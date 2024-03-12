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"Иди, домой, дружище. Да ну её, принцессу!" В соцсетях расходится видео с Сахалина про свидание

"Иди, домой, дружище. Да ну её, принцессу!" В соцсетях расходится видео с Сахалина про свидание

Автор:
12 марта 2024 23:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Сахалин   букет   любовь   отношения   парень   свидание   
1372
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Смешное видео с Сахалина с комментариями парня, ставшего случайным свидетелем свидания. Молодой человек так долго ждал девушку, что замерз. А она всё не выходила и не выходила. Ничего трогательнее вы сегодня уже не увидите.

В соцсетях расходится видео с Сахалина, где парень озвучивал свидание молодой пары.

Трогательное и смешное видео с Сахалина: местный житель как мог поддерживал молодого человека, который ждал девушку. А она всё не выходила и не выходила.

Долго так будешь стоять на морозе? Я щас, может, пойду за ней, скажу, чтобы пошевеливалась. Ну давай, где она?! Иди-ка ты домой, наверное, дружище. Да ну его такую принцессу!

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Метки: Сахалин   букет   любовь   отношения   парень   свидание   
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7  комментариев
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3k
RaiJu 22 минуты назад
Хорошая парочка, так за парня переживал.
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7k
Neo 8 минут назад
Ну вышла же)
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13k
Pochiniks 8 минут назад
Всё равно не даст.
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15k
Александр 14 минут назад
Стойкое ощущение, что эти отношения чуваку нужны на кой-то...
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1k
Gromkhard 20 минут назад
Прям триллер)))
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3k
Rom Полчаса назад
Поржал ))
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6k
Трям 40 минут назад
Писдастрадалец.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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