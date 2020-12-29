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Чернобыль: путеводитель сталкера

Чернобыль: путеводитель сталкера (21 фото)

Автор:
29 декабря 2020 17:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Припять   Чернобыль   зона отчуждения   фото   чернобыльская АЭС   
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В книге «Чернобыль: путеводитель сталкера», опубликованной британским издательством Fuel Publishing, исследователь Дармон Рихтер отправляется в Зону отчуждения и, по словам Fuel, «погружается глубже, чем любой другой напечатанный материал». Перед вами коллекция фотографий, которые сделал Рихтер за более чем двадцать поездок в Зону — от заброшенных городов-призраков до пульта управления четвертым блоком АЭС.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Припять   Чернобыль   зона отчуждения   фото   чернобыльская АЭС   
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Алексей 23 минуты назад
Чернобыль: путеводитель сталкера
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