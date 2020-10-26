"Я назову вам имя главного организатора беспорядков": реакция соцсетей на события в Беларуси

Итак, в Беларуси подошел к концу первый день общенациональной забастовки. Она уже состоялись на многих стратегически важных предприятиях, практически во всех университетах, а также во многих школах. Представители государственных органов все отрицают, но у нас же есть интернет и глаза.
1. Начать пост стоит с видеоролика Светланы Тихановской, с помощью которого она призвала всех граждан принять участие в общенациональной забастовке
Светлана Тихановская призвала Беларусь к национальной забастовке. pic.twitter.com/DxD16U8xGG— РБ головного мозга (@belamova) October 24, 2020
2. Протесты начались еще 25 октября. Это видео облетело уже весь мир
3. Тем временем, белорусы продолжают делиться в сети жуткими кадрами
4. Эту девушку уже прозвали чемпионкой Беларуси по догонялкам
5. Что касается самой забастовки
6. У некоторых преподавателей просто сдавали нервы
На российском телевидении 26 октября творилось что-то невероятное
10. Жириновский в прямом эфире на федеральном канале призывает власти Беларуси к похищению и убийству Тихановской
11. "Россия 24" выдала кадры из Карабаха за Беларусь после вчерашних митингов
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Гордости нет?
Хочешь протестовать выходи в любое время,но не в то которое тебе тыкнул кукловод.
А Лукашенко,в сотый раз говорю,пересидел Лукашенко.
Надо было уходить и уходить(если очкуешь) подготовив приемника.
Лукаш своей дурью и жаждой власти привел страну к кризису, а Запад только подыграл.
Она сама себя назвала - Тихановская.
Да, она просто польская или общезападная прокси, но именно она выступила от имени некоей оппозиции и призвала к забастовкам.
Так что если у правоохранительных органов Беларуси есть вопросы к организатору, стоит спросить с неё. Объявить в международный розыск, например. Или ещё что.
А вообще, очень рад, что то, к чему она призывала так и не состоялось.
Сегодня неоднократно заходил на тут.бай и прочие ресурсы, по комментариям видно, что "протест" слился. Туда ему и дорога.
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Уже сделано и правильно.
И Россия тоже объявила Тихановскую в розыск в рамках союзного государства.
Так что велком в Россию.
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Уважаемый.
Забастовка в ШКОЛЕ!!!
Ты с головой дружишь?
Кстати - ни одно ГОСУДАРСТВЕННОЕ предприятие Белоруссии не бастует. И не мечтай.