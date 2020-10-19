"Потрясающе пьяный" лейтенант британской подлодки "Секс и кокаин" не смог разгрузить 16 ядерных ракет

На прошлой неделе стало известно, что экипаж британской ядерной подлодки HMS Vigilant, более известной, как «Секс и кокаин» (HMS Sex and Cocaine), заразился коронавирусом из-за стриптизерш, к которым члены экипажа наведывали накануне, нарушив указ.

Следом за этой неприятностью последовала новая. Лейтенант Лен Лоу, отвечающий за разгрузку ядерных ракет, пришёл на службу "потрясающе пьяным", держа в руках курицу гриль. К счастью, его сменщик заметил, что Лоу не в состоянии даже контролировать своё тело, не то что отвечать за ядерные боеголовки.

— Офицер Королевского военно-морского флота, отвечающий за 16 ядерных ракет, явился "потрясающе пьяным" на службу и сжимал в руках курицу гриль, — пишет агентство The Sun.