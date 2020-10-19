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"Потрясающе пьяный" лейтенант британской подлодки "Секс и кокаин" не смог разгрузить 16 ядерных ракет

"Потрясающе пьяный" лейтенант британской подлодки "Секс и кокаин" не смог разгрузить 16 ядерных ракет (3 фото)

Автор:
19 октября 2020 10:52
Сообщество : Истории
Метки: Ядерные ракеты   британия   лейтенант   подлодка   пьяный   секс и кокаин   фото   
1716
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Британская подлодка HMS Vigilant, более известная под названием "Секс и кокаин" из-за скандала с проститутками на борту, снова оказалась в новостях. На этот раз причиной скандала стал лейтенант, заявившийся пьяным и с курицей гриль в руках. В случае ЧП 16 ядерных ракет хватило бы для того, чтобы уничтожить всё население Британии.

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Метки: Ядерные ракеты   британия   лейтенант   подлодка   пьяный   секс и кокаин   фото   
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15k
nobody® Полчаса назад
"Зато у меня есть курица" (с) Лирой Дженкинс
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7k
Andrey 4 минуты назад
Ракета такая сволочь, что ее можно с крана прямо на бетонный пирс уронить. Максимум - разгерметизация топливных баков с локальным отравлением половины базы.
По боеголовке можно хоть молотком шарашить....
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−145
Vaasia V 9 минут назад
Автор, ты определись, секс вечеринки в стрип клубе или секс вечеринки на борту АПЛ?
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3k
TirAn 12 минут назад
В нашем флоте для воспитания силы воли выдают спирт ("шило").
Пока старпом наливает из канистры, пока дотащишь до каюты или до рубки, пока разбавишь, пока стаканы и закуску найдёшь... силы воли хватает, что бы не выпить. Потом зависит от индивидкальных особенностей организма. (это была шутка).
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7k
Andrey TirAn 6 минут назад
Разбавить шило?
Ну точно шутка))))
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40k
Митрий 13 минут назад
Хорошо служит не тот, кто накосячил, а тот, кто не спалился.

Армейская мудрость.
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2k
Ilya Volodin 24 минуты назад
"Потрясающе пьяный" лейтенант британской подлодки "Секс и кокаин" не смог разгрузить 16 ядерных ракет
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11k
Corvus Corax Полчаса назад
А ракеты, блин, настроены на ридну Британню?
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5k
Nikolay Полчаса назад
Во всем надо искать позитив. В данном случае - это то, что экипаж не гомосексуалисты и не веганы!
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19k
Батончик с маком Полчаса назад
чувак хотел разогреть курицу в реакторе
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36k
doker 45 минут назад
И не слишком то страшно.
Такие люди становятся адмиралами, генералами и министрами. И не только в Британии.

Да, товарищ майор. И Вы такой же.
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16k
babuby doker 23 минуты назад
Только у меня курицы нет.
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doker babuby 18 минут назад
Можно и без курицы!
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