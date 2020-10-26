"Это террористы!": мужчину сняли с авиарейса за дебош на борту

Пассажира самолета, вылетавшего из Владивостока в Южно-Сахалинск, сняли с рейса за дебош. Мужчина кричал, что рядом с ним находятся террористы и требовал позвать командира.
Мужчина закатил форменный скандал на борту. И все из-за того, что посчитал - его окружают террористы и даже указал на конкретных пассажиров, который представляют угрозу.
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А то вдруг мужик правду кричал)))