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Ангел Евграфий

Ангел Евграфий (1 фото)

Автор:
11 декабря 2020 17:44
Метки: ангелы   литература   рассказ   
934
1
Ангел сидел, свесив ноги, на крыше двенадцатиэтажки.
— Ну. И кому ты хоть что-то докажешь своей гибелью?..

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Метки: ангелы   литература   рассказ   
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7  комментариев
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schmubu 5 часов назад
ълять, какое-то примитивное, унылое гумно, как такое читать можно...
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Unics schmubu 4 часа назад
Так тебя за уши никто не тянет, заставлял читать..
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194k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
ТС либо графоман, либо лайкодрочер..............
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Alex Djeff Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Завидуй молча...
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2k
Макар 3 часа назад
Мне понравился рассказ.
Несколько необычная законцовка. Спасибо автору.
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469
maikl 4 часа назад
+5 копеек в карму автора
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