос конторе ,где каждый день проходят миллионы через меня ...И стаж огромный и образования несколько ..Но вот так !
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3k
Vadim МИХАН Минуту назад
А смысл там работать? Или реально никаких полезных навыков не имеете, за которые готовы платить?
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3k
Andrey Abramov 2 часа назад
Нужны монтажники-слаботочники 2500 на руки в день, работа в Москве, расчет раз в 2недели, желающие есть?
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16k
Феникс Andrey Abramov 2 часа назад
65 тыр слаботочнику в Москве? Без отпуска аванса больничного и ДМС

А совесть?
Шо прям настолько на все пох.уЮ?
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19k
Влад Феникс Час назад
Как у тебя вышло 65т.р.? В месяце 20-22 рабочих дня, так что еще десять-пятнадцать скинь.
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16k
Феникс Влад Час назад
Ха)) А ты думаешь он на 5-дневку зовет?))
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2k
Честер 2 часа назад
Там кушают мясо, а здесь капусту, но в среднем все едят голубцы.
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5k
Валерий 3 часа назад
Средняя зарплата педагога в 2019 году в Москве составляет около 90 тыс. рублей. Школьный учитель, работающий в Санкт–Петербурге, в нынешнем году получает не менее 54 тыс. рублей. В городах административного назначения в 2019 году средней заработной платой является сумма в 44 тыс. рублей. Во многих городах и областях в 2019 году средняя заработная плата педагога не изменилась. В маленьких городах учителя получают примерно по 25 тыс. – 30 тыс. рублей. В областных центрах оклад учителя равен 20 тыс. рублей. А педагог, работающий в сельской местности, может рассчитывать на зарплату от 8 тыс. до 10 тыс. рублей.
Источник: https://visasam.ru/russia/rabotavrf/zarplata-uchitelya-v-rossii.htmlhttps://visasam.ru/russia/rabotavrf/zarplata-uchitelya-v-rossii.html
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381
Шел мимо 3 часа назад
При всей моей не любви к путину, то что здесь написано - лажа. Получается что страна голодает. Чушь какая то
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11k
Алексeюшка 3 часа назад
Никифордис всегда ищет, где погаже. А можно хотя-бы из средних городов зарплату взять, можно на рос.работа посмотреть. Муж и жена работают преподавателями, в селе Новопятницкое (Красноярский край, можно загуглить) . Он получает 29 тысяч, она 23. Физик и математик, Им 20 соток земли выделили и дом 90 квадратов трехкомнатный, с постройками, септиком, туалетом дома. По договору - 7 лет отработают - дом переходит в собственность. И они уже учитель и завуч с опытом работы.
Вот на эти зарплаты, озвученные Никифордисом - работать нужно реально часа 2-3 в день.
В Красноярске (глубинка, Сибирь, 18 тысяч получает дворник, метущий два двора девятиэтажек. Два часа утром и два вечером.
Средняя зарплата профессий, кто в экселе умеет приходник распечатать и расход забить (1с даже в расчет не беру) 30-40 тыр. Сварщики, экспедиторы, токари 40-60, нормальный сварщик аргоном, или автоэлектрик грамотный, зарабатывают больше 100 , и очередь на две недели к ним.
. БЕгать и истерить на вышеуказанные зарплаты - это идиотизм. Я знаю преподавателей, у которых зарплата 7000, только это учительница музыки, и у нее 12 часов в неделю загрузка.

Что за нытье опять.
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495
grihon Алексeюшка 2 часа назад
Ну так, если человек хочет, устроиться. У меня 150к, работаю в телекоммуникациях. Шел долго и упорно. И по выходным и вечерами работал.
Главное стремление.
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11k
Алексeюшка grihon 2 часа назад
ТАк в том-то и дело. :) А тут очередной нытик нашел где-то в области недоработу, и выставляет, что так везде. :). Причем рабочие часы и объем работ стыдливо не указан.
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151
Алексей Варашев Алексeюшка Час назад
Даже если взять ваши цифры, 29 и 23 тысячи для учителей в деревне, это что нормальные зарплаты по вашему? У меня есть знакомые в глубинке, не село, небольшой город в Нижегородской области, там даже несколько работающих заводов и туда народ на заработки ездит ... так там зп в 25-30к считается большой ... за тяжелую работу на заводе ...
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8k
Денис 3 часа назад
1. Ссылка на отчет Росстата ведёт на какой-то яндекс доквьюер на несуществующий документ - см ниже.
2. Пожалуйста, почитайте про то, КАК Росстат рассчитывает среднюю зарплату. 99% вопросов, которые Вы задали выше - отпадут.
3. Не путайте термины. Почитайте о различии между медианной и средней зарплатой, например.

