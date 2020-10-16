Полицейские штурмом взяли свадебное торжество в Израиле: видео

Те же в свою очередь оправдываются неадекватным поведением хозяев дома и гостей, которые стали забрасывать офицеров бутылками с маслом. А мужчина с окровавленным лицом, которого заметили на видео, вовсе не был избит, а поскользнулся на том самом масле и упал, разбив лицо.



Несколько человек, в том числе и хозяйка дома, были доставлены в полицейский участок.