FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4220 постов • 1111 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Отец перенес сердечный приступ, пытаясь объяснить сыну математику

Отец перенес сердечный приступ, пытаясь объяснить сыну математику (3 фото)

Автор:
08 октября 2020 09:22
Сообщество : Истории
Метки: история   китай   математика   отец   сердечный приступ   сын   уроки   фото   
174
3
45-летний китаец перенес сердечный приступ после того, как помогал своему сыну с домашним заданием по математике.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: история   китай   математика   отец   сердечный приступ   сын   уроки   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Фантом 15 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
312
mutab0r Полчаса назад
Отец перенес сердечный приступ, пытаясь объяснить сыну математику
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
898
Шурман 54 минуты назад
У меня тесть инсульт заработал , братик жены его так сильно довел что мужика увезли , теперь сидит на таблетках .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Работали в колхозе, писали сажей и изучали военное дело: школьная жизнь детей войны Работали в колхозе, писали сажей и изучали военное дело: школьная жизнь детей войны Сын написал трогательное письмо своему отцу, который работает дворником Сын написал трогательное письмо своему отцу, который работает дворником Беспилотник помог поймать преступника, 17 лет отсиживавшегося в пещере Беспилотник помог поймать преступника, 17 лет отсиживавшегося в пещере Отец устроил для своей дочери настоящий поиск сокровищ Отец устроил для своей дочери настоящий поиск сокровищ Быстрая реакция помогла отцу поймать дочь, которая выпала из кроватки Быстрая реакция помогла отцу поймать дочь, которая выпала из кроватки Отец поймал своего несовершеннолетнего сына, пьющего пиво в прямом эфире Отец поймал своего несовершеннолетнего сына, пьющего пиво в прямом эфире
Bonmotistka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

243319



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Примеры убойной женской логики, которые ставят мужчин в тупик
3
295
Примеры убойной женской логики, которые ставят мужчин в тупик
Колоритные снимки девушек из лихих 90-х
2
80
Колоритные снимки девушек из лихих 90-х
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Два кузова в одном: необычный электрический Porsche
0
7
Два кузова в одном: необычный электрический Porsche
Всех, кто поставил прививку от коронавируса, пронумеруют
0
47
Всех, кто поставил прививку от коронавируса, пронумеруют
Работали в колхозе, писали сажей и изучали военное дело: школьная жизнь детей войны
Работали в колхозе, писали сажей и изучали военное дело: школьная жизнь детей войны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#интересно#авто авария#картинки#люди#разное#в мире#австралия
#юмор#прикол#россия#авария#актеры#дети#москва#смешные#не уступил#китай
#история#животные#дтп#кино#прикольные#забавно#позитив#на различный вкус#природа#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться