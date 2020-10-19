За дикпик - в тюрьму!

В Финляндии обсуждают изменения в закон о сексуальном насилии. Согласно нынешнему законодательству, насилием признается только физический контакт. Однако в будущем это понятие расширят, признав насилием также определенного рода высказывания, текстовые сообщения и присланные по почте фотографии. В частности. за присланный женщине без ее согласия снимок собственного полового органа мужчина будет иметь шанс угодить за решетку на полгода.
Финляндия собирается ужесточить законодательство о сексуальном насилии. Отныне мужчин, рассылающих женщинам снимки своих гениталий, можно будет отправлять в тюрьму на полгода. Кроме рассылки откровенных фото, законодательство также включит в себя наказание за вербальный харассмент и рассылки откровенных текстовых сообщений.
По текущему законодательству, наказывать можно лишь за сексуальное насилие, включающее прикосновение. В судебной практике известны наказания за рассылку дикпиков, однако для этого юристы использовали закон о клевете, оскорблении чести и достоинства. Однако активисты потребовали ужесточить закон о харассменте, потому что назначение подобных наказаний за дикпики не учитывает сексуальной природы преступления. Как сообщил представитель министерства юсиции Финляндии
Сами Кириакос, новый закон будет внесен для обсуждения в будущем году.
По текущему законодательству, наказывать можно лишь за сексуальное насилие, включающее прикосновение. В судебной практике известны наказания за рассылку дикпиков, однако для этого юристы использовали закон о клевете, оскорблении чести и достоинства. Однако активисты потребовали ужесточить закон о харассменте, потому что назначение подобных наказаний за дикпики не учитывает сексуальной природы преступления. Как сообщил представитель министерства юсиции Финляндии
Сами Кириакос, новый закон будет внесен для обсуждения в будущем году.
Как показали исследования, сексуальные домогательства и оскорбления посредством интернета распространены очень широко: по сообщению благотворительной организации Plan International, 51% из 14 000 опрошенных молодых девушек и женщин из разных стран мира, принявших участие в исследовании, становились жертвами "виртуальных домогательств". В частности, 35% опрошенных в возрасте от 15 до 25 лет получали откровенные фотографии или картинки. "Жертвами таких выходок становятся, в основном, женщины, и закон должен их защитить", - заявил Кириакос.
Некоторые страны и территории уже приняли законы против сексуального онлайн-харассмента. К примеру, Шотландиясделала это в 2010 году. В Техасе за рассылку непрошенных откровенных фото полагается штраф в $500. Финляндия планирует присоединиться к этим странам и территориям в 2021 году.
Кроме того, перемены в законодательстве коснутся определения изначилования. Нынешний закон связывает его с физическим насилием или угрозой его применения, а в обновленном законе под изнасилованием будет подразумеваться любой секс без взаимного согласия.
Некоторые страны и территории уже приняли законы против сексуального онлайн-харассмента. К примеру, Шотландиясделала это в 2010 году. В Техасе за рассылку непрошенных откровенных фото полагается штраф в $500. Финляндия планирует присоединиться к этим странам и территориям в 2021 году.
Кроме того, перемены в законодательстве коснутся определения изначилования. Нынешний закон связывает его с физическим насилием или угрозой его применения, а в обновленном законе под изнасилованием будет подразумеваться любой секс без взаимного согласия.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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ДЕБИЛЫ Б(Л)ЯТЬ..... С.Лавров.
А если фото не своего болта, а подходящего по характеристикам, скачанное из инета прислать тоже на кичу или это не считается?)))
А если не снимок в посылке переслать?
Не в основном, а в 200% случаев закон будет только против мужчин.
А будет считаться если женщина пришлёт фото сисёк, или по телеку в финляндии покажут обнаженную женщину?
А как же борьба местных дур на пляже за хождение топлес? Их будут сажать на полгода?