Ковидные осложнения: что с вами может случиться после того, как вы переболеете

Надо им не заразиться - это задача высшей важности. Но если уж так случилось, то надо выздороветь во что бы то ни стало. Но к великому сожалению, даже после того, как ковид отступит, вы еще долго будете ощущать его последствия. Что же за осложнения могут нас ожидать?