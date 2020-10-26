"Я назову вам имя главного организатора беспорядков": реакция соцсетей на события в Беларуси

Итак, в Беларуси подошел к концу первый день общенациональной забастовки. Она уже состоялись на многих стратегически важных предприятиях, практически во всех университетах, а также во многих школах. Представители государственных органов все отрицают, но у нас же есть интернет и глаза.

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1. Начать пост стоит с видеоролика Светланы Тихановской, с помощью которого она призвала всех граждан принять участие в общенациональной забастовке Светлана Тихановская призвала Беларусь к национальной забастовке. pic.twitter.com/DxD16U8xGG — РБ головного мозга (@belamova) October 24, 2020

2. Протесты начались еще 25 октября. Это видео облетело уже весь мир

3. Тем временем, белорусы продолжают делиться в сети жуткими кадрами

4. Эту девушку уже прозвали чемпионкой Беларуси по догонялкам

5. Что касается самой забастовки

6. У некоторых преподавателей просто сдавали нервы

7. Примерно так выглядели сегодня входные группы многих предприятий 0 Источник:

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9. Две реальности в Беларуси 0 Источник:

На российском телевидении 26 октября творилось что-то невероятное

10. Жириновский в прямом эфире на федеральном канале призывает власти Беларуси к похищению и убийству Тихановской

11. "Россия 24" выдала кадры из Карабаха за Беларусь после вчерашних митингов

12. Алексей Навальный также поделился своим мнением 0 Источник:

13. События в Беларуси сегодня активно обсуждали в Твиттере 0 Источник:

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15. Без интернет-троллей не обошлось и на этот раз 0 Источник:

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17. Что думаете по поводу всего этого? 0 Источник:

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