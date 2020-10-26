Это неприятно и бесперспективно, так что пришлось придумывать что-то более интересное.

Поэтому довольно быстро я решила – да пусть рассылают (денег то я точно не дам).



Что плохого, если друзья и коллеги порадуются моему тихому (или не очень) одинокому удовольствию? Оргазм у меня симпатичный, правда освещение и ракурс могут быть не удачными… Короче, если кто получит такое сегодня-завтра – обязательно мне перешлите. Очень любопытно что у них могло получиться)))



Верю я в это или нет – до сих пор не знаю. Порно сайтами я не пользуюсь, предпочитаю другие источники. Заниматься двумя делами сразу (смотреть и делать) не умею – но вдруг я запамятовала тот момент, когда проснулись таки во мне способности Цезаря. Во взламывании компов вообще ничего не понимаю – они писали что то про трояны и способы, которыми они обходят мою систему защиты…



Вообще, жаль, что опрометчиво сразу очистила корзину спама с этим письмом, сейчас бы перечитала формулировочки. Точно не помню сколько времени мне было дано и когда ждать рокового часа, тем более не посмотрела дату рассылки, а корзину я чищу далеко не каждый день.



Отвечать на письмо было не рекомендовано, но я бы задала вопросы. Во-первых, интересно, если они таки взломали мой комп, то конкретно какой. Может там вообще про все устройства было – телефоны тоже считаются? Потому что в зависимости от компа будет разный сюжет))) Да и вообще – полезно знать, в какую камеру делать симпатичное приемлемое лицо. Делать во все я не осилю))) Потом – почему 650? Как формируется ценообразование? 650 платят, а 700 уже нет? Или это подъемная сумма для среднего класса – нищебродам ничего не стыдно, получается как и людям более обеспеченным? И почему акцент был на параллельное видео – это как бы двойной позор? Такое делаю, да еще ТАКОЕ смотрю? Монтаж увеличивает трудозатраты – это действительно повышает вероятность оплаты? И вообще я бы посоветовала им больше личной информации в текст добавлять – уж очень неубедительно для таких зануд как я.



А вот если это все правда, то я не завидую работе такого чувака – подсматривает целыми днями за мной, ждет вожделенного момента позора, и все это время видит меня в неприглядной бытовухе. Прям как родственник, для которого я не постараюсь быть приятной, и даже не улыбнусь, не говоря уж о душевном общении. Это как жить с женой и получать от нее полный игнор и неприкрытую неприглядную физиологию. Нда, профессия разведчика мне нравится все меньше…



Кстати, работа натуралиста не вызывает такого отвращения – от зверюшек как-то не ожидается, что они будут стараться нам нравиться – покакала, и умница! Почему такая дискриминация?



Я как то это осознавала раньше, но не во весь рост – я же действительно, когда не одна в помещении, стараюсь вести себя более социально, чтобы другим было приятно (и не важно, что у меня иногда не очень получается – стараюсь таки))) Я знаю, что есть принцессы, которые стараются и в одиночестве. Я пробовала, мне не понравилось. Они мне рассказывали, что они так себя любят, а у меня ощущения в эти моменты, что я себя не люблю. Такой какая есть, какой мне быть в данный момент удобно и комфортно. С вываленным животом, косолапыми ногами, белыми ресницами и в застиранной, он очень приятной майке. Бодипозитив, все такое)))



Сразу поясню, бодипозитив – это не разрешение себе деградировать, а принятие всех реальных (!) физических ограничений и несоответствия собственному идеалу. Здесь тонкая грань, поэтому так много споров.



Мне нравится анекдот - он искал себе принцессу, она искала себе принца, и наконец эти две жабы встретились. Чета Шреков – идеал в этом смысле. Реально есть чему поучиться)))

Короче, я понимаю, что многое бы не показала своим родным, друзьям и коллегам (исходя из общепринятых стандартов и желания быть лучше, чем я есть). Но я не понимаю, почему мне надо этого стыдиться на сумму 650 долларов США. И, как оказалось, остатки этого подлого чувства во мне еще есть.