Владелец паба продает еду за копейки, чтобы заведение осталось открытым в карантин

Владелец паба в Ланкашире нашел способ обойти строгие карантинные меры, согласно которым все пабы и бары в районах с высоким уровнем заражения Covid-19 должны закрыться, если в них не подают еду — он просто начал продавать блюда за пенни.
После введения новых карантинных мер в субботу Энди МакДональд, 36-летний владелец паба «Ships and Giggles» в Престоне, начал подавать гостям бесплатную курицу с картошкой. Однако во вторник в дело вмешались представители местного совета, после чего МакДональду пришлось продавать блюда по цене в один пенни.
«Вы можете заплатить сколько хотите, если это не меньше пенни», — сказал он. — «Если вы пострадали финансово, заплатите пенни, если нет — немного больше. Также мы улучшили блюда, и в эти выходные предложим еще больше еды».
На прошлой неделе, разъяренный новыми карантинными мерами, МакДональд опубликовал объявление о бесплатных блюдах в социальных сетях, написав: «Никаких уловок. Мне просто плевать теперь на требования властей. Мне уже нечего терять. Пожалуйста, окажите нам честь, продолжив поддерживать Ships and Giggles. Покупайте напитки, чтобы Ships остались на плаву, а персонал не потерял работу».
На сайте городского совета Престона сказано, что гость должен приобрести еду, находясь в заведении, и при покупке еды также позволено приобрести алкоголь.
Представитель совета оставил в соцсетях следующее сообщение: «В отношении пабов, баров и ресторанов введены жесткие ограничения, такие как: «алкоголь разрешено подавать только в дополнение к основному блюду» и «блюдо должно быть оплачено клиентом».
Но МакДональд назвал свод правил «запутанным» и добавил, что правительство «съехало с катушек» и может лишить его и его сотрудников средств к существованию.
Владелец паба был в ярости, когда местный совет помешал его идее с бесплатной едой: «Когда мы добавили бесплатные блюда, очень многие сказали нам, как они благодарны, потому что во время пандемии людям приходится тяжело. Многие поблагодарили нас, и мы были только рады помочь, потому что мы их понимаем — мы тоже пытаемся выжить. Но потом нам сказали, что мы больше не можем так делать, и для меня это стало последней каплей».
«Я бесплатно кормлю тех, кто нуждается, а нам сказали, что мы больше не можем это делать. Это настоящий позор. Мы так много сделали, чтобы продолжить работать во время эпидемии Covid, а теперь нам говорят, что нам снова нужно закрыться. Это просто смешно. Мы боремся за выживание, мы боремся за наших клиентов и сотрудников, которые заслуживают лучшего».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну да, курятиной ковид не передаётся