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"Я назову вам имя главного организатора беспорядков": реакция соцсетей на события в Беларуси

"Я назову вам имя главного организатора беспорядков": реакция соцсетей на события в Беларуси (13 фото + 7 видео)

Автор:
26 октября 2020 20:30
Метки: беларусь   беспорядки   лукашенко   минск   ошибка   политика   россия   
1973
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Итак, в Беларуси подошел к концу первый день общенациональной забастовки. Она уже состоялись на многих стратегически важных предприятиях, практически во всех университетах, а также во многих школах. Представители государственных органов все отрицают, но у нас же есть интернет и глаза.

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Метки: беларусь   беспорядки   лукашенко   минск   ошибка   политика   россия   
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41k
Цыц тут у меня Час назад
То есть, высказывание Жирика это ад, а когда прокладочные призывают убивать силовиков это рай?
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15k
Андрей Иванов 12 минут назад
Сотни две проплаченных педиков опять получили люлей от ОМОНа. Протесты
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2k
Кистень 13 минут назад
Да отпустите этих д.о.л.б.о.ё.б.о.в. в Евросоюз! Пусть хлебнут говна полной ложкой!
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1k
Mellivora 13 минут назад
Самим-то как, выходить на забастовки по призыву марионетки из-за бугра?
Гордости нет?
Хочешь протестовать выходи в любое время,но не в то которое тебе тыкнул кукловод.

А Лукашенко,в сотый раз говорю,пересидел Лукашенко.
Надо было уходить и уходить(если очкуешь) подготовив приемника.
Лукаш своей дурью и жаждой власти привел страну к кризису, а Запад только подыграл.
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102
Василий Петрович 18 минут назад
Нахер мне это смотреть и читать? В рыло бы этим белоскакунам. Достали уже все эти цветные.
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942
АНДРЕЙ 21 минуту назад
всех змагаров ,сегодня наблюдал на рабочем месте))). мастер соседнего цеха- конкретный змагар ,но сегодня прибегал узнать отправим ли, мы им заготовку для работы ихнего цеха на завтра?)) луку не поддерживаю ,но тех кто под бчб-флагом не воспринимаю абсолютно. забыли историю бараны.
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2k
Вадим Игнатьев Полчаса назад
"Я назову вам имя главного организатора беспорядков": реакция соцсетей на события в Беларуси
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9k
Денис Полчаса назад
Не понял, а зачем кому-то называть имя организатора?
Она сама себя назвала - Тихановская.
Да, она просто польская или общезападная прокси, но именно она выступила от имени некоей оппозиции и призвала к забастовкам.
Так что если у правоохранительных органов Беларуси есть вопросы к организатору, стоит спросить с неё. Объявить в международный розыск, например. Или ещё что.
А вообще, очень рад, что то, к чему она призывала так и не состоялось.
Сегодня неоднократно заходил на тут.бай и прочие ресурсы, по комментариям видно, что "протест" слился. Туда ему и дорога.
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7k
albedo Денис 2 секунды назад
Объявить в международный розыск, например
------------------------
Уже сделано и правильно.
И Россия тоже объявила Тихановскую в розыск в рамках союзного государства.
Так что велком в Россию.
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2k
Frank Borman 37 минут назад
В ЦРУ тихий ужас - не получается у них поджечь Беларусь. Не выходят беларусияны массово на площади, не жгут покрышки, не скачут по асфальту, не убивают ОМОНовцев. Наверное, потому что бандеро-ЦРУшный Майдан в Киеве прошел у беларусиянов перед глазами, сами все видели по ТВ. А самое главное, последствия этого бандеровского Майдана все сейчас наблюдают на Украине. Так что ЦРУ надо перегруппироваться - напечатать несколько миллиардов баксов на расходы цветной революции, задействовать больше инструкторов, подкинуть оружия революционерам. А главное, нужно пролить кровь, чтобы люди наконец озверели и мочилово пошло по серьезному.
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742
Shekhar Kapur 40 минут назад
[мат]
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7k
albedo 41 минуту назад
Она уже состоялись на многих стратегически важных предприятиях, практически во всех университетах, а также во многих школах
------------------------
Уважаемый.
Забастовка в ШКОЛЕ!!!
Ты с головой дружишь?

Кстати - ни одно ГОСУДАРСТВЕННОЕ предприятие Белоруссии не бастует. И не мечтай.
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31k
Антон 43 минуты назад
3 ноября зажечь в Пиндосии и в других странах сразу жизнь наладится!
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11k
Алекс Час назад
Пошел нах рагуль канадский. Без тебя разберутся.
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88
Васёк Л. Алекс 14 минут назад
это гандонльер ссаный
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Stan from Russia

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