К жителю Каменска-Уральского на балкон залетела белая сова

Пернатую гостью на балконе обнаружил житель Каменска-Уральского, сова прилетела к людям ночью и устроилась на коврике, чтобы вздремнуть.
В конце октября житель города Каменск-Уральский Лев Наумов сделал неожиданное открытие — у него на балконе поселилась дикая сова. Молодой человек через стекло увидел незваного гостя, который дремал на теплом коврике на полу.
Залетным гостем оказалась длиннохвостая неясыть, которая, судя по всему, залетела на теплый балкон через окно и решила остаться там на зимовку.
Хозяин квартиры был не против нового соседа и даже предложил сове завтрак в виде хлеба, но та отказалась от угощения.
Пока сова живет на балконе. Если она в ближайшее время не улетит сама, молодой человек намерен поймать ее в коробку и отвезти на волю в лес.
Хозяин квартиры был не против нового соседа и даже предложил сове завтрак в виде хлеба, но та отказалась от угощения.
Пока сова живет на балконе. Если она в ближайшее время не улетит сама, молодой человек намерен поймать ее в коробку и отвезти на волю в лес.
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