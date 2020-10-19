"Потрясающе пьяный" лейтенант британской подлодки "Секс и кокаин" не смог разгрузить 16 ядерных ракет

Британская подлодка HMS Vigilant, более известная под названием "Секс и кокаин" из-за скандала с проститутками на борту, снова оказалась в новостях. На этот раз причиной скандала стал лейтенант, заявившийся пьяным и с курицей гриль в руках. В случае ЧП 16 ядерных ракет хватило бы для того, чтобы уничтожить всё население Британии.
На прошлой неделе стало известно, что экипаж британской ядерной подлодки HMS Vigilant, более известной, как «Секс и кокаин» (HMS Sex and Cocaine), заразился коронавирусом из-за стриптизерш, к которым члены экипажа наведывали накануне, нарушив указ.
Следом за этой неприятностью последовала новая. Лейтенант Лен Лоу, отвечающий за разгрузку ядерных ракет, пришёл на службу "потрясающе пьяным", держа в руках курицу гриль. К счастью, его сменщик заметил, что Лоу не в состоянии даже контролировать своё тело, не то что отвечать за ядерные боеголовки.
— Офицер Королевского военно-морского флота, отвечающий за 16 ядерных ракет, явился "потрясающе пьяным" на службу и сжимал в руках курицу гриль, — пишет агентство The Sun.
Сменщик отправил лейтенанта проспаться, а уже к вечеру того же дня его отстранили от службы. В скором времени он отправится из США (где находилась подлодка) обратно в Британию, где ответит по всей строгости закона.
Стоит отметить, что в случае ЧП, 16 ядерных ракет хватило бы для того, чтобы уничтожить всё население Британии.
Часть моряков британской ядерной подлодки HMS Vigilant, более известной, как «Секс и кокаин на службе Её Величества» (HMS Sex and Cocaine), заразилась COVID-19 оттопыриваясь в американских кабаках и стриптиз-барах. Ранее эта подводная лодка уже получила специфическую славу из-за секс вечеринок с наркотиками на борту.
Источник:
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По боеголовке можно хоть молотком шарашить....
Пока старпом наливает из канистры, пока дотащишь до каюты или до рубки, пока разбавишь, пока стаканы и закуску найдёшь... силы воли хватает, что бы не выпить. Потом зависит от индивидкальных особенностей организма. (это была шутка).
Ну точно шутка))))
Армейская мудрость.
Да, товарищ майор. И Вы такой же.