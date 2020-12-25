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Столичные ритуальщики устроили драку рядом с квартирой усопшего

Столичные ритуальщики устроили драку рядом с квартирой усопшего (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 декабря 2020 15:39
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   драки   интересны   конфликты   москва   ритуальщики   смерти   фото   
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В Москве ритуальщики не поделили клиента и подрались прямо у дверей его квартиры. Конкуренция в столице - она такая! Не желая уступать, один агент вышвырнул другого.

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Метки: видео   драки   интересны   конфликты   москва   ритуальщики   смерти   фото   
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57k
Viktor 2 часа назад
Столичные ритуальщики устроили драку рядом с квартирой усопшего
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11k
* Час назад
Надо начать их отстреливать, и тогда у их коллег появится работа и всем хватит.
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203
konstantinkaz2016 Час назад
У нас скорая и менты осведомители похоронных бюро, звонят через 5 минут, после того как сообщил, что человек умер.
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6k
Перст Указующий konstantinkaz2016 Час назад
да вместе с ментами агенты ходят
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968
Алексей Час назад
Увы - это конкуренция!!! Было, есть и будет так...
Дружба - дружбой, но ничто так не сближает, как предоплата.
Кому посветили деньгой - тот и друг на пару дней...
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2k
portroy Час назад
Есть способ их как-то избежать? например, завещать труп универу какому-нибудь? КТо знает?
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18k
ПаганецЪ Час назад
Шакальё погрызлось между собой.
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935
Shekhar Kapur 2 часа назад
Недавно столкнулись сами. Сотрудники морга вымогали 9,5 т за то, что дедушку обмыли и обработали ( умер от короны). Хотя все должны делать бесплатно . Естественно они были посланы. А через два часа после смерти стали названивать из агенств.
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10k
Великий Кормчий 2 часа назад
Столичные ритуальщики устроили драку рядом с квартирой усопшего
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Уроды моральные.
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