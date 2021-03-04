В Смоленской области участковый явился на службу в шортах

В управлении МВД Смоленской области участковый явился в отделение в шортах, туфлях и в форменной куртке. Вёл он себя не совсем адекватно, и даже показал оператору средний палец.
После ролика, который оказался в сети, в управлении МВД Смоленской области начали проверку. Участковый по фамилии Афанасьев явился на работу в шортах, шапке-ушанке, туфлях и форменной куртке. Публикация дошла до руководителей сотрудника. На принятие решения им понадобилось несколько дней.
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— В ходе мониторинга был выявлен факт недостойного поведения участкового межмуниципального отдела МВД России «Вяземский». Назначена служебная проверка, по итогам которой он будет уволен из органов по отрицательным основаниям, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, — сообщили в местном управлении МВД.
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или неправильно постирал и они сели