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Ковидные осложнения: что с вами может случиться после того, как вы переболеете

Ковидные осложнения: что с вами может случиться после того, как вы переболеете (13 фото)

Автор:
22 октября 2020 13:52
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: здоровые   ковид   медицина   опасность   осложнения   пандемия   последствия   
2284
13

Надо им не заразиться - это задача высшей важности. Но если уж так случилось, то надо выздороветь во что бы то ни стало. Но к великому сожалению, даже после того, как ковид отступит, вы еще долго будете ощущать его последствия. Что же за осложнения могут нас ожидать?

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Метки: здоровые   ковид   медицина   опасность   осложнения   пандемия   последствия   
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13  комментариев
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3k
tamin 2 часа назад
Ох чую мы еще огребем.
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4k
Majul Полминуты назад
Как переболевший, хоть и в средней форме тяжести (обоняние пропадало на две недели во время болезни, субферильная температура до 39.6 10 дней подряд, пневмонии не было, успел остановить) могу подтвердить часть фактов выше.
Оговорка, я сам врач-хирург, на момент "закрытия границ" мотался между Веной и Москвой, где подхватил не знаю.

Так вот, болел в апреле месяце. С первых симптомов (простудных) до субъективного выздоровления прошло чуть меньше 3 недель.

В июле месяце пришли последствия. Т.е. с момента выздоровления до июля ничего особеннного не замечал, кроме разве что ощутимо ослабевшего вкуса и обоняния (т.е. вкус и запах были но намного слабее обычного).
Что пришло в июле и продолжается до сих пор:
- одышка в условиях города;
- повышенный пульс без внешних раздражителей, т.е. сидишь в покое и бах, пульс под 80 (немного, да, но тем не менее);
- немного поплыли почечные показатели (ничего существенного, но изменения есть);
- и самое противное: запахи и вкус стали восприниматься иначе. Любые сильные запахи, химические компоненты стали воспринмматься практически одинаково. Т.е это все для меня пахнет одинаково. Не знаю с чем сравнить запах, что-то свое. т.е шампуни, мыло, зубная паста практически не отличаются для меня по запаху. Только могу выделить что-то особенное (конкретные фарфюмерные марки пахнут как обычно, какие-то как описал выше, видимо дело в составе). Из продуктов лук, чеснок, цитросовые, дрожжи, шоколад имееют вкус и запах совсем иной.

Но все это медленно уходит, что не может не радовать. Как говорят коллеги восприятие вкуса и запаха связано с возвращением к жизни (и нарастанием новых) погибших при болезни рецепторов.
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5k
JeanLuk 15 минут назад
"Слышат запахи", ну как так-то, "чувствуют запахи" же
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6k
Sania 48 минут назад
Ну, хвала Господу, что родильная горячка в список не попала.
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12k
Владислав Грецов Час назад
короче гадость редкостная......
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5k
Курык Марий™ Час назад
В общем, даже половины нет от списка осложнений после обычного гриппа.
Так что, будем живы - не помрём!
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3k
AlekseiTFS Час назад
Ждём постов ,что с нами будет ЕСЛИ мы переболеем ... Категория: Заболевания по алфавиту прилагается https://www.medglav.com/bolezni.htmlhttps://www.medglav.com/bolezni.html
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2k
gvv AlekseiTFS Час назад
Этого не будет,пока ковид приносит хорошие деньги.
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19k
предводитель дворянства! 2 часа назад
И оп ,сразу куча плюсов под говнопостом про ковид.Дежурят утырки.
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9k
portmen77 2 часа назад
Не заразится это как? Эпид порог давно пройден. Заразятся все. Или вы думаете, что поносите месяцок масочку как амулетик и проклятое зло сгинет? Куда не подскажете? С короновирусами человечество живет очень давно. Атипичная пневмония, Свиной и Птичий грипп. Не помните? Это всё короновирусы. Просто у данного штамма был хороший PR менеджер.
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2k
Max Lu portmen77 Час назад
а есть експерты, которые даже за чтоб всех запареть на пару недель и вирус пропадёт...
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9k
кира portmen77 56 минут назад
Маловато короновирусов вы назвали, вирусологи говорят о более 40 разновидностей, которые бродят по миру уже очччччень давно наравне с другими респираторными вирусами.
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19k
предводитель дворянства! 2 часа назад
Говноеды- соросята тискают посты с протухшей лапшой про коронавирус...
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