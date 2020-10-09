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15 доказательств того, что поход в магазин тоже может подарить незабываемые впечатления

15 доказательств того, что поход в магазин тоже может подарить незабываемые впечатления (16 фото)

Автор:
09 октября 2020 23:05
Сообщество : Юмор
Метки: Незабываемые   доказательства   забавные   люди   покупки   ситуации   
1204
16

За покупками, особенно в крупные супермаркеты, отправляется большое количество разных людей. Именно поэтому, там можно увидеть не только различные забавные ситуации, но и практически всё, что угодно!


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Метки: Незабываемые   доказательства   забавные   люди   покупки   ситуации   
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13k
Ego sum qui sum 2 часа назад
что тут не так?
что тут не так?
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nihilists Ego sum qui sum 2 часа назад
Ну подумаешь белка на плече сидит........ Это так обыденно.
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Андрей 19 минут назад
чувак в тележке конечно смешно.
но! мне не приятно осознавать, когда я покупаю продукты, предполагать, что какое-то существо, возможно, скорее всего не самое стерильное и при этом не стерилизованное сидело в этой тележке своей жопой.
как то фу
о я стараюсь об этом не думать
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169
Herlinda Foreman Андрей 6 минут назад
Предлагаешь перед походом в магазин делать им вазкетомию?
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1k
Domax3000 49 минут назад
Мне одному кажется, что все фото в этой подборке обошлись бы без подписей?
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3k
Micropi Час назад
Чтобы купить хорошее мясо, надо самому стать как мясо! Одеться как мясо и думать как мясо!
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Запускайте Берлагу! 2 часа назад
Фуете!
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