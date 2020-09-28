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15 реальных фотографий, которые способны одурачить ваше зрение

15 реальных фотографий, которые способны одурачить ваше зрение (16 фото)

Автор:
28 сентября 2020 22:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Случайные   восприятие   зрение   игры   моменты   реальные   
1550
16

В обычной жизни нам попадаются изображения, которые превосходят любые фотографии, исправленные с помощью Фотошопа. Совершенно случайные моменты превращаются в умопомрачительные игры с нашим восприятием, и не перестают нас удивлять.

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Метки: Случайные   восприятие   зрение   игры   моменты   реальные   
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43k
noName 2 часа назад
Выпьем за любовь?
Выпьем за любовь?
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16k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
С «человеком невидимкой» так и не догнал. Вызываю пояснительную бригаду
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8k
Nero 2 часа назад
Большие бАбины?
Это как? Бабы такие большие?
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11k
Алексей Nero Час назад
Можно подумать, что кто-то тут будет говорить о катушках....

Конечно речь о БАБАХ

Можно подумать, что кто-то тут будет говорить о катушках.... Конечно речь о БАБАХ
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DarSie

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