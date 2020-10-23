Владелец паба продает еду за копейки, чтобы заведение осталось открытым в карантин

«Вы можете заплатить сколько хотите, если это не меньше пенни», — сказал он. — «Если вы пострадали финансово, заплатите пенни, если нет — немного больше. Также мы улучшили блюда, и в эти выходные предложим еще больше еды».

На прошлой неделе, разъяренный новыми карантинными мерами, МакДональд опубликовал объявление о бесплатных блюдах в социальных сетях, написав: «Никаких уловок. Мне просто плевать теперь на требования властей. Мне уже нечего терять. Пожалуйста, окажите нам честь, продолжив поддерживать Ships and Giggles. Покупайте напитки, чтобы Ships остались на плаву, а персонал не потерял работу».