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Англичанин посетил Чернобыльскую зону отчуждения и познакомился с местными жителями

Англичанин посетил Чернобыльскую зону отчуждения и познакомился с местными жителями (9 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2020 16:27
Сообщество : Жизнь
Метки: Припять   Чернобыль   видеоблогеры   зона отчуждения   самоселы   
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Бенджамин Рич — видеоблогер из Англии, который прославился благодаря своему YouTube-каналу о путешествиях «Лысый банкрот». Его карьера на YouTube началась в 2018 году с видео о индийских субконтинентах и постсоветском пространстве. Во время визита в зону отчуждения Рич решил не останавливаться на Припяти: он пересек белорусскую границу и отправился в самую глубь зоны, где, к своему удивлению, наткнулся на местных жителей — 92-летнюю бабушку с сыном.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Припять   Чернобыль   видеоблогеры   зона отчуждения   самоселы   
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7  комментариев
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Сатанеев 50 минут назад
Чувак явно смотрел тизеры игры Сталкер или сам играл.
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alex9845 2 минуты назад
А что там не жить то? Электричество есть,пенсия есть, автолавка ездит.
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7k
Maestro Полчаса назад
Приятно слышать еще живых носителей полесского диалекта беларусской трасянки. Эти старожилы пережили тотальную русификацию, можно сказать, ценнейшие экземпляры для этнографов и лингвистов.
Моя бабка 24 года была также носителем надсянского диалекта.
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Вальдемар 39 минут назад
Самое страшное в зоне отчуждения всегда были не радиация, ни монстры, ни одичавшие животные, а хохлы.
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Maestro Вальдемар Полчаса назад
осторожно! тебе радиация или водка повредила ганглий
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BillyBonzz 2 часа назад
С...ка, одни снорки и бюреры)))
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Maestro BillyBonzz Полчаса назад
ты явно переиграл, меченый ))))
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