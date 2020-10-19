FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6239 постов • 1100 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
За дикпик - в тюрьму!

За дикпик - в тюрьму! (3 фото)

Автор:
19 октября 2020 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   закон   законодательство   новости   новые веяния   сексуальное насилие   финляндия   харассмент   
440
3
В Финляндии обсуждают изменения в закон о сексуальном насилии. Согласно нынешнему законодательству, насилием признается только физический контакт. Однако в будущем это понятие расширят, признав насилием также определенного рода высказывания, текстовые сообщения и присланные по почте фотографии. В частности. за присланный женщине без ее согласия снимок собственного полового органа мужчина будет иметь шанс угодить за решетку на полгода.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ynews   закон   законодательство   новости   новые веяния   сексуальное насилие   финляндия   харассмент   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
VikCom 53 минуты назад
Скоро, за то, что мужчина будет находится, на одной территории с женщиной его будут судить и наказывать...
ДЕБИЛЫ Б(Л)ЯТЬ..... С.Лавров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Shtoppi 14 минут назад
<<За присланный женщине без ее согласия снимок собственного полового органа мужчина будет иметь шанс угодить за решетку на полгода.>>
А если фото не своего болта, а подходящего по характеристикам, скачанное из инета прислать тоже на кичу или это не считается?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77
Вадим Час назад
"за присланный женщине без ее согласия снимок собственного полового органа"
А если не снимок в посылке переслать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
[email protected] 2 часа назад
А на нудистских пляжах можно всех загребать?...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Батончик с маком 2 часа назад
это только начало. потом запретят порнуху в которой видны х.уи, пиз,дищи, сиськи.... короче будут дрочить на чёрный экран
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
maloy 2 часа назад
... Жертвами таких выходок становятся, в основном, женщины, и закон должен их защитить", - заявил Кириакос....
Не в основном, а в 200% случаев закон будет только против мужчин.

А будет считаться если женщина пришлёт фото сисёк, или по телеку в финляндии покажут обнаженную женщину?

А как же борьба местных дур на пляже за хождение топлес? Их будут сажать на полгода?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
324
кожаный олень maloy Час назад
при чем тут сиськи , можешь показывать их всем. Вопрос в письках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
maloy кожаный олень 21 минуту назад
Жаль ты суть не ловишь. У мужчин только член, а у женщин плюсом есть грудь, которая тоже как бы часть интимной зоны. Так вот мужчина показал член, а женщина грудь. А ты например не хотел, чтобы тебе показала грудь. Чем не ХАРИСМЕНТ? Тут дело вообще не в этом, а в том, что закон работает только в одну сторону, хотя номинально озвучивается обратное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
О кабельном перфекционизме в серверной О кабельном перфекционизме в серверной Украина приняла закон о кастрации педофилов Украина приняла закон о кастрации педофилов Японцы требуют от трансгендеров стерилизации Японцы требуют от трансгендеров стерилизации В Финляндии отцов отправят в декрет В Финляндии отцов отправят в декрет За "оно" ответишь! За "оно" ответишь! Новое правительство подарит финнам третий выходной Новое правительство подарит финнам третий выходной
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

215685



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Комик Илья Соболев снял очередную пародию на Владимира Соловьева
4
87
Комик Илья Соболев снял очередную пародию на Владимира Соловьева
Угадай знаменитость по фотографии
3
23
Угадай знаменитость по фотографии
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как в УССР «Волгу» переделали в троллейвоз
1
14
Как в УССР «Волгу» переделали в троллейвоз
Дружеские обнимашки
0
1
Дружеские обнимашки
О кабельном перфекционизме в серверной
О кабельном перфекционизме в серверной
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лучший дуэт всех времен
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#девушки#кино#на различный вкус#сша#китай#позитив#комментарии
#факты#прикол#россия#природа#смешные#картинки#gif#настроение#авария#коты
#юмор#интересно#прикольные#еда#СССР#полиция#знаменитости#новости#война#красиво

На что жалуетесь?

Вернуться