Начальник охраны провёл остаток ночи на "бодрячке" после того, как увидел на объекте призрак невесты

«Изображения поступают на мой ноутбук, поэтому я проверил и увидел это изображение. Я сразу же уведомил охрану, которая обошла и проверила весь объект, но ничего не обнаружила», - рассказал Адам Лис.

«Понятия не имею, что это такое, но остаток ночи я провёл не смыкая глаз, и меня била дрожь. Я никогда не верил в привидения, но не могу это объяснить. Это самое странное, что я видел за пять лет наблюдения на множестве подобных объектов», - поделился впечатлением от увиденного начальник охраны.