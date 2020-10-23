Копеечные цены в СССР: 5 вещей, которые стоили всего 10 копеек

Это была монета наименьшего достоинства, которую делали из серебристого металла нейзильбера (сплав меди с никелем и цинком). Ее вес был всего 1,7 грамма, а диаметр 17 мм в противовес огромному бронзовому 5-граммовому пятачку.

Напомним, что в 1970-е годы большинство работающих советских граждан имели зарплату 120-170 рублей в месяц.

Сегодня мы вспоминаем, что можно было купить на одну маленькую монетку номиналом 10 копеек в обычном советском заведении в эпоху брежневского застоя 1970-х в центральных районах СССР (I-II пояса).

1.Мороженое "Молочное"