Копеечные цены в СССР: 5 вещей, которые стоили всего 10 копеек

Сегодня монетку в 10 копеек уже крайне сложно получить на сдачу в магазине - обычно все цены округляют до рублей или платят картой. А вот после хрущевской денежной реформы 1961 года советский гривенник или 10 копеек на протяжении 30 лет был одной из самых ходовых монет в СССР - ее давали родители детям в школу каждый день на мелкие расходы, ее кидали в автоматы и покупали на нее приятные мелочи.
Это была монета наименьшего достоинства, которую делали из серебристого металла нейзильбера (сплав меди с никелем и цинком). Ее вес был всего 1,7 грамма, а диаметр 17 мм в противовес огромному бронзовому 5-граммовому пятачку.
Напомним, что в 1970-е годы большинство работающих советских граждан имели зарплату 120-170 рублей в месяц.
Сегодня мы вспоминаем, что можно было купить на одну маленькую монетку номиналом 10 копеек в обычном советском заведении в эпоху брежневского застоя 1970-х в центральных районах СССР (I-II пояса).
1.Мороженое "Молочное"
Именно столько стоило обычное мороженое в бумажном стаканчике жирностью 3,5% (вафельный был дороже) объемом 100 грамм с деревянной палочкой. На жаре лакомство очень быстро таяло, и стаканчики начинали протекать, так употреблять его нужно было как можно быстрее, чтобы не заляпаться. Шершавая деревянная палочка придавала мороженому специфический дровяной привкус.
За 10 копеек в 70-е можно было отведать и томатное мороженое, но на вкус оно было отвратным, и вскоре исчезло из продажи. Также за гривенник продавали и фруктово-ягодное в стаканчиках.
Столько же стоил и молочный коктейль в отделах "Соки воды" гастрономов, который делали на огромных миксерах из мороженого, молока и сиропа.
Чуть дороже (11 коп.) стоило маленькое эскимо в шоколадной глазури на полочке, завернутое в фольгу.
2.Стакан томатного или березового сока
В СССР стаканчик натурального сока из граненого стакана емкостью 250 мл можно было пропустить прямо в продовольственном магазине. В отделе "Соки воды" стояли специальные перевернутые стеклянные конусы с краником, из которых сок отпускали в розлив. Рядом обязательно стояли солонка и перечница, которыми при желании можно было по вкусу сдобрить сок.
Обычно на прилавке был представлен разнообразный ассортимент соков из сезонных овощей и фруктов - яблочный, абрикосовый, грушевый, вишневый, сливовый, апельсиновый, виноградный, но самыми дешевыми по 10 коп. были именно томатный и березовый. Цена на остальные могла доходить до 20 коп.
Также сок продавался и в трехлитровых стеклянных закатанных банках.
3.Детский билет в кино
Кино в СССР любили все советские люди от мала до велика, а поход в кинотеатр был, пожалуй, самым популярным и доступным развлечением, а в небольших городах и селах зачастую и единственным. Были распространены передвижные кинотеатры, а также вагоны-кино, которые передвигались от одного населенного пункта к другому. На летний период в городских парках организовывали летние кинотеатры под открытым небом. В провинции и селах фильмы часто крутили в местных клубах и домах культуры.
Перед началом сеанса традиционно показывали киножурналы Новости дня, пропагандистскую Иностранную хронику с "ужасами" жизни на Западе или сатирический Фитиль, а на детских сеансах - Ералаш или познавательный выпуск Хочу все знать.
Цены на билеты варьировались как и сейчас в зависимости от времени сеанса, категории зрителей, ряда и количества серий в фильме от 10 до 50-70 копеек.
За минимальную цену в 10 копеек дети могли попасть на утренние сеансы в 10, 12 или 14 часов, когда обычно показывали детские фильмы или мультики. Для взрослых цена кинопохода стартовала от 25 копеек.
4.Литр бензина АИ-93
Цены на топливо в СССР корректировались примерно раз в несколько лет, а отпускали бензин на АЗС в количестве кратном 10 литрам, так как тогда не существовало сверхточных электронных заправочных колонок. Они имели механический циферблат и стрелку.
