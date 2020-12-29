В книге «Чернобыль: путеводитель сталкера», опубликованной британским издательством Fuel Publishing, исследователь Дармон Рихтер отправляется в Зону отчуждения и, по словам Fuel, «погружается глубже, чем любой другой напечатанный материал». Перед вами коллекция фотографий, которые сделал Рихтер за более чем двадцать поездок в Зону — от заброшенных городов-призраков до пульта управления четвертым блоком АЭС.