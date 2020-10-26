Материалы для проб на COVID в Израиле оказались вагинальными

В связи с этим спецслужбы Израиля где-то добыли и привезли в государство крупную партию аппликаторов. Результаты тестов с этими палочками были неточными, однако ими продолжали пользоваться за отсутствием нормальных материалов.

"Но продолжали пользоваться, пока кто-то из специалистов не упёрся и не проверил досконально. Оказалось, что это вагинальные аппликаторы, которые не подходят для забора материала из горла или ноздрей", - процитировал слова доктора Цви Маром, Кожинов в своём Telegram-канале.

"Так плакать или ржать?", - заявил в заключении своего сообщения депутат Кнессета.

В настоящее время власти Израиля постепенно снимают карантинные ограничения, так как число ежедневной заражаемости примерно составляет одну тысячу человек, в отличие от показателей месячной давности, когда этот показатель поднимался до уровня трёх тысяч израильтян.