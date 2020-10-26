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Шантаж

Шантаж (2 фото)

Автор:
26 октября 2020 05:13
Метки: видео   разослать   шантаж   
435
2
Вчера получила письмо с угрозой разослать мое видео, как я смотрю порнуху и самоудовлетворяюсь, что примечательно, делаю это одновременно (мужчина, наверное, писал))). Ну и вежливая просьба переслать 650 долларов за услугу не рассылать это по всем моим контактам через вроде 30 часов.
Сначала была противная клякса страха – он сейчас на меня смотрит, а я голая и не накрашена, никогда больше не буду смотреть порнуху!

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Метки: видео   разослать   шантаж   
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8  комментариев
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3k
Fishki_surfer Час назад
Блин, да за $650 нужно было им еще час своих записей предложить.
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2k
Andy 38 минут назад
Шантажист :)
Шантажист :)
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80
Русский Оккупант 45 минут назад
Мне тоже такие письма присылают каждую неделю, вот только у меня вэбкамеры нет и никогда не было.
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dna72 47 минут назад
Шантаж
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8k
Antique computer Час назад
У девушки на первой фотке лицо ребенка, но ноги взрослой женщины. Фотошоп?
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169
Yuryi Antique computer 23 минуты назад
доярка
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Antique computer Yuryi Минуту назад
Хм, интересно )) Ну реально ноги толстоваты у нее для возраста, который соответствует лицу. И ступни как у более взрослой.
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44k
Albert GER Час назад
пипец тёлка на себе зацикленная!!!
она и самоудовлетворяется небось перед зеркалом...
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