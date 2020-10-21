Англичанин посетил Чернобыльскую зону отчуждения и познакомился с местными жителями

Бенджамин Рич — видеоблогер из Англии, который прославился благодаря своему YouTube-каналу о путешествиях «Лысый банкрот». Его карьера на YouTube началась в 2018 году с видео о индийских субконтинентах и постсоветском пространстве. Во время визита в зону отчуждения Рич решил не останавливаться на Припяти: он пересек белорусскую границу и отправился в самую глубь зоны, где, к своему удивлению, наткнулся на местных жителей — 92-летнюю бабушку с сыном.
Рича подбросил местный житель, глубже в зону отчуждения он отправился уже один. Перед ним открылась полностью заброшенная местность. Радиоактивные осадки осели здесь много лет назад и отравили все вокруг. Рич сказал, что ему было страшно прикасаться к чему-либо из-за радиации.
Пейзаж по большей части представлял собой пустырь с редкими заброшенными домами и могилами. Поскольку Рич заглядывал в многие дома, с собой у него был нож на случай, если в одном из них ему встретится медведь или волк. Он объяснил, что диких животных привлекают огороды, которые держали здесь бывшие жители.
Во время похода Рич неожиданно наткнулся на Игоря, который живет в зоне отчуждения со своей 92-летней матерью. Рич предложил Игорю присесть и выпить с ним, а тот в свою очередь пригласил его зайти в свое жилище и познакомиться с мамой.
Конечно, эти двое — не единственные жители Чернобыльской зоны отчуждения. 30-километровая зона насчитывает около 200 самоселов, которые проживают здесь круглый год. В основном это пожилые люди, средний возраст которых составляет 63 года. Еще в 1986 году здесь нелегально проживало около 1200 человек
Во время посиделок Игорь рассказал Ричу о том, как раньше чиновники приходили измерять уровень радиации, чтобы определить, полагается ли семье дополнительные выплаты из-за жизни в опасной среде. Они перестали получать эти льготы, когда радиация «отползла» на несколько метров. Как ни странно, она их не беспокоит.
Пока они общались, мама Игоря угощала Рича оладушками. В ходе разговора Рич узнал, что мама Игоря родилась в декабре 1927 года, то есть, ей почти 93. Она мать десяти детей, трое из которых погибли, а остальные живут в других местах.
Произошла эта история зимой 2019 года. С тех пор видео собрало почти 4 миллиона просмотров и 89000 лайков, и в последнее время снова начало набирать популярность.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Моя бабка 24 года была также носителем надсянского диалекта.