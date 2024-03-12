"Иди, домой, дружище. Да ну её, принцессу!" В соцсетях расходится видео с Сахалина про свидание

Трогательное и смешное видео с Сахалина: местный житель как мог поддерживал молодого человека, который ждал девушку. А она всё не выходила и не выходила.

Долго так будешь стоять на морозе? Я щас, может, пойду за ней, скажу, чтобы пошевеливалась. Ну давай, где она?! Иди-ка ты домой, наверное, дружище. Да ну его такую принцессу!