Как помирал старик

×

До полудня он терпел, ждал: может, отпустит, может, оживеет маленько под сердцем - может, покурить захочется или попить. Потом понял: это смерть.- Мать… А мать! - позвал он старуху свою. - Это… помираю вить я.- Господь с тобой! - воскликнула старуха. - Кого там выдумываешь-то лежишь?- Сняла бы как-нибудь меня отсудова. Шибко тяжко. - Старик лежал на печке. - Сними, ради Христа.- Одна-то я рази сниму. Сходить нешто за Егором?- Сходи. Он дома ли?- Даве крутился в ограде… Схожу.Старуха оделась и вышла, впустив в избу белое морозное облако.«Зимнее дело - хлопотно помирать-то», - подумал старик.Пришел Егор, соседский мужик.- Мороз, язви ево! - сказал он. - Погоди, дядя Степан, маленько обогреюсь, тогда уж полезу к тебе. А то застужу. Тебе чего, хуже стало?- Совсем плохо, Егор. Помираю.- Ну, что ты уж сразу так!.. Не паникуй особо-то.- Паникуй не паникуй - все. Шибко морозно-то?- Градусов пятьдесят есть. - Егор закурил. - А снега на полях - шиш. Сгребают тракторами, но кого там!- Может, подвалит ишо.- Теперь уж навряд ли. Ну, давай слезать будем…Старуха взбила на кровати подушку, поправила перину. Егор встал на припечек, подсунул руки под старика.- Держись мне за шею-то… Вот так! Легкий-то какой стал!- Выхворался…- Прям как ребенок. У меня Колька тяжельше.Старика положили на кровать, накрыли тулупом.- Может, папироску свернуть? - предложил Егор.- Нет, неохота. Ах ты, Господи, - вздохнул старик, - зимнее дело - помирать-то…- Да брось ты! - сказал Егор серьезно. - Ты гони от себя эти мысли. - Он пододвинул табуретку к кровати, сел. - Меня на фронте-то вон как задело! Тоже думал - каюк. А доктор говорит: захочешь жить - будешь жить, не захочешь - не будешь. А я и говорить-то не мог. Лежу и думаю: «Кто же жить не хочет, чудак-человек?» Так что лежи и думай: «Буду жить!»Старик слабо усмехнулся.- Дай разок курну, - попросил он.Егор дал. Старик затянулся и закашлялся. Долго кашлял…- Прохудился весь… Дым-то, однако, в брюхо прошел.Егор хохотнул коротко.- А где шибко-то болит? - спросила старуха, глядя на старика жалостливо и почему-то недовольно.- Везде… Весь. Такая слабость, вроде всю кровь выцедили.Помолчали все трое.- Ну, пойду я, дядя Степан, - сказал Егор. - Скотинешку попоить да корма ей задать…- Иди.- Вечерком ишо зайду попроведую.- Заходи.Егор ушел.- Слабость-то, она от чего? Не ешь, вот и слабость, - заметила старуха. - Может, зарубим курку - сварю бульону? Он ить скусный свеженькой-то… А?Старик подумал.- Не надо. И поесть не поем, а курку решим.- Да Бог уж с ей, с куркой! Не жалко ба…- Не надо, - еще раз сказал старик. - Лучше дай мне полрюмки вина… Может, хоть маленько кровь-то заиграет.- Не хуже ба…- Ничо. Может, она хоть маленько заиграет.Старуха достала из шкафа четвертинку, аккуратно заткнутую пробкой. В четвертинке было чуть больше половины.- Гляди, не хуже ба…- Да когда с водки хуже бывает, ты чо! - Старика досада взяла. - Всю жизнь трясетесь над ей, а не понимаете: водка - это первое лекарство. Сундуки какие-то…- Хоть счас-то не ерепенься! - тоже с досадой сказала старуха. - «Сундуки»… Одной уж ногой там стоит, а ишо шебаршит кого-то. Не велел доктор волноваться-то.- Доктор… Они вон и помирать не велят, доктора-то, а люди помирают.Старуха налила полрюмочки водки, дала старику. Тот хлебнул - и чуть не захлебнулся. Все обратно вылилось. Он долго лежал без движения. Потом с трудом сказал:- Нет, видно, пей, пока пьется.Старуха смотрела на него горько и жалостливо. Смотрела, смотрела и вдруг всхлипнула:- Старик… А, не приведи Господи, правда помрешь, чо же я одна-то делать стану?Старик долго молчал, строго смотрел в потолок. Ему трудно было говорить. Но ему хотелось поговорить хорошо, обстоятельно.- Перво-наперво: подай на Мишку на алименты. Скажи: «Отец помирал, велел тебе докормить мать до конца». Скажи. Если он, окаянный, не очухается, подавай на алименты. Стыд стыдом, а дожить тоже надо. Пусть лучше ему будет стыдно. Маньке напиши, штоб парнишку учила. Парнишка смышленый, весь «Интернационал» назубок знает. Скажи: «Отец велел учить». - Старик устал и долго опять лежал и смотрел в потолок. Выражение его лица было торжественным и строгим.- А Петьке чего сказать? - спросила старуха, вытирая слезы; она тоже настроилась говорить серьезно и без слез.- Петьке?.. Петьку не трогай - он сам едва концы с концами сводит.- Может, сварить бульону-то? Егор зарубит…- Не надо.- А чего, хуже становится?- Так же. Дай отдохну маленько. - Старик закрыл глаза и медленно, тихо дышал. Он правда походил на мертвеца: какая-то отрешенность, нездешний какой-то покой были на лице его.- Степан! - позвала старуха.- Мм?- Ты не лежи так…- Как не лежи, дура? Один помирает, а она - не лежи так. Как мне лежать-то? На карачках?- Я позову Михеевну - пособорует?- Пошли вы!.. Шибко он мне много добра исделал… Курку своей Михеевне задарма сунешь… Лучше эту курку-то Егору отдай - он мне могилку выдолбит. А то кто долбить-то станет?- Найдутся небось…- «Найдутся». Будешь потом по деревне полоскать - кому охота на таком морозе долбать. Зимнее дело… Что бы летом-то!- Да ты чо уж, помираешь, что ли! Может, ишо оклемаисся.- Счас - оклемался. Ноги вон стынут… Ох, Господи, Господи!.. - Старик глубоко вздохнул. - Господи… тяжко, прости меня, грешного.- Степан, ты покрепись маленько. Егор-то говорил: «Не думай всякие думы».- Много он понимает! Он здоровый как бык. Ему скажи: не помирай - он не помрет.- Ну, тада прости меня, старик, если я в чем виноватая…- Бог простит, - сказал старик часто слышанную фразу. Ему еще что-то хотелось сказать, что-то очень нужное, но он как-то стал странно смотреть по сторонам, как-то нехорошо забеспокоился…- Агнюша, - с трудом сказал он, - прости меня… я маленько заполошный был… А хлеб-то - рясный-рясный!.. А погляди-ко в углу-то кто? Кто там?- Где, Степан?- Да вон!.. - Старик приподнялся на локте, каким-то жутким взглядом смотрел в угол избы - в передний. - Вон же она, - сказал он, - вон… Сидит, гундосая.Егор пришел вечером…На кровати лежал старик, заострив кверху белый нос. Старуха тихо плакала у его изголовья…Егор снял шапку, подумал немного и перекрестился на икону.- Да, - сказал он, - чуял он ее.