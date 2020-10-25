Парень запустил бизнес по производству странных чучел животных

26-летний Джек Девани из Плимута (Великобритания) считает, что традиционная таксидермия давно отжила свое, но не стоит списывать это искусство со счетов. Он создает причудливые конструкции из отдельных частей животных в сочетании с различными предметами - вроде ершика для унитаза или USB-накопителя. И на это даже находятся покупатели!
Проект чучельника называется Animalgamations ("Игры с животными"). Тушки животных Джек Девани приобретает обычно в зоомагазинах (где мелких зверьков используют для кормления змей). Сам он называет то, что делает, "плохой таксидермией" - в том смысле, что это не та таксидермия, к которой мы привыкли, а нечто совсем иное.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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