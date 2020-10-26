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"Это террористы!": мужчину сняли с авиарейса за дебош на борту

"Это террористы!": мужчину сняли с авиарейса за дебош на борту (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2020 11:38
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Авиадебошир   видео   дебош   люди   самолет   скандал   
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Пассажира самолета, вылетавшего из Владивостока в Южно-Сахалинск, сняли с рейса за дебош. Мужчина кричал, что рядом с ним находятся террористы и требовал позвать командира.

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Метки: 360подмосковье   Авиадебошир   видео   дебош   люди   самолет   скандал   
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20  комментариев
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
надо запретить подобным мудакам пользоваться самолетами, поездами, междугородними автобусами и иметь водительское удостоверение... пусть сука на такси гоняют или пешком ходят...
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814
Bambucha Andrianov Минуту назад
Мляяяяя ... что голос, что поведение на Наливкина похож)))))
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87k
сапер Водичка 18 минут назад
"Это террористы!": мужчину сняли с авиарейса за дебош на борту
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5k
Кузнец душ. 48 минут назад
Что самолет взлетел сказали а вот что приземлился нет.
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814
Bambucha Andrianov Кузнец душ. 2 минуты назад
неудачная шутка
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314
С того Берега моря Час назад
Ани кибарги ,Ани заполонили всю плаанету, кибарги ани.
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118
Автоген Калашников Час назад
судя по голосу, делириум тремес близок, или уже наступил )
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5k
zurapod Час назад
сколько же на свете дураков психов и тех кому пить нельзя.
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31k
Элек Мек Час назад
"Это террористы!": мужчину сняли с авиарейса за дебош на борту
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5k
Stray 2 часа назад
Не всех Фукусима стороной обошла.
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448
teddy 2 часа назад
Лети меня МРАЗЬ.
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8k
Антон Семёныч 2 часа назад
"Это террористы!": мужчину сняли с авиарейса за дебош на борту
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33k
dima423 Антон Семёныч 2 часа назад
ну таблетки он может и бросил...но пить точно не бросил))
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1k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Это ему белка рассказала про террористов
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28k
Alex 2 часа назад
Алкаш
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3k
Sanar 2 часа назад
Тварь дикая, пешком его отправит с владика на Сахалин.
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7k
Клёст 2 часа назад
А долетел?
А то вдруг мужик правду кричал)))
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3k
Wolf Клёст 2 часа назад
Если б не долетел, сомневаюсь, что эту запись кто-нибудь увидел бы.
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