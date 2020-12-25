Столичные ритуальщики устроили драку рядом с квартирой усопшего

В Москве ритуальщики не поделили клиента и подрались прямо у дверей его квартиры. Конкуренция в столице - она такая! Не желая уступать, один агент вышвырнул другого.
В Москве агенты двух ритуальных фирм встретились у квартиры покойного и не смогли решить, кто окажет ритуальные услуги.
Первым по адресу приехал сотрудник частной организации. Через несколько минут к той же квартире подъехал ГБУ "Ритуал". Когда второй агент позвонил в дверь, то ему открыл сотрудник частной похоронной организации. Это стало последней каплей. Государственный ритуальщик решил отбить клиента, однако получил отпор.
Как известно, ритуальные агенты не всегда честно выполняют свою работу. Узнав о смерти, они начинают обрывать телефоны родственников, чтобы до них не дозвонились представители других служб. А особо наглые даже приходят домой и выдёргивают шнур из розетки, пока уговаривают скорбящих родственников согласиться на их условия, рассказала источник Life.
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Дружба - дружбой, но ничто так не сближает, как предоплата.
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