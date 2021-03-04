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В Смоленской области участковый явился на службу в шортах

В Смоленской области участковый явился на службу в шортах (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2021 14:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   интересное   полиция   работа   участковый   форма   фото   
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В управлении МВД Смоленской области участковый явился в отделение в шортах, туфлях и в форменной куртке. Вёл он себя не совсем адекватно, и даже показал оператору средний палец.

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Метки: Россия   видео   интересное   полиция   работа   участковый   форма   фото   
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9  комментариев
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
может он вырос и штаны стали немножко коротковаты.
или неправильно постирал и они сели
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19k
ПаганецЪ Час назад
Просто недавно прошёл удачный рейд по борьбе с наркотиками...
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903
Владимир Час назад
Я во время суточного дежурства, году, этак, в 98-99-ом, возился с раненым до приезда Скорой. В кровищи был весь. Вся форма, ну прямо стекала. В отдел приехал, в туалете все снял, под умывальником голый помылся, а потом до утра додежурил в майке Пума и каких-то форменных, чужих брюках. какого-то дохляка, с недостегнутой ширинкой, прикрытой майкой.
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−137
26k
Master Sсheduled 2 часа назад
А если б в 2х штанах пришел - до генерала бы повысили? Что за м..дацкая причина увольнения? В советское время участковым сразу квартиру давали, настолько "популярна" была эта работа. А уж сейчас ...
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8k
harlamov 2 часа назад
#Сказочноебали у вас прям в Смоленске какое-то... Шорты, сланцы и ушанка от солнца)
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−137
11k
Serg2001 Бывший мент 2 часа назад
... но фак ты все-таки зря показал... ))
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3k
insaider 2 часа назад
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