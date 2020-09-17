Сравниваем средние зарплаты с реальными

Росстат удивляет безумными значениями средних заработных плат. Ну что же... сравним "среднюю температуру по больнице" с реальностью?
Среднестатистический работник в сфере здравоохранения якобы получает 53 740 рублей. А по факту...
Библиотекари, работники музеев и труженики архивов могут рассчитывать в среднем на 42 278 рублей.
А по факту?
В среднем работники складов получают 51193 рублей.
А на деле...
Работник почты в среднем зарабатывает в стране 36 576 рублей.
Работник, задействованный на производстве бумаги и бумажных изделий, зарабатывает в среднем 50873 рублей.
В среднем работники на линии розлива напитков могут рассчитывать на 46114 рублей.
Сколько зарабатываете вы? Более 50000 рублей?
Источник:
- Вот почему Россия показала класс на Олимпиаде!
- "Папа всех бомб" Путина в 4 раза мощнее "мамы всех бомб" Трампа
- Что можно купить на минимальную пенсию в России?
- Половине жителей России денег хватает только на еду
- Как правильно делать детские площадки
Понравилось282
Есть зарплата СРЕДНЕАРИФМЕТИЧЕСКАЯ, о которой тут уже только не ленивый не написал, что кто то ест мясо кто то капустц, в среднем у всех голубцы.
Есть зарплата МЕДИАННАЯ, то есть такая, которая ДЕЛИТ ВЫБОРКУ РОВНО ПОПОЛАМ.
Она намного ближе к реальности. То есть если 300 человек получает 15 тыр, а один лям, то медиана будет около 15 тыр и 1 копейку.
НО ЕСТЬ САМАЯ ТОЧНАЯ ЦИФРА,
которую б.ляди из росстата НАСТОЙЧИВО скрывают во всех отраслях, называется МОДА.
Так вот МОДА, это САМАЯ ЧАСТО встречающаяся цифра в выборке.
(12 15 14 15 15 1000 15 12 13 - мода будет 15)
И мода в нашем отечестве ЕЩЁ ниже медианы. Если медиана лежит где то в районе 22 тыр, то мода где то в районе 17 тыр. Именно 17 тыр, самая часто встречающаяся зарплата на просторах родины.
Потому что если вычесть 10 московских млн и 2 млн СПБ, все остальная страна, 140 млн, реально нищая.
И хотя автор взял самый низкий зарплатный сегмент, в 12 тыр, реально он всего на 5 тыр выше.
https://russia.duck.consulting/maps/186https://russia.duck.consulting/maps/186
А совесть?
Шо прям настолько на все пох.уЮ?
Источник: https://visasam.ru/russia/rabotavrf/zarplata-uchitelya-v-rossii.htmlhttps://visasam.ru/russia/rabotavrf/zarplata-uchitelya-v-rossii.html
Вот на эти зарплаты, озвученные Никифордисом - работать нужно реально часа 2-3 в день.
В Красноярске (глубинка, Сибирь, 18 тысяч получает дворник, метущий два двора девятиэтажек. Два часа утром и два вечером.
Средняя зарплата профессий, кто в экселе умеет приходник распечатать и расход забить (1с даже в расчет не беру) 30-40 тыр. Сварщики, экспедиторы, токари 40-60, нормальный сварщик аргоном, или автоэлектрик грамотный, зарабатывают больше 100 , и очередь на две недели к ним.
. БЕгать и истерить на вышеуказанные зарплаты - это идиотизм. Я знаю преподавателей, у которых зарплата 7000, только это учительница музыки, и у нее 12 часов в неделю загрузка.
Что за нытье опять.
Главное стремление.
2. Пожалуйста, почитайте про то, КАК Росстат рассчитывает среднюю зарплату. 99% вопросов, которые Вы задали выше - отпадут.
3. Не путайте термины. Почитайте о различии между медианной и средней зарплатой, например.
Меня очень умиляет как люди считают:
- зп директора миллион рублей,
- зп у каждого из ста работников - по 20000 рублей
Значит некая "средняя" зп на предприятии будет 29703 рубля... Ахаха, ппц :)
Никто ни в каком нормальном статистическом бюро так не считает. Эта цифра математически верна, но ничего не показывает на самом деле.
Кроме того, что директора надо бы поменять :)
Да ну на
А вот медианная получается 55000 (между 50 и 60), что как раз таки четче показывает перспективы и положение дел, отбрасывая экстремально высокие и экстремально низкие значения зп.
Послушаешь людей - денег нет, зарплата маленькая. Народ бедствует!..
Подъезжаешь к ТЦ на своей скромной бюджетной иномарочке в "базе" и думаешь: Откуда столько элитных авто, и откуда у людей такие деньги на телеги продуктов?..
А потом вспоминаешь, что есть знакомый, который работает и получает официально "минималку" + 50 000 в конверте. Или пенсионер 40 летний, получивший по выходу сертификат на 3х комнатную квартиру, который получает пенсию 22 000 и еще +работает 40 000. И таких вокруг меня %50...
Какая у меня зарплата: за 2019 год средняя вышла около 42 000 без вычетов. На жизнь хватает (с учетом, что дети выросли, жилищные проблемы решены, кредитов нет), но вот на что то большее... Максимум 100-150 000 остается по итогам года.
Но люди за кредит платят? Платят из доходов? Значит доходы соответствуют? Они приехали к ТЦ не просто поглазеть с голодухи, а загружают тележки продуктами и стройматериалами - опять же, не просто так...
Вы поймите, я не агитирую за "Власть", а просто констатирую факты.
Я не говорю, что "мы" так "хорошо" живем благодаря "Власти", ибо за последние шесть лет мой доход (выросший в рублях на 10-15%) в переводе на покупательскую способность упал процентов на 20...
Буквально на днях говорил со своей знакомой, живущей в поселке и работающей в местном ФАПе. Ей 58 лет. На пенсии уже 11 лет. Доход 18 000 пенсия+28 000 зарплата.
В поселке и четырех ближайших деревнях (примерно 200 домов), что обслуживает ФАП - ни одной коровы или козы... Живут в основном только пенсионеры. То же ситуация двойственная. Скотину не держат, потому что хватает пенсии на прожить. Дешевле сходить в магазин - купить молока, хлеба, картошки... С другой стороны - обидно как то за деревню, где когда то рос. Но "обижаться" как то удобней из городской квартиры с теплым сортиром...
Живут в хрущевках, зато на БМВ ездят) очень это комично выходит. Понты дороже денег, хотя и денег у них нет
Ни разу не видел человека сидящего на таких зарплатах )))))