Меня очень умиляет как люди считают:
- зп директора миллион рублей,
- зп у каждого из ста работников - по 20000 рублей
Значит некая "средняя" зп на предприятии будет 29703 рубля... Ахаха, ппц :)
Никто ни в каком нормальном статистическом бюро так не считает. Эта цифра математически верна, но ничего не показывает на самом деле.
Кроме того, что директора надо бы поменять :)
1. Ссылка на отчет Росстата ведёт на какой-то яндекс доквьюер на несуществующий документ - см ниже. 2. Пожалуйста, почитайте про то, КАК Росстат рассчитывает среднюю зарплату. 99% вопросов, которые Вы задали выше - отпадут. 3. Не путайте термины. Почитайте о различии между медианной и средней зарплатой, например. Меня очень умиляет как люди считают: - зп директора миллион рублей, - зп у каждого из ста работников - по 20000 рублей Значит некая "средняя" зп на предприятии будет 29703 рубля... Ахаха, ппц :) Никто ни в каком нормальном статистическом бюро так не считает. Эта цифра математически верна, но ничего не показывает на самом деле. Кроме того, что директора надо бы поменять :)
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8k
Великий Кормчий 3 часа назад
А за эти деньги нужно ещё куда то ездить?
Да ну на
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2k
Гур 3 часа назад
Сравниваем средние зарплаты с реальными
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5k
Maximvs 3 часа назад
Более показательна не средняя, а медианная зп. К примеру, 9 сотрудников получают по ранжиру от 10 до 90 т.р., а 10й забирает себе 50000. И получается средняя - 95000, что как бы не отражает реального положения дел за счет явного перекоса одного (собственника).
А вот медианная получается 55000 (между 50 и 60), что как раз таки четче показывает перспективы и положение дел, отбрасывая экстремально высокие и экстремально низкие значения зп.
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40k
Митрий Maximvs 3 часа назад
Сравниваем средние зарплаты с реальными
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297
RealNo 3 часа назад
Одни люди едят только мясо. Другие только капусту. А в среднем все едят голубцы !
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1k
Ослик Иа на позитиве 4 часа назад
С зарплатами всегда какая то недосказанность...
Послушаешь людей - денег нет, зарплата маленькая. Народ бедствует!..
Подъезжаешь к ТЦ на своей скромной бюджетной иномарочке в "базе" и думаешь: Откуда столько элитных авто, и откуда у людей такие деньги на телеги продуктов?..
А потом вспоминаешь, что есть знакомый, который работает и получает официально "минималку" + 50 000 в конверте. Или пенсионер 40 летний, получивший по выходу сертификат на 3х комнатную квартиру, который получает пенсию 22 000 и еще +работает 40 000. И таких вокруг меня %50...
Какая у меня зарплата: за 2019 год средняя вышла около 42 000 без вычетов. На жизнь хватает (с учетом, что дети выросли, жилищные проблемы решены, кредитов нет), но вот на что то большее... Максимум 100-150 000 остается по итогам года.
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1k
Ослик Иа на позитиве Bobbus 2 часа назад
Кредитное рабство - не спорю... Не буду даже спорить об отсутствии реальных денег у населения, что бы время не тратить.
Но люди за кредит платят? Платят из доходов? Значит доходы соответствуют? Они приехали к ТЦ не просто поглазеть с голодухи, а загружают тележки продуктами и стройматериалами - опять же, не просто так...
Вы поймите, я не агитирую за "Власть", а просто констатирую факты.
Я не говорю, что "мы" так "хорошо" живем благодаря "Власти", ибо за последние шесть лет мой доход (выросший в рублях на 10-15%) в переводе на покупательскую способность упал процентов на 20...
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1k
Bobbus Ослик Иа на позитиве Час назад
Так ведь такая картина делеко не везде. Десяток крупных городов- да, а остальное?
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1k
Ослик Иа на позитиве Bobbus 45 минут назад
Я изначально говорил только о себе и о своем окружении.

Буквально на днях говорил со своей знакомой, живущей в поселке и работающей в местном ФАПе. Ей 58 лет. На пенсии уже 11 лет. Доход 18 000 пенсия+28 000 зарплата.
В поселке и четырех ближайших деревнях (примерно 200 домов), что обслуживает ФАП - ни одной коровы или козы... Живут в основном только пенсионеры. То же ситуация двойственная. Скотину не держат, потому что хватает пенсии на прожить. Дешевле сходить в магазин - купить молока, хлеба, картошки... С другой стороны - обидно как то за деревню, где когда то рос. Но "обижаться" как то удобней из городской квартиры с теплым сортиром...
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1k
Bobbus Ослик Иа на позитиве Полчаса назад
бедная женщина, 58 лет, все еще работает. Если бы у нее пенсия была побольше, наверняка бы работу бросила.
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1k
Bobbus Ослик Иа на позитиве Полчаса назад
Да наши люди этого не понимают)
Живут в хрущевках, зато на БМВ ездят) очень это комично выходит. Понты дороже денег, хотя и денег у них нет
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174
Борис Колесниченко 4 часа назад
Знакомый преподаватель в сфере вузовского образования пару лет назад говорил около 50т имеет (это 1100км от столицы), у меня поболе раза в два. Афтар берет среднестатистические цифры из доклада и сравнивает их с "фактом" где нить на диком отшибе в сельском детском садике, выдавая за реальное положение дел. Росстат где то лукавит конечно что все хорошо, но и вброс этот тоже далек от истины.
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433
Полковник Чингачгук. 4 часа назад
автор признайся ты хохол из Рагулистана?
Ни разу не видел человека сидящего на таких зарплатах )))))
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9k
iliaodin Полковник Чингачгук. 4 часа назад
Тогда озвучь свою зарплату. Сколько? Только правду,
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1k
naf-naf iliaodin 3 часа назад
Мой оклад в Красноярске 80000 + премия 10000, я средний руководитель, не топ менеджер. Начальник склада получает 45000+ премия 8000. У его грузчиков зп в среднем 35000, кладовщиков 40000, без премии правда. Моя мама врач в глухой деревни, итого со всеми начилениями около 35000. Бздит автор
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