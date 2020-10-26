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Материалы для проб на COVID в Израиле оказались вагинальными

Материалы для проб на COVID в Израиле оказались вагинальными (2 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2020 21:44
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   Израиль   Кнессет   Тесты   апликаторы   вагинальные   пандемия   спецслужбы   
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Депутат Кнессета от блока "Еш атид - Телем" Андрей Кожинов узнал, что завезённые спецслужбами в Израиль аппликаторы для тестов на COVID-19 оказались вагинальными. Сообщение по этому поводу он сделал на своей странице в социальной сети.

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Метки: COVID-19   Израиль   Кнессет   Тесты   апликаторы   вагинальные   пандемия   спецслужбы   
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13k
vikklu 11 часов назад
И какая в п...у разница?
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157
Игорь Меншиков 3 часа назад
а я уж думаал новый способ вот же гинекологии запарились
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2k
Schumacher 9 часов назад
Результаты тестов с этими палочками были неточными
- каким это образом???)))
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88k
Редька с хреном Автор поста Schumacher 7 часов назад
Элементарно: спецслужбы добыли использованные вагинальные палочки, но чтобы не травмировать психику израильтян, эту деталь спецоперации, принято решение засекретить.
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2k
Schumacher Редька с хреном 5 часов назад
подумаю чисто по еврейски... "стоимость сбора использованных палочек превышает их собственную".... вот это может травмировать психику израильтян точно....
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3k
lexa 10 часов назад
евреи же , сер...

как чистокровные евреи обманывают не чистокровных....)))
можете минусить
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2k
Schumacher lexa 4 часа назад
.
У тебя и Андрея Кожинова любое упоминание женских половых органов вызывает перевозбуждение и обильное построение ассоциативных связей в бурной извращенной фантазии.
Соответственно у тебя возникает вопрос, как можно пихать в нос людям то, что бабы в п***у суют?...
А уж упоминание евреев вообще привело тебя в оргазм, видимо доставляет удовольствие представлять как евреям пиз***тые палочки в нос суют, а где евреи там конечно же вспомним нацизм, особенно в форме радующей душу - "чистокровные евреи обманывают не чистокровных....".
Сам себя наепал, сам себя обрадовал, сам себе проперся...
Моральный онанист ты кароч.
Но открою тебе секрет и ты будешь от этого страдать...
Ответственные и образованные люди решили что стерильные и сертифицированные вагинальные палочки для мазка полностью выполняют свою работу для взятия мазка из носоглотки. А в условиях пандемии это быстрый и надежный способ не снижать уровень диагностики. Что и было сделано.
А Андрей Кожинов зря эту тему поднял, только свою глупость всем и показал.
Впрочем ты тоже.
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2k
Schumacher lexa 4 часа назад
Лекса, угадай кого я имею ввиду этим фото)))
Лекса, угадай кого я имею ввиду этим фото)))
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−156
Алещенко Олександр 10 часов назад
Паралакс, тебе друг рассказывал как ему в вагину ватной палочкой лазили?????????
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−156
Алещенко Олександр 10 часов назад
А он ещё тот извращенец....на фото реальный нормальный аппликатор.А в п......е им нельзя ковырять,так как он может сломатся.
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2k
☣️Месть печенегов☣️ 11 часов назад
Ну и какая разница? У нас вообще обычными ватными палочками берут(надеюсь - стерильными).

Тут как в анекдоте про больницу и палочку с зелёнкой. - А можно мне первому?!
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2k
☣️Месть печенегов☣️ Izrin Maria Час назад
Ну и я об этом. Хайп на пустом месте
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6k
Izrin Maria Schumacher 53 минуты назад
В принципе, что угодно подходит. Даже пальцем наковырять можно.
Потом образец разбалтывают в воде, добавляют фермент, "расстёгивающий молнию" ДНК.
Ещё добавляют готовые нуклеотиды - это из которых собирается РНК и ДНК, и ещё добавляют фермент полимеразу.
Полимераза в таком растворе собирает дополняющую цепочку двойной спирали ДНК или РНК -количество генетического материала ВИРУСА удваивается.
И так несколько раз - до тех пор, пока не накапливается достаточное количество специфической ДНК или РНК для точного обнаружения вируса, микроба, ДНК насильника, ДНК неандертальца и т.п.
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6k
Izrin Maria 52 минуты назад
А, да, перед работой с ним образец стерилизуют нагреванием, чтобы микробы не сожрали аппетитные нуклеотиды.
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2k
Schumacher Izrin Maria Полчаса назад
ахренеть!
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Schumacher Izrin Maria Полчаса назад
а при нагревании ДНК-РНК штучки не разрушаются?
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44k
Albert GER 11 часов назад
я таки не понял.
девушки говорят,
то шо влазит в одно место влазит и в другое.
насчет последовательности есть нюансы, а так то в чем проблема???

могу продать за недорого ватные палочки!
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2k
Hallo FreeSpace 11 часов назад
ну и что ?
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16k
Марина 11 часов назад
Иногда банан это просто банан.
А длинная ватная палочка просто длинная ватная палочка. А куда её совать, уже пусть врач разбирается где она нужнее.
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13k
Сталкер Марина 8 часов назад
Плохо Вы в политике разбираетесь, не быть Вам депутутом. )))
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2k
Schumacher Марина 4 часа назад
вот все говорят что я кером с окна махал, а я им орехи на подоконнике колол...
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9k
Денис 12 часов назад
Материалы для проб на COVID в Израиле оказались вагинальными
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−52
Вася с ложкой 12 часов назад
Ой Вэй Еш атид сказали ..Они еще и не то скажут партия пистунов .Всю эту левую блевотину иногда противно слушать .А когда спросят где доказательства как всегда пальцем в носу поковыряются и типа простите извините не точность получилось Им не привыкать . И сказал поэтому по русски ,сейчас много олимов вот они и рады стараться .На иврите пока что не слова про это не слышал .Реально только здесь об этом узнал
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2k
Frank Borman 12 часов назад
Ой, вей! А что делать мужчинам, у котороых нет вагины и никогда не было? Опять происки антисемитов.
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8k
Нихуахуа Frank Borman 11 часов назад
Материалы для проб на COVID в Израиле оказались вагинальными
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27k
parallax 12 часов назад
Кто сдавал пробы на CoVid 19, тот знает, насколько неприятен мазок из гортани.
Что нельзя сказать о мазке вагинальном.
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11k
Алекс ☣️Месть печенегов☣️ 11 часов назад
Может а Алекс... имя распространенное. А вот ПИТОР мелкая месть печенющек за собрата глиномеса тут же втерся

Ну как же .... про жопу да без тебя

Иди нах отсюда скучный питор....
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2k
☣️Месть печенегов☣️ Алекс 10 часов назад
О, как рвёт то. Сразу видно, жжёт не в том месте
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11k
Алекс ☣️Месть печенегов☣️ 10 часов назад
Зато у тебя всегда в том
в дупле твоем помойном
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2k
Schumacher Алекс 3 часа назад
а про евреев залупи че нить... поржать охота...
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☣️Месть печенегов☣️ Алекс Час назад
Какое же ты жалкое убожество. Все счастье в жизни - на хамить в интернете
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