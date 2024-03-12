"Иди, домой, дружище. Да ну её, принцессу!" В соцсетях расходится видео с Сахалина про свидание

Смешное видео с Сахалина с комментариями парня, ставшего случайным свидетелем свидания. Молодой человек так долго ждал девушку, что замерз. А она всё не выходила и не выходила. Ничего трогательнее вы сегодня уже не увидите.
В соцсетях расходится видео с Сахалина, где парень озвучивал свидание молодой пары.
Источник:
Трогательное и смешное видео с Сахалина: местный житель как мог поддерживал молодого человека, который ждал девушку. А она всё не выходила и не выходила.
Долго так будешь стоять на морозе? Я щас, может, пойду за ней, скажу, чтобы пошевеливалась. Ну давай, где она?! Иди-ка ты домой, наверное, дружище. Да ну его такую принцессу!
Источник:
- "Неважно, когда давать, главное — дать хорошо": девушки о сексе на первом свидании
- О знаке зодиака Скорпион
- 10 лучших бесплатных сайтов знакомств в 2024 году
- Месть — блюдо, которое принято подавать холодным
- И смех и грех, или дельные советы от гуру первых свиданий