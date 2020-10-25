Парень запустил бизнес по производству странных чучел животных

Все эти модели рождаются методом проб и ошибок. По словам автора, основное вдохновение он черпает из желания рассмешить людей. "Мне нравится, когда люди мне пишут, что это смешно или что я сделал их жизнь лучше. Это одно из самых приятных чувств на свете", - признается он.