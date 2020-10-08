Отец перенес сердечный приступ, пытаясь объяснить сыну математику

Каждый раз 45-летний житель Китая, делавший с отпрыском домашние задания, испытывал крайне негативные эмоции, ведь школьнику совершенно не даётся математика. И вот наконец мужчина так разгневался, повторяя сыну одну и ту же информацию несколько раз, что почувствовал совсем уж резкую боль в груди, одышку, а после потерял сознание.