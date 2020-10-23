Неразграбленная гробница фракийского царя: что нашли археологи

Древний мир не так уж часто дарит нашим современникам свои тайны: они уничтожаются временем и (чаще всего) людской жадностью. Однако иногда случаются поразительные открытия.
К таким можно смело отнести и находку в 2004 году прекрасно сохранившейся и неразграбленной гробницы правителя Одрисского царства (Фракии) Севта III, правившего между 331 - 300 года до н.э. В историю он вошел как борец против деспотии Александра Македонского: подняв восстание, он несколько лет воевал сначала против его наместников, а потом - против его наследников. Впрочем, все, что он смог сделать в этом плане - добиться перехода из-под власти одного (Лисимаха) под власть другого (Птолемея).
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Гробница Севта III была обнаружена в знаменитой "Долине фракийских царей", расположенной в окрестностях города Казанлык между горами Стара планина и Срена гора. Первые царские захоронения были найдены здесь еще в 1944 году (Казанлыкская гробница, датированная концом IV и началом III века до н.э.). Всего в этом районе насчитывается более 500 курганных комплексов, а потому до кургана Голяма Косматка руки у них дошли только в 2004 году.
В кургане был обнаружен целый комплекс, состоявший из трех комнат, соединенных общим коридором длиной 28 метров. И самое главное, что не только время, но и грабители пощадили захоронение - оно было содержало уникальные и очень дорогие вещи. Достаточно сказать, что только золотых изделий было найдено около 1 килограмма . Всего было найдено около 70 изделий из бронзы и серебра, и около 20 золотых изделий. Перед входом была найдена ритуально погребенная голова царя, сделанная из бронзы. Вход в собственно усыпальницу закрывала двустворчатая мраморная дверь.
Царское оружие было представлено богато украшенным мечом с ножнами, бронзовым шлемом и бронзовыми же поножами. На шлеме была надпись греческими буквами ΣΕΥΘΟΥ ('Севта'). Аналогичные надписи были на золотом кубке и кувшине. Они и позволили отнести захоронение к знаменитому фракийскому царю.
Особый интерес представляет меч: типичный копис с однолезвийным стальным клинком характерной формы с выгнутой спинкой и не менее характерной рукоятью, богато украшенной золотой всечкой, гарда и навершие которой были сильно загнуты в сторону черена, дополнительно защищая и фиксируя руку владельца. Общая длина оружия - около 60 см. Ножны обложены листовым золотом.
Захоронение считается богатейшим среди найденных до настоящего времени. Впрочем, сам его хозяин так найден не был. Из костных останков было обнаружено только 4 зуба, разбросанных по полу. Как это получилось и по каким причинам - эта загадка так и осталась неразгаданной. Погребение было датировано 290 - 275 годами до н.э., а когда и, самое главное, где умер Севт III точно неизвестно.
(с) Историческое оружиеведение
(с) Историческое оружиеведение
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Метки: Великая Греция археология история
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