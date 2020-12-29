В книге «Чернобыль: путеводитель сталкера», опубликованной британским издательством Fuel Publishing, исследователь Дармон Рихтер отправляется в Зону отчуждения и, по словам Fuel, «погружается глубже, чем любой другой напечатанный материал». Перед вами коллекция фотографий, которые сделал Рихтер за более чем двадцать поездок в Зону — от заброшенных городов-призраков до пульта управления четвертым блоком АЭС.
Диспетчерская четвертого энергоблока: помещение, где в 1986 году и началась катастрофа. Диспетчерскую частично разобрали, почистили от пыли и открыли для посетителей. Осенью 2019 руководство электростанции включило ее в официальный тур.
×
Диспетчерская третьего блока Чернобыльской АЭС. Диспетчерская и сам третий блок работали вплоть до 1995 года, пока их не вывели из эксплуатации по соглашению с ЕС.
Диспетчерская третьего блока: верхняя слева кнопка с щитками и надписью AЗ-5 — аварийный выключатель. Именно нажатие этой кнопки в диспетчерской соседнего блока 26 апреля 1986 года в 1:23 ночи привело к аварии.
Диспетчерская второго блока. Турист изучает пульт управления, который вывели из эксплуатации после пожара в 1991 году. Пульт уже не работает, и сотрудники станции иногда разрешают посетителям понажимать на кнопки и пощелкать выключателями.
Вид через вентиляционное отверстие на чердаке жилого дома в Припяти. На горизонте виднеется электростанция с новой аркой-саркофагом.
Оборотная сторона серпа и молота на жилом доме в центре Припяти. По ночам символ ярко светился.
Здание почты, Припять. Фреска на стене демонстрирует эволюцию коммуникации — от каменных скрижалей и свитков до почтовых поездов и, наконец, советского космонавта.
Кафе в Припяти: это здание с яркими витражами в настоящее время охраняют в рамках проекта, который финансирует частный источник. В городе до сих пор живут бездомные собаки — потомки животных, которых оставили здесь эвакуированные жители. Их часто подкармливают туристы.
Колесо обозрения Припять. Хотя город эвакуировали до майских праздников, когда должно было состояться торжественное открытие колеса, аттракцион все же несколько раз запускали до катастрофы — вопреки популярной легенде.
Детский лагерь «Изумрудный» под Чернобылем. В апреле 2020 года эти деревянные домики полностью уничтожили лесные пожары.
Лесовозная дорога в Чернобыльской зоне отчуждения: нелегальные посетители обычно предпочитают подобные тропы основным дорогам, которыми пользуются полицейские патрули и туристические автобусы.
Гостиница «Полесье», Припять. Некогда самое высокое здание в городе, где останавливались ученые, инженеры и политики.
Вид на Чернобыльскую АЭС поверх крыш Припяти в 2013 году. Новая арка еще строится, а слева от нее можно увидеть старый саркофаг, накрывший четвертый блок.
Прирученная лиса позирует у знака, который указывает дорогу до Припяти от Чернобыльской АЭС.
Заброшенный троллейбус в селе Копачи в Чернобыльской зоне отчуждения. После аварии село снесли из-за сильнейшего радиационного загрязнения. В 2020 году троллейбус сильно пострадал от лесного пожара.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Жители Припяти вернулись в зону отчуждения, чтобы отметить 50-летие города-призрака
- Прогулка по Припяти: заброшенные и пугающие места в объективе фотографа из Праги
- "Для неё это чёрная метка": как сейчас живёт девочка, родившаяся в Зоне отчуждения Чернобыля
- Припять - город, в котором остановилось время
- Канадский фотограф показала жизнь в Чернобыльской зоне отчуждения
29
Понравилось29
Новости партнёров
Загрузка...