К жителю Каменска-Уральского на балкон залетела белая сова

Залетным гостем оказалась длиннохвостая неясыть, которая, судя по всему, залетела на теплый балкон через окно и решила остаться там на зимовку.



Хозяин квартиры был не против нового соседа и даже предложил сове завтрак в виде хлеба, но та отказалась от угощения.



Пока сова живет на балконе. Если она в ближайшее время не улетит сама, молодой человек намерен поймать ее в коробку и отвезти на волю в лес.