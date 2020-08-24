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Сообщество Страшилки и ужастики 61 пост • 111 подписчиков подписаться
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Начальник охраны провёл остаток ночи на "бодрячке" после того, как увидел на объекте призрак невесты

Начальник охраны провёл остаток ночи на "бодрячке" после того, как увидел на объекте призрак невесты (3 фото)

Автор:
24 августа 2020 21:25
Сообщество : Страшилки и ужастики
Метки: Бирмингем   британия   загадка   камера   наблюдение   невеста   призрак   ужас   
4777
3

Ответственному за охрану стройплощадки Адаму Лису из Бирмингема, Англия, пришлось воочию убедиться в зыбкости своих материалистических убеждений. По словам мужчины, во время ночной смены, ему пришло оповещение, о том, что сработал датчик движения. В процессе просмотра он тёр глаза и хлопал себя по щекам, но ощущение, что ему показывают "фильм ужасов" не проходило.

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Метки: Бирмингем   британия   загадка   камера   наблюдение   невеста   призрак   ужас   
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27  комментариев
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28k
Азат Баширов 6 часов назад
Начальник охраны провёл остаток ночи на "бодрячке" после того, как увидел на объекте призрак невесты
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8k
Нихуахуа Полчаса назад
Начальник охраны провёл остаток ночи на "бодрячке" после того, как увидел на объекте призрак невесты
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1k
Faulkner 47 минут назад
такие штуки из проволоки собираются и подвязываются к дрону
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62
Vizzzir Час назад
Через 20-30 лет мы все будем жить в мире с призраками, но будут оставаться стереотипы, что они страшные и злые, и мы будет выходить на митинги Ghost lives matter, а потом в мире воцарит единый мир. Ура.
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6k
gena 3 часа назад
Видимо это та самая невеста, которую на английской свадьбе жених вытащил за волосы на улицу, прилюдно узнав, что они до свадьбы шпилилась с женатиком.
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3k
ЗлоЙ ЙожеГ 3 часа назад
В Англии это не ребкость
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20k
Dobry vojak Svejk 4 часа назад
Начальник охраны провёл остаток ночи на "бодрячке" после того, как увидел на объекте призрак невесты
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15k
Олег 4 часа назад
Анекдот в тему:
Ночь. Кладбище. Мужик, надеясь сократить путь идет через кладбище и проваливается в свежевырутую могилу. (Дальше звуки и ваше воображение)
Топ. Топ. Топ.
Шлеп.
Прыг, прыг, прыг.
Шкряб, шкряб, шкряб.
Шлеп.
Чирк. Чирк. Чирк...
Отсырели, блин!
(Слышны приближающиеся шаги.)
Топ. Топ. Топ.
Шлеп.
Прыг, прыг, прыг.
Шкряб, шкряб, шкряб.
Шлеп.
Чирк. Чирк.
-Что, тоже спички сырые?
Прыг, шкряб. Топ. Топ. Топ...
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1k
Запускайте Берлагу! 4 часа назад
Начальник охраны провёл остаток ночи на "бодрячке" после того, как увидел на объекте призрак невестыПосмотреть
Начальник охраны провёл остаток ночи на "бодрячке" после того, как увидел на объекте призрак невесты
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725
Руслан Новак 4 часа назад
Заборная дурь у охранников нынче.
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7k
Алексей 4 часа назад
Начальник охраны провёл остаток ночи на "бодрячке" после того, как увидел на объекте призрак невесты
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7k
Sasa 5 часов назад
На гироскутере, ночью, девушка, быстро проехала, держит смартфон или планшет... тут и начались глюки.

Или как там в анекдоте? Девушка ночью идет через кладбище, страшно. Видит мужик стоит, она к нему. Просит проводить ее через кладбище. Идут вместе, а он и спрашивает, а что это ты боишься ночью ходить? А она: покойников боюсь!
Тогда он в ответ: а что нас бояться то? Можно смеяться! )))
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236
im240 5 часов назад
да бухой был..
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32k
figny 5 часов назад
и зачем я это прочёл? теперь и я всю ночь на "бодрячке" буду!
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119
DjonDalton 5 часов назад
и, как всегда в таких случаях, фото размыто, ничего не разобрать...
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6k
Дарья DjonDalton 5 часов назад
одно из самых четких и внятных фотографий призрака
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3k
Maikie 5 часов назад
Это Она........
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13k
AlexЕЙ 5 часов назад
Начальник охраны провёл остаток ночи на "бодрячке" после того, как увидел на объекте призрак невесты
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−21
Олололо 5 часов назад
Надо было картечью проверить
Я сперва стреляю
Потом смотрю во что
Мой дом моя крепость. Литва
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6k
Matthew Hopkins 5 часов назад
Да ладно, небось принял чего-нибудь вовнутрь сознание расширяющее, вот и привиделось.
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23k
parallax 6 часов назад
Просто белочки как раз не было, за неёпришла невестка.
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2k
KL11 6 часов назад
как он узнал что призрак именно НЕВЕСТЫ?
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74k
Редька с хреном Автор поста KL11 6 часов назад
Ему об этом голова жениха из её рук рассказала)))
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Редька с хреном

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