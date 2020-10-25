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Парень запустил бизнес по производству странных чучел животных

Парень запустил бизнес по производству странных чучел животных (19 фото)

Автор:
25 октября 2020 15:24
Сообщество : Юмор
Метки: крипота   необычное   проект   своими руками   таксидермия   юмор   я художник - я так вижу.   
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26-летний Джек Девани из Плимута (Великобритания) считает, что традиционная таксидермия давно отжила свое, но не стоит списывать это искусство со счетов. Он создает причудливые конструкции из отдельных частей животных в сочетании с различными предметами - вроде ершика для унитаза или USB-накопителя. И на это даже находятся покупатели!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: крипота   необычное   проект   своими руками   таксидермия   юмор   я художник - я так вижу.   
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masteral 2 часа назад
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