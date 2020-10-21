Англичанин посетил Чернобыльскую зону отчуждения и познакомился с местными жителями

Бенджамин Рич — видеоблогер из Англии, который прославился благодаря своему YouTube-каналу о путешествиях «Лысый банкрот». Его карьера на YouTube началась в 2018 году с видео о индийских субконтинентах и постсоветском пространстве. Во время визита в зону отчуждения Рич решил не останавливаться на Припяти: он пересек белорусскую границу и отправился в самую глубь зоны, где, к своему удивлению, наткнулся на местных жителей — 92-летнюю бабушку с сыном.