Отец перенес сердечный приступ, пытаясь объяснить сыну математику

45-летний китаец перенес сердечный приступ после того, как помогал своему сыну с домашним заданием по математике.
Господин Лю вот уже несколько недель испытывал лёгкую боль в области сердца, но никак не связывал это с тем, что у его сына возобновились занятия в школе.
Каждый раз 45-летний житель Китая, делавший с отпрыском домашние задания, испытывал крайне негативные эмоции, ведь школьнику совершенно не даётся математика. И вот наконец мужчина так разгневался, повторяя сыну одну и ту же информацию несколько раз, что почувствовал совсем уж резкую боль в груди, одышку, а после потерял сознание.
Очнувшись, Лю поехал в клинику, где врачи выяснили, что он поступил очень мудро, обратившись за помощью. Мужчина пережил сердечный приступ, который мог закончиться смертью, если бы не своевременное вмешательство докторов. Отцу семейства сообщили, что его многолетнее курение, конечно, тоже сделало своё чёрное дело, но основной причиной приступа являются именно переживания из-за злополучного гранита наук, который никак не удаётся разгрызть его сыну.
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Метки: история китай математика отец сердечный приступ сын уроки фото
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