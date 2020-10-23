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Неразграбленная гробница фракийского царя: что нашли археологи

Неразграбленная гробница фракийского царя: что нашли археологи (6 фото)

Автор:
23 октября 2020 14:49
Метки: Великая Греция   археология   история   
2266
6
Древний мир не так уж часто дарит нашим современникам свои тайны: они уничтожаются временем и (чаще всего) людской жадностью. Однако иногда случаются поразительные открытия.
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Метки: Великая Греция   археология   история   
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2k
☣️Месть печенегов☣️ 8 часов назад
Ну чтоб было понятнее
Ну чтоб было понятнее
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56k
Опиум для народа 3 часа назад
На шлеме еще прорези сверху не хватает.Видимо Севт 3 был тот еще х"й...)))
На шлеме еще прорези сверху не хватает.Видимо Севт 3 был тот еще х"й...)))
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aolti

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