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Владелец паба продает еду за копейки, чтобы заведение осталось открытым в карантин

Владелец паба продает еду за копейки, чтобы заведение осталось открытым в карантин (5 фото)

Автор:
23 октября 2020 17:03
Сообщество : Пандемия
Метки: Ланкашир   карантинные меры   малый бизнес   паб   пандемия   
1024
5

Владелец паба в Ланкашире нашел способ обойти строгие карантинные меры, согласно которым все пабы и бары в районах с высоким уровнем заражения Covid-19 должны закрыться, если в них не подают еду — он просто начал продавать блюда за пенни.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ланкашир   карантинные меры   малый бизнес   паб   пандемия   
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17k
BillyBonzz 2 часа назад
Где то расхохотались сочинские армяне))
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5k
Ковыль Перистый Час назад
Гм... Неужто с продажи алкоголя в пабе такая хорошая прибыль, что даже оправдывает бесплатную еду? ... Наверное там наценка не хилая на алкоголь. Если покупать бухло в магазине и бухать дома - будет существенная экономия
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9k
alexis Ковыль Перистый Час назад
А поговорить?
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5k
Александр Ковыль Перистый Час назад
Себестоимость 2 картофелин и 6 крылышек не такая уж и большая, окупится с 1-ой пинты, а пинт берут обычно 5-6.
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5k
Ковыль Перистый alexis 40 минут назад
А поговорить можно и по Скайпу (или ещё по какому-нибудь мессенджеру
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5k
Ковыль Перистый 38 минут назад
Очень удобно. Штаны надевать не надо, в любой момент всегда можно отключиться, ну и кровать родная рядом
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2k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
То есть логика властей - пабы закрыть, так как пандемия, а кафе и рестораны оставить.

Ну да, курятиной ковид не передаётся
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38
евгений Час назад
У нас бы тут же закрыли)) ещё бы штраф впаяли
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17k
BillyBonzz 2 часа назад
Ну если это хотя бы окупается и не тянет в минус, почему нет?
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2k
ваня панкин 2 часа назад
не ну а чо?!! чувак, реально выживает...
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