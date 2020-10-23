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Копеечные цены в СССР: 5 вещей, которые стоили всего 10 копеек

Копеечные цены в СССР: 5 вещей, которые стоили всего 10 копеек (6 фото)

Автор:
23 октября 2020 20:28
Метки: СССР   интересно   факты   
994
6

Сегодня монетку в 10 копеек уже крайне сложно получить на сдачу в магазине - обычно все цены округляют до рублей или платят картой. А вот после хрущевской денежной реформы 1961 года советский гривенник или 10 копеек на протяжении 30 лет был одной из самых ходовых монет в СССР - ее давали родители детям в школу каждый день на мелкие расходы, ее кидали в автоматы и покупали на нее приятные мелочи.

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Метки: СССР   интересно   факты   
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999k
Сергей 4 часа назад
Мороженое за 10 коп, было - полное дерьмо!
Впрочем, автор описывает конец 80-х - начало 90-х.
Чуть раньше бутылка лимонада стоила 22 коп., из которых 12 коп. - стоимость тары!
Трёхлитровая банка берёзового сока стоила НЕМНОГО больше стоимости тары, поэтому часто покупали сок из-за банки: сок выливали и шли к "бурёнке" за пивом!
На 10 коп. можно было купить 100гр. леденцов ("ландрин") в развес!
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6k
Прохожий3 22 минуты назад
Когда начинают писать про цены и продукты в СССР, то всегда забывают про то, что эти цена и доступность сильно зависели от времени и места.
Во-первых, существовали 3 пояса цен. И в наших дальневосточных краях томатный сок стоил 12 копеек (а в столице 10).
Во-вторых, гуляя по Москве в конце 70-х я в течение 5 минут обязательно натыкался на киоск-мороженое с 7-10 разными вариантами мороженого. А в то же время в поселке у бабушки (гостил летом) был один киоск на весь поселок, куда мороженое завозили раз в неделю. 1 вид - мороженое (уж какое оно там было - не в курсе)). И таких примеров можно набрать массу.
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748
Мистер Фикс Час назад
Блок спичек - 10 коробков по копейке.
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12k
Алексей 2 часа назад
Эскимо было только в крупных городах.
В 80 км от Москвы, в нашем городе не было.
Поэтому "эскимо" детства - палочка воткнутая в мороженое в стаканчике и вынутая из него вместе с мороженым.

Эскимо было только в крупных городах. В 80 км от Москвы, в нашем городе не было. Поэтому "эскимо" детства - палочка воткнутая в мороженое в стаканчике и вынутая из него вместе с мороженым.
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833
Александр Куканов 3 часа назад
..мне оставляли рубль на хлеб. Я покупал 2 белого по 25коп. и половинку черного за 10коп. а на оставшиеся 40к. покупал мороженное - 4шт на всю семью. Палатка с мороженным была как раз рядом с булочной. (ул.Пролетарская, Химки, если что :) ) Понятно, родители часто отказывались и нам с братом доставалось по 2 мороженки - хороший стимул нам, детишкам, ходить за хлебом и мелкими продуктовыми покупками.
Причем, меня сколько то раз поймали, если покупал белый хлеб по 13 коп. (он заметно отличался от того, что за 25) и в итоге я быстро перестал жульничать.

