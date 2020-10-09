15 доказательств того, что поход в магазин тоже может подарить незабываемые впечатления

За покупками, особенно в крупные супермаркеты, отправляется большое количество разных людей. Именно поэтому, там можно увидеть не только различные забавные ситуации, но и практически всё, что угодно!
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но! мне не приятно осознавать, когда я покупаю продукты, предполагать, что какое-то существо, возможно, скорее всего не самое стерильное и при этом не стерилизованное сидело в этой тележке своей жопой.
как то фу
о я стараюсь об этом не думать