Что мужчин больше всего раздражает в девушках: 15 кадров о беспощадном женском шоппинге

Совместный шоппинг - это почти как ремонт - настоящее испытание для пары. Вернее для сильной ее половины. Сейчас мы покажем вам 15 жизненных фото того, как мужчины на самом деле относятся к шоппингу. Мужики поймут!

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1. Многие утомляются от шоппинга с детства 0 Источник:

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4. Картина маслом "Мужчины и шоппинг" 0 Источник:

5. В ожидании мамы и жены 0 Источник:

6. Шоппинг для очень выносливых и терпеливых 0 Источник:

7. Устали ждать 0 Источник:

8. Бедные мужики 0 Источник:

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12. В нем собраны забавные кадры мужчин, ожидающих у примерочных своих половинок 0 Источник:

13. Знакомо? 0 Источник:

14. Но есть и стойкие 0 Источник:

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