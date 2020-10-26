Материалы для проб на COVID в Израиле оказались вагинальными

Депутат Кнессета от блока "Еш атид - Телем" Андрей Кожинов узнал, что завезённые спецслужбами в Израиль аппликаторы для тестов на COVID-19 оказались вагинальными. Сообщение по этому поводу он сделал на своей странице в социальной сети.
Кожинов рассказал, что одна разновидность теста на коронавирус предполагает взятие образцов слизистой поверхности из носа и горла с помощью специального аппликатора. Тем не менее одна дотошная женщина-профессор в Минздраве Израиля настаивала, что мазки надо брать из каждой ноздри и горла отдельно, тремя аппликаторами, что привело к недостатку палочек для тестов в начале пандемии.
В связи с этим спецслужбы Израиля где-то добыли и привезли в государство крупную партию аппликаторов. Результаты тестов с этими палочками были неточными, однако ими продолжали пользоваться за отсутствием нормальных материалов.
"Но продолжали пользоваться, пока кто-то из специалистов не упёрся и не проверил досконально. Оказалось, что это вагинальные аппликаторы, которые не подходят для забора материала из горла или ноздрей", - процитировал слова доктора Цви Маром, Кожинов в своём Telegram-канале.
"Так плакать или ржать?", - заявил в заключении своего сообщения депутат Кнессета.
В настоящее время власти Израиля постепенно снимают карантинные ограничения, так как число ежедневной заражаемости примерно составляет одну тысячу человек, в отличие от показателей месячной давности, когда этот показатель поднимался до уровня трёх тысяч израильтян.
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- каким это образом???)))
как чистокровные евреи обманывают не чистокровных....)))
можете минусить
У тебя и Андрея Кожинова любое упоминание женских половых органов вызывает перевозбуждение и обильное построение ассоциативных связей в бурной извращенной фантазии.
Соответственно у тебя возникает вопрос, как можно пихать в нос людям то, что бабы в п***у суют?...
А уж упоминание евреев вообще привело тебя в оргазм, видимо доставляет удовольствие представлять как евреям пиз***тые палочки в нос суют, а где евреи там конечно же вспомним нацизм, особенно в форме радующей душу - "чистокровные евреи обманывают не чистокровных....".
Сам себя наепал, сам себя обрадовал, сам себе проперся...
Моральный онанист ты кароч.
Но открою тебе секрет и ты будешь от этого страдать...
Ответственные и образованные люди решили что стерильные и сертифицированные вагинальные палочки для мазка полностью выполняют свою работу для взятия мазка из носоглотки. А в условиях пандемии это быстрый и надежный способ не снижать уровень диагностики. Что и было сделано.
А Андрей Кожинов зря эту тему поднял, только свою глупость всем и показал.
Впрочем ты тоже.
Тут как в анекдоте про больницу и палочку с зелёнкой. - А можно мне первому?!
Потом образец разбалтывают в воде, добавляют фермент, "расстёгивающий молнию" ДНК.
Ещё добавляют готовые нуклеотиды - это из которых собирается РНК и ДНК, и ещё добавляют фермент полимеразу.
Полимераза в таком растворе собирает дополняющую цепочку двойной спирали ДНК или РНК -количество генетического материала ВИРУСА удваивается.
И так несколько раз - до тех пор, пока не накапливается достаточное количество специфической ДНК или РНК для точного обнаружения вируса, микроба, ДНК насильника, ДНК неандертальца и т.п.
девушки говорят,
то шо влазит в одно место влазит и в другое.
насчет последовательности есть нюансы, а так то в чем проблема???
могу продать за недорого ватные палочки!
А длинная ватная палочка просто длинная ватная палочка. А куда её совать, уже пусть врач разбирается где она нужнее.
Что нельзя сказать о мазке вагинальном.
Ну как же .... про жопу да без тебя
Иди нах отсюда скучный питор....