За дикпик - в тюрьму!

Как показали исследования, сексуальные домогательства и оскорбления посредством интернета распространены очень широко: по сообщению благотворительной организации Plan International, 51% из 14 000 опрошенных молодых девушек и женщин из разных стран мира, принявших участие в исследовании, становились жертвами "виртуальных домогательств". В частности, 35% опрошенных в возрасте от 15 до 25 лет получали откровенные фотографии или картинки. "Жертвами таких выходок становятся, в основном, женщины, и закон должен их защитить", - заявил Кириакос.

Некоторые страны и территории уже приняли законы против сексуального онлайн-харассмента. К примеру, Шотландиясделала это в 2010 году. В Техасе за рассылку непрошенных откровенных фото полагается штраф в $500. Финляндия планирует присоединиться к этим странам и территориям в 2021 году.

Кроме того, перемены в законодательстве коснутся определения изначилования. Нынешний закон связывает его с физическим насилием или угрозой его применения, а в обновленном законе под изнасилованием будет подразумеваться любой секс без взаимного согласия.