...а еще слышал детвора жульничала натирала 2коп. до серебрянного цвета пылью от ламп дневного света (разбиваешь, вытряхиваешь, трешь об... валенок!) - по размеру похож на 10коп. И кладешь тете мороженщице гербом вверх и изображаешь что твой автобус подъезжает "ой-ой-ой, быстрее пожалуйста!.." :)
а я не такой, я так никогда не делал
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5k
Ковыль Перистый 3 часа назад
По томатному соку всегда просто балдела. Стакана четыре-пять выпивала (если была возможность... Как только влезало!? :-) ). И обильно посолив :-). Все, что сейчас в пакетах продается - совершенно не то... Приходится самой делать.
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7k
Кыся 3 часа назад
За 10 копеек можно было покататься на таком пару минут. А вот морской бой и прочее стоило уже 15.
За 10 копеек можно было покататься на таком пару минут. А вот морской бой и прочее стоило уже 15.
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160
сергей чеботаев Кыся 3 часа назад
Эта муйня из мутных 90-х.
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3k
Сергей сергей чеботаев Час назад
Не, братан... эта муйня из светлых 70-х...
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7k
diman02 4 часа назад
В воскресенье ( в субботу учились) 10 коп. на кино -норма !
Вода в бутылках за 10 коп. только минеральная . Сладкая дороже .
,,Напомним, что в 1970-е годы большинство работающих советских граждан имели зарплату 120-170 рублей в месяц.,, - на производстве 250 руб. - норма .
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3k
Сергей сергей чеботаев Час назад
На машиностроительном. Батяня зарабатывал 220 белым воротничком,друг его-500-700 ( стволы артеллитийские нарезал-станок длиной с фуру, и 3 помошника), брат в воркуте на шахте-400-550, знакомый на лесоповале-700-1000 р..
При советах можно было заколотить деньгу, если на жопе не сидеть.. А моему дураку и 200-220 было збс....
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7k
diman02 сергей чеботаев Час назад
Трактростроительном . Папа получал 350 рублей .
Мама была кладовщиком измерительного инструмента .
Да ,получала 120-140 .
Не понимаю что за идиоты поставили минуса .
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7k
diman02 Сергей Час назад
Так мой Батя был рационализатором , передовиком производства и т.д.
к середине 80-х выходил на 400 рублей .
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3k
Сергей diman02 49 минут назад
Тракторостроительное---это сектор машиностроения )))
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3k
Сергей diman02 48 минут назад
Аллигархххх))
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11k
Андрей Дядя 4 часа назад
сука , этот фишкобот давно у меня раздражение вызывает . мне не 30 и я бородат (с) . дабля. денег было . у нас у салаг. по трехе и более медяками . купить стоящего - хрен . мы терлись с сырком и буханкой хлеба. это как щя школота с чипсами и колой. забали дрочеры свистеть. в то время многих из вас папка по простыне мимо мамки кончал. да не было нихера у нас.
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3k
Сергей Андрей Дядя Час назад
Ты че сказать то хотел?? Протрезвеешь--повтори, мож поймем))
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3k
Убийца Прохиндеев 4 часа назад
Березовый сок не 10 копеек стоил, а 9.
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7k
Andrei Убийца Прохиндеев 3 часа назад
В Минске 8, а томатный 11.
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6k
Прохожий3 Убийца Прохиндеев Полчаса назад
Вы когда-нибудь слышали про ценовые пояса в СССР?
Вы когда-нибудь слышали про ценовые пояса в СССР?
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76
Васёк Л. 4 часа назад
Молочный коктейль стоил 20 коп. Готовился аппаратом под названием Воронеж.
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3k
Едондер пуп 4 часа назад
Молочный коктейль в "Кулинарии" напротив школы, либо 2 пирожка с повидлом там же.
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7k
Тудаблин 4 часа назад
14 копеек стоил кекс или сочник, поэтому мне выдавали 20 коп. на школьный день.
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3k
Сергей Тудаблин Час назад
Да ты аллигарххх...У нас про таких легенды ходили-говорили вон тому кадру дают--за 3 недели секундомер себе купил..
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9k
Schandmaul 4 часа назад
балдел от привкуса деревянных палочек, когда мороженое заканчивалось долго ещё мусолил палку
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4k
Владимир 5 часов назад
Пустые бутылки из под лимонада стоили 12 коп.
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3k
uutb Владимир 4 часа назад
Вы, правы. Вот нашел картинку
Вы, правы. Вот нашел картинку
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8k
kirpal 4 часа назад
6 копеек
6 копеек
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26
viaset kirpal 4 часа назад
Все правильно. Шли в магазин с чистой чебурашкой (20 коп), сдавали, доплачивали 15 коп., и бутылка "Буратино" в руках! )) 1980-1985
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8k
kirpal uutb 4 часа назад
Я своей памяти больше доверяю, чем картинке из интернетов (кстати первопопавшая).

Сразу сказал, что дело было в 80х, а не в 60х годах.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Стеклотара#Пол-литровые_бутылки_для_пиво-безалкогольных_напитковhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Стеклотара#Пол-литровые_бутылки_для_пиво-безалкогольных_напитков
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160
сергей чеботаев kirpal 3 часа назад
Ой,франзолька.....
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17k
BillyBonzz 5 часов назад
20 коп получал в школе каждый день от родителей на школьный обед. Бывало давали рубль сразу на неделю, так я копил, не тратил, голодал в школе или тайком из дома таскал в школу бутерброд, чтобы накопить например себе на раскладной ножик или фонарик
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3k
Сергей BillyBonzz Час назад
Теперь твоя фамилия Абрамович, наверное...
Сам такой, до сих пор коплю))) Не понятно на что..
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3k
Сергей BillyBonzz 43 минуты назад
А секундомер????)))))
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