Столичные ритуальщики устроили драку рядом с квартирой усопшего

В Москве агенты двух ритуальных фирм встретились у квартиры покойного и не смогли решить, кто окажет ритуальные услуги.

Первым по адресу приехал сотрудник частной организации. Через несколько минут к той же квартире подъехал ГБУ "Ритуал". Когда второй агент позвонил в дверь, то ему открыл сотрудник частной похоронной организации. Это стало последней каплей. Государственный ритуальщик решил отбить клиента, однако получил отпор.