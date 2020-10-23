FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и... "Кто ему пишет эти идиотские шутки?": реакция соцсетей на свежую метафору Путина "Кто ему пишет эти идиотские шутки?": реакция соцсетей на свежую... Плюнула в лицо мужчине в автобусе и была наказана Плюнула в лицо мужчине в автобусе и была наказана Развод на деньги. Очередная фишка Развод на деньги. Очередная фишка Попытка запустить фейерверк из окна Попытка запустить фейерверк из окна Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки "Ужас, что за гомосятина?!": реакция русскоязычных пользователей на рекламу известных брендов "Ужас, что за гомосятина?!": реакция русскоязычных пользователей... Ретро фотографии Ретро фотографии Молодые знаменитости на фото из прошлого Молодые знаменитости на фото из прошлого 23 гениальные идеи для гаражного хранения инструментов 23 гениальные идеи для гаражного хранения инструментов Святая простота: cвященник не смог сдержать смех во время встречи с девочкой Святая простота: cвященник не смог сдержать смех во время встречи... Благородство и предупредительность: как два кота делили миску с молоком Благородство и предупредительность: как два кота делили миску с... 7 знаменитых символов, смысл которых знают немногие 7 знаменитых символов, смысл которых знают немногие Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Сын в начальной школе, а я не пропускаю родительские собрания. Причина на поверхности Сын в начальной школе, а я не пропускаю родительские собрания.... 15 вещей из СССР, которые являются для современной молодежи сегодня раритетом или хламом 15 вещей из СССР, которые являются для современной молодежи... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Как помирал старик Как помирал старик Как выглядели первые актеры-супергерои, перенесшие комиксы на экраны Как выглядели первые актеры-супергерои, перенесшие комиксы на экраны
Как помирал старик

Как помирал старик (1 фото)

Автор:
23 октября 2020 12:02
Метки: Шукшин   литература   рассказ   смерть   
1427
1
Старик с утра начал маяться. Мучительная слабость навалилась… Слаб он был давно уж, с месяц, но сегодня какая-то особенная слабость - такая тоска под сердцем, так нехорошо, хоть плачь. Не то чтоб страшно сделалось, а удивительно: такой слабости никогда не было. То казалось, что отнялись ноги… Пошевелит пальцами - нет, шевелятся. То начинала терпнуть левая рука, шевелил ею - вроде ничего. Но какая слабость, Господи!..

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Шукшин   литература   рассказ   смерть   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
seller-k 6 часов назад
Шукшин - гений. Писатель, режиссёр, актёр, сценарист - достояние России.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Кер Реев 3 часа назад
Владимир Высоцкий

Памяти Василия Шукшина

Ещё ни холодов, ни льдин,
Земля тепла, красна калина,
А в землю лёг ещё один
На Новодевичьем мужчина.
Должно быть, он примет не знал,
Народец праздный суесловит,
Смерть тех из нас всех прежде ловит,
Кто понарошку умирал
.Коль так, Макарыч, не спеши,
Спусти колки, ослабь зажимы,
Пересними, перепиши,
Переиграй останься живым.
Но, в слёзы мужиков вгоняя,
Он пулю в животе понёс,
Припал к земле, как верный пёс…
А рядом куст калины рос
Калина красная такая.
Смерть самых лучших намечает
И дёргает по одному.
Такой наш брат ушёл во тьму!
Не буйствует и не скучает.
А был бы «Разин» в этот год…
Натура где? Онега? Нарочь?
Всё печки-лавочки, Макарыч,
Такой твой парень не живёт!
Ты белые стволы берёз
Ласкал в киношной гулкой рани,
Но успокоился всерьёз,
Решительней чем на экране.
Вот после временной заминки
Рок процедил через губу:
«Снять со скуластого табу
За то что он видал в гробу
Все панихиды и поминки.
Того, с большой душою в теле
И с тяжким грузом на горбу,
Чтоб не испытывал судьбу,
Взять утром тёпленьким в постели!»
И после непременной бани,
Чист перед Богом и тверёз,
Взял да и умер он всерьёз
Решительней, чем на экране.
Гроб в грунт разрытый опуская
Средь новодевичьих берёз,
Мы выли, друга отпуская
В загул без времени и края…
А рядом куст сирени рос
Сирень осенняя, нагая…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
271
Velziavul Necronomikonoff 4 часа назад
Реалтаим...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
schmubu Velziavul Necronomikonoff Час назад
тормоз ты, пальцем сделанный, жертва ЕГЭ.
Шушкин на русском языке писал, да на таком, что каждое предложение - шедевр. а ты со своим "Реалтаим".
откуда вы такие только взялись...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Шуруп schmubu 15 минут назад
масконосцы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Vacony 4 часа назад
чет печально как то ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Том Джоуд 6 часов назад
Чудесный язык. Шукшин это истинно народный писатель. Герои его книг - как живые. Все произведения не раз перечитывал, а все мало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Fatima Habiba 6 часов назад
Аж до мурашек...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
746
белый господин 7 часов назад
человечно,грустно и правдиво...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото) Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото) 6 знаменитостей, предсказавших свою смерть 6 знаменитостей, предсказавших свою смерть Скончался протоиерей Димитрий Смирнов Скончался протоиерей Димитрий Смирнов Легкость дыхания – легкость бытия и небытия Легкость дыхания – легкость бытия и небытия «Чудесный доктор»: почему этот рассказ Куприна относится к жанру святочных? «Чудесный доктор»: почему этот рассказ Куприна относится к жанру святочных? Тайна не разгадана: за что убили поэта Федерико Гарсиа Лорку Тайна не разгадана: за что убили поэта Федерико Гарсиа Лорку
Николай Николаенко

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

90342



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
"Совсем недавно ведь было": 20 событий 2000 года, которые произошли будто вчера
4
85
"Совсем недавно ведь было": 20 событий 2000 года, которые произошли будто вчера
18 сумасшедших идей, которые можно реализовать на даче в следующем сезоне
4
72
18 сумасшедших идей, которые можно реализовать на даче в следующем сезоне
﻿
Набирающие популярность
Юмор не для всех: календарь на 2021 год с какающими собаками
0
12
Юмор не для всех: календарь на 2021 год с какающими собаками
Внезапно! Самым тяжёлым днём недели оказался не понедельник
0
11
Внезапно! Самым тяжёлым днём недели оказался не понедельник
Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото)
Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#кино#автомобили#разное#коррупция#пандемия#девушки#картинки
#история#прикол#россия#полиция#актеры#дети#новости#gif#дизайн#медицина
#юмор#животные#интересно#автомир#китай#задержание#позитив#война#звезды#мошенничество

На что жалуетесь?

Вернуться