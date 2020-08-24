Начальник охраны провёл остаток ночи на "бодрячке" после того, как увидел на объекте призрак невесты

Ответственному за охрану стройплощадки Адаму Лису из Бирмингема, Англия, пришлось воочию убедиться в зыбкости своих материалистических убеждений. По словам мужчины, во время ночной смены, ему пришло оповещение, о том, что сработал датчик движения. В процессе просмотра он тёр глаза и хлопал себя по щекам, но ощущение, что ему показывают "фильм ужасов" не проходило.
Перед ним предстала девушка в длинном белом платье, похожем на свадебное. Она странно наклонилась вперёд, держа что-то в руках, а её силуэт словно был прозрачным. "Невеста" как бы плыла по воздуху, не касаясь земли. Некоторые комментаторы снимка предположили, что в руках девушки вполне могла находиться голова её возлюбленного.
«Изображения поступают на мой ноутбук, поэтому я проверил и увидел это изображение. Я сразу же уведомил охрану, которая обошла и проверила весь объект, но ничего не обнаружила», - рассказал Адам Лис.
«Понятия не имею, что это такое, но остаток ночи я провёл не смыкая глаз, и меня била дрожь. Я никогда не верил в привидения, но не могу это объяснить. Это самое странное, что я видел за пять лет наблюдения на множестве подобных объектов», - поделился впечатлением от увиденного начальник охраны.
so my dads building site in birmingham has a CCTV camera alert which flashes when there’s movement, and this morning it took this photo. 10 mins later security went to check and found NOTHING. weird as fuck 😕 pic.twitter.com/8AWSx8odrE— megs (@_meglittle) August 18, 2020
Напомним, что ранее уже публиковали подборку удивительных фотографий, которые косвенно подтверждают существование призраков.
Источник:
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Ночь. Кладбище. Мужик, надеясь сократить путь идет через кладбище и проваливается в свежевырутую могилу. (Дальше звуки и ваше воображение)
Топ. Топ. Топ.
Шлеп.
Прыг, прыг, прыг.
Шкряб, шкряб, шкряб.
Шлеп.
Чирк. Чирк. Чирк...
Отсырели, блин!
(Слышны приближающиеся шаги.)
Топ. Топ. Топ.
Шлеп.
Прыг, прыг, прыг.
Шкряб, шкряб, шкряб.
Шлеп.
Чирк. Чирк.
-Что, тоже спички сырые?
Прыг, шкряб. Топ. Топ. Топ...
Или как там в анекдоте? Девушка ночью идет через кладбище, страшно. Видит мужик стоит, она к нему. Просит проводить ее через кладбище. Идут вместе, а он и спрашивает, а что это ты боишься ночью ходить? А она: покойников боюсь!
Тогда он в ответ: а что нас бояться то? Можно смеяться! )))
Я сперва стреляю
Потом смотрю во что
Мой дом моя крепость. Литва