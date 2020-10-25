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К жителю Каменска-Уральского на балкон залетела белая сова

К жителю Каменска-Уральского на балкон залетела белая сова (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 октября 2020 09:27
Сообщество : Животные
Метки: балкон   белая сова   видео   животные   птица   сова   фото   
2550
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Пернатую гостью на балконе обнаружил житель Каменска-Уральского, сова прилетела к людям ночью и устроилась на коврике, чтобы вздремнуть.

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Метки: балкон   белая сова   видео   животные   птица   сова   фото   
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17  комментариев
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939
Roman 2 часа назад
У меня как то голуби гнездо устроили на балконе. Тоже по доброте душевной решил не трогать. Засрали балкон похлеще бабкиного курятника в деревне. Оперились, свалили, хоть бы убрали за собой. =)
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2k
Hallo FreeSpace 2 минуты назад
ого )))
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25
Михаил 16 минут назад
Хорошо, что на балкон. Могла просто залететь
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22k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
"зверёк" ? а что не "птиц" ?
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17k
kamanch Час назад
Значит ему пора собираться в Хогвартс.
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6k
klop Час назад
Возможно домашняя сова от кого-то свалила. В городе совы не водятся.
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7k
Потапыч klop Полчаса назад
Очень часто залетают, чтобы на помойках поживиться, а к рассвету не успевают улететь обратно и остаются на "ночевку". Особенно зимой, когда в лесах все снегом завалено и найти ту же мышь уже не представляется легким занятием. В 2013 году недалеко от моего дома и покрупнее сова залетала.
Очень часто залетают, чтобы на помойках поживиться, а к рассвету не успевают улететь обратно и остаются на "ночевку". Особенно зимой, когда в лесах все снегом завалено и найти ту же мышь уже не представляется легким занятием. В 2013 году недалеко от моего дома и покрупнее сова залетала.
Очень часто залетают, чтобы на помойках поживиться, а к рассвету не успевают улететь обратно и остаются на "ночевку". Особенно зимой, когда в лесах все снегом завалено и найти ту же мышь уже не представляется легким занятием. В 2013 году недалеко от моего дома и покрупнее сова залетала.
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9k
Lexx Час назад
надеюсь, балкон на предмет письма из Хогвардса проверен?
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3k
KonstantinLeirov 2 часа назад
Давать сове хлеб - это как пытаться ежа накормить яблоком и грибами
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18k
BiZ KonstantinLeirov Час назад
молоком
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4k
Vallek KonstantinLeirov 45 минут назад
ну а чо она мясо без хлеба ест)))
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15k
SolomonA 2 часа назад
Судя по тому, как сова моргает - она еще не протрезвела...
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25k
Антон 2 часа назад
Поспать не дали, уроды двуногие
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26k
АнтонПолднев 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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2k
Аркадий Свидригайлов 3 часа назад
не хлебом в сов надо кидать, а мышками... и желательно не компьютерными!
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2k
Fatima Habiba Аркадий Свидригайлов 3 часа назад
Можно мяска куриного дать, в качестве экстренного подкорма
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10k
wilddewill Fatima Habiba 2 часа назад
Нужно мясо с костями и шкурой. У сов интересное пищеварение.
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