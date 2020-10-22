Ковидные осложнения: что с вами может случиться после того, как вы переболеете

Надо им не заразиться - это задача высшей важности. Но если уж так случилось, то надо выздороветь во что бы то ни стало. Но к великому сожалению, даже после того, как ковид отступит, вы еще долго будете ощущать его последствия. Что же за осложнения могут нас ожидать?
Напоминаем, что все это еще исследуемые последствия, зафиксированные у небольшого количества переболевших
Данные еще собираются, изучаются и могут быть пересмотрены. Пока что то, о чем сообщали известные научные издания и официальные сайты по ковиду
Самое серьезное осложнение при ковиде - легочный фиброз, приводящий к значительной потере трудоспособности, вплоть до инвалидности.
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Вы можете лишиться слуха
Директор клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета, профессор Валерий Свистушкин пояснил, что если у вас гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые заболевания, то после выздоровления от коронавируса у вас может появиться глухота. Ученые, изучающие коронавирус, уже давно обратили внимание на жалобы болеющих пациентов. У многих зафиксирован тиннитус - шум, звон в ушах, у тех. кто болел в тяжелой форме. чаще всего развивается глухота
Аносмия - частичная, иногда полная, потеря обоняния во время коронавируса. И изменение запаха и вкуса после него
Сегодня потерю обоняния многие уже принимают за однозначный симптом коронавируса. Однако и после выздоровления некоторые слабо слышат запахи. теряют вкус в еде, а иногда вкус изменяется на неприятный. так переболевшие отмечают. что мясо. рыба. сыры, молочная продукция воняет для них тухлятиной, многие напитки - гниющей тряпкой, люди не чувствуют вкуса соли, перца, сахара. Постепенно, за несколько месяцев, все приходит в норму, но пережить это время бывает непросто.
Серьезные повреждения мозга
Британские неврологи опубликовали в журнале Brain шокирующие данные о том, что коронавирус может стать причиной серьезных повреждений мозга - у 40-ка пациентов диагностировали острый рассеянный энцефаломиелит - двенадцать из этих пациентов страдали от воспаления центральной нервной системы, десять - от преходящей энцефалопатии (заболевание мозга. - Ред.) с бредом или психозами, у восьми был инсульт, еще у восьми - повреждение нервов, в основном с синдромом Гийена-Барре.
Поэтому побочным эффектом воздействия ковид оказываются нарушения деятельности ЦНС, неврологические и психические расстройства.
Зафиксированы случаи появления галлюцинаций и странного поведения у выздоровевших от ковида пациентов
Ухудшение зрения
Журнал The Lancet опубликовал исследование 12-ти пациентов, жаловавшихся на ухудшение зрения после ковид. У них были выявлены "гиперрефлексивные поражения на уровне ганглиозных клеток и внутренних плексиформных слоев", хотя до этого пациенты на зрение не жаловались
Псевдомембранозный колит
Последствия усиленного лечения антибиотиками - при псевдомембранозном колите происходит воспаление слизистой кишечника в результате специфического дисбактериоза
Очень многие пациенты чувствуют отдышку и усталость на протяжении длительного времени после выздоровления от ковида
В журнале JAMA Cardiology опубликовано исследование на тему того. что ковид дает осложнение на сердце
Пациенты с хроническими болезнями сердца находятся в группе риска. «Теперь у нас есть свидетельства, что вирус может прямо атаковать клетки сердечной мышцы, и что цитокиновый шторм, который запускает вирус, вредит не только легким, но и сердцу», — заявил Джон Шварцберг, эксперт по инфекционным заболеваниям.
Некоторые симптомы проявляются спустя полгода после выздоровления. Правда они не носят хронического характера
Среди известных последствий, оставленных болезнью: посттравматический синдром, сердечная и почечная недостаточность, мужское бесплодие, воспаление сердечной мышцы (миокардид), уплотнение структуры легких (легочный фиброз), уменьшение уровня лимфоцитов в крови (лимфопения), острое воспаление слизистой кишечника (псевдомембранозный колит), повреждение рецепторов центральной нервной системы (аносмия).
Авторский пост
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Оговорка, я сам врач-хирург, на момент "закрытия границ" мотался между Веной и Москвой, где подхватил не знаю.
Так вот, болел в апреле месяце. С первых симптомов (простудных) до субъективного выздоровления прошло чуть меньше 3 недель.
В июле месяце пришли последствия. Т.е. с момента выздоровления до июля ничего особеннного не замечал, кроме разве что ощутимо ослабевшего вкуса и обоняния (т.е. вкус и запах были но намного слабее обычного).
Что пришло в июле и продолжается до сих пор:
- одышка в условиях города;
- повышенный пульс без внешних раздражителей, т.е. сидишь в покое и бах, пульс под 80 (немного, да, но тем не менее);
- немного поплыли почечные показатели (ничего существенного, но изменения есть);
- и самое противное: запахи и вкус стали восприниматься иначе. Любые сильные запахи, химические компоненты стали воспринмматься практически одинаково. Т.е это все для меня пахнет одинаково. Не знаю с чем сравнить запах, что-то свое. т.е шампуни, мыло, зубная паста практически не отличаются для меня по запаху. Только могу выделить что-то особенное (конкретные фарфюмерные марки пахнут как обычно, какие-то как описал выше, видимо дело в составе). Из продуктов лук, чеснок, цитросовые, дрожжи, шоколад имееют вкус и запах совсем иной.
Но все это медленно уходит, что не может не радовать. Как говорят коллеги восприятие вкуса и запаха связано с возвращением к жизни (и нарастанием новых) погибших при болезни рецепторов.
Так что, будем живы - не помрём!