Так, в конце 1960-х АИ-93 стоил 9,5 коп./литр, в начале 1970-х цена возросла ровно до 10 коп. В 1978 году произошло резкое повышение до 20 коп./литр, в 1981 - до 40 коп./литр в связи с ростом цен на нефть на мировом рынке и ростом числа автолюбителей в СССР. Для транспорта организаций водителям выдавали талоны на определенное число литров бензина, которые они погашали на заправках.
Для изготовления бензина марки АИ-93 в СССР широко использовалась присадка на основе тетраэтилсвинца, повышающая октановое число. Такой бензин называли этилированным. Эта присадка очень хорошо улучшала качественные характеристики топлива, однако была очень токсична для людей, и в конце 90-х была запрещена.
Более ходовой в то время А-76, который встречался повсеместно, стоил в начале 70-х 8 коп. за литр. С АИ-93 мог возникать дефицит на курортных трассах в Сочи и Крым разгар сезона или в отдаленных сельских районах. В конце 1990-х марка АИ-93 была заменена на АИ-92.
Если бензин на заправке заканчивался, то колонку обычно обматывали шлангом.
5.Лимонад Саяны, Дюшес, Крем-сода
Именно столько стоила стеклянная бутылка емкостью 0,33/0,5 литра сладкой газировки в зависимости от ее вида, которую детям обычно наливали за праздничным столом вместо шампанского, без стоимости тары 20 копеек. Пустые бутылки мыли, собирали, а затем отвозили на пункт приема стеклотары.
Некоторые газировки с более сложной рецептурой как Тархун, Исинди или Байкал стоили дороже, 20-25 коп. за пол-литра.
В СССР для приготовления лимонадов использовались только натуральные ингредиенты на основе фруктов и настоев трав, в отличие от сегодняшних синтетических аналогов, поэтому срок хранения напитков не превышал 30 дней, а вкус был намного лучше.
Источник:
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Впрочем, автор описывает конец 80-х - начало 90-х.
Чуть раньше бутылка лимонада стоила 22 коп., из которых 12 коп. - стоимость тары!
Трёхлитровая банка берёзового сока стоила НЕМНОГО больше стоимости тары, поэтому часто покупали сок из-за банки: сок выливали и шли к "бурёнке" за пивом!
На 10 коп. можно было купить 100гр. леденцов ("ландрин") в развес!
Во-первых, существовали 3 пояса цен. И в наших дальневосточных краях томатный сок стоил 12 копеек (а в столице 10).
Во-вторых, гуляя по Москве в конце 70-х я в течение 5 минут обязательно натыкался на киоск-мороженое с 7-10 разными вариантами мороженого. А в то же время в поселке у бабушки (гостил летом) был один киоск на весь поселок, куда мороженое завозили раз в неделю. 1 вид - мороженое (уж какое оно там было - не в курсе)). И таких примеров можно набрать массу.
В 80 км от Москвы, в нашем городе не было.
Поэтому "эскимо" детства - палочка воткнутая в мороженое в стаканчике и вынутая из него вместе с мороженым.
Причем, меня сколько то раз поймали, если покупал белый хлеб по 13 коп. (он заметно отличался от того, что за 25) и в итоге я быстро перестал жульничать.
...а еще слышал детвора жульничала натирала 2коп. до серебрянного цвета пылью от ламп дневного света (разбиваешь, вытряхиваешь, трешь об... валенок!) - по размеру похож на 10коп. И кладешь тете мороженщице гербом вверх и изображаешь что твой автобус подъезжает "ой-ой-ой, быстрее пожалуйста!.." :)
а я не такой, я так никогда не делал
Вода в бутылках за 10 коп. только минеральная . Сладкая дороже .
,,Напомним, что в 1970-е годы большинство работающих советских граждан имели зарплату 120-170 рублей в месяц.,, - на производстве 250 руб. - норма .
При советах можно было заколотить деньгу, если на жопе не сидеть.. А моему дураку и 200-220 было збс....
Мама была кладовщиком измерительного инструмента .
Да ,получала 120-140 .
Не понимаю что за идиоты поставили минуса .
к середине 80-х выходил на 400 рублей .
Сразу сказал, что дело было в 80х, а не в 60х годах.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стеклотара#Пол-литровые_бутылки_для_пиво-безалкогольных_напитковhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Стеклотара#Пол-литровые_бутылки_для_пиво-безалкогольных_напитков
Сам такой, до сих пор коплю))) Не понятно на что..