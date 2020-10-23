Неразграбленная гробница фракийского царя: что нашли археологи

К таким можно смело отнести и находку в 2004 году прекрасно сохранившейся и неразграбленной гробницы правителя Одрисского царства (Фракии) Севта III, правившего между 331 - 300 года до н.э. В историю он вошел как борец против деспотии Александра Македонского: подняв восстание, он несколько лет воевал сначала против его наместников, а потом - против его наследников. Впрочем, все, что он смог сделать в этом плане - добиться перехода из-под власти одного (Лисимаха) под власть другого (Птолемея).