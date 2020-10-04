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Что мужчин больше всего раздражает в девушках: 15 кадров о беспощадном женском шоппинге

Что мужчин больше всего раздражает в девушках: 15 кадров о беспощадном женском шоппинге (16 фото)

Автор:
04 октября 2020 07:16
Сообщество : Юмор
Метки: в примерочной   женщины   забавно   мужчины ждут   прикол   смешно   шоппинг   
12574
16
Совместный шоппинг - это почти как ремонт - настоящее испытание для пары. Вернее для сильной ее половины. Сейчас мы покажем вам 15 жизненных фото того, как мужчины на самом деле относятся к шоппингу. Мужики поймут!
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Метки: в примерочной   женщины   забавно   мужчины ждут   прикол   смешно   шоппинг   
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32
Alex 5 часов назад
всё зависит от степени имбецильности бабы...
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17k
Шуруп 2 часа назад
Что мужчин больше всего раздражает в девушках: 15 кадров о беспощадном женском шоппингеПосмотреть
Что мужчин больше всего раздражает в девушках: 15 кадров о беспощадном женском шоппинге
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2k
мемфрид 2 часа назад
Нет ничего несчастного в том, что добровольно пойти со своей пассией в магазин. Ведь в конце этого мероприятия тебя наверняка покормят и сводят в кино, или хотя бы в магазин электроники)
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258
Дмитрий 2 часа назад
Господи, д зачем вы с ними ходите то. Вместе надо ходить за совместными покупками или за верхней одеждой, чтобы помочь друг другу с выбором. А так, привез, забрал и порядок. Пусть сами ходят
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2k
stb22 2 часа назад
Сейчас припоминаю, что в советское время с этим было проще. В магазинах смотреть и мерить было особо нечего. И шоппинга не было. Потом СССР ушел, но пришли торговые центры, а с ними и шоппинг. Шоппинг это мерзость. Поначалу я ходил с женой и мучился. Но последние лет пять я с женой по магазинам просто не хожу. Хочешь в торговый центр? Иди одна! Я лучше дома книжку почитаю.
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16k
иванов дмитрий stb22 8 минут назад
зато , если продают что то хорошее- очередь могла быть на несколько часов.)
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871
Шурман 2 часа назад
Кстати я вот так и не понял зачем им столько одежды ?у нас 3 встроенных шкафа, каждый 235 на 240 , в одном весят 3-4 моих костюма и рубашки ну и свитера , куртки , полёта и тд , остальное ее , в втором на 3х полках остальная моя одежда а дальше все ее :) . Шкаф для обуви там 7 пар моей обуви остальное ее , 2 больших комода но там вещи детей и среди эти же вещей и ее вещи лежат . Вопрос нафига все это ? она только на работу ходит иногда в неделю 2 раза в одном и том же ? . Дети ладно каждый день в школу новые вещи одевают , я с утра проснулся решил вопрос вкуса из того что было , погладил и поехал по делам .
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871
Шурман 2 часа назад
простите Пальта
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198
wwwoffka 1 Шурман 2 часа назад
польты же
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871
Шурман wwwoffka 1 2 часа назад
Ну сорри :) Я пишу одно нажимаю отправить мак все под себя переделывает и все . Хотя авто замена почти отключена .
((
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290
Андрей Ковалев 2 часа назад
Конечно задалбывает ходить с женой по тряпочным магазам. Жена всё удивлялась, почему я такой нетерпеливый, но когда потребовалось зайти в магазин с инструментами, уже через 1мин 30сек она уже стала возмущаться на тему - чего так долго можно рассматривать...
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12k
Hairy. 3 часа назад
Всемирный женский форум. На повестке дня три вопроса:
1. Все мужики - козлы!
2. Носить нечего.
3. Разное...
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8k
bais65 3 часа назад
Когда жена получила права, совместные поездки по магазинам отпали сами собой. Раньше иногда возил, но за ней никогда не таскался, советчик из меня так себе.
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871
Шурман 3 часа назад
Была такая же фигня :) давно ( очень давно ) , отыграли свадьбу и через неделю собрались в путешествие , тенерифы , поехали в магазин и жена выбирала купальники и еще что то , я ждал 40 минут , час , рядом стояли 2 пуфика я их сдвинул и прилег :) Меня растолкала продавщица и говорит с вами все хорошо ? говорю да просто устал ждать , она а я думал что нужно скорую вызывать .
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16k
Евгений 3 часа назад
Мама делала у себя ремонт...
Три месяца каждые выходные (субботу и воскресенье) мы ездили в соседний город (30 км в одну сторону) в один и тот же магазин и мама по 4 часа ходила вокруг трёх стоек с обоями!!! Выбирала!
Я не преувеличиваю ни грамма!
В итоге купила обои в другом магазине :)))).
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2k
Дмитрий Барановский 3 часа назад
Я если иду в магазин, то иду целенаправленно. Пришёл, нашел, купил и ушел. А вот на что у меня не хватает терпения, так это на бессмысленные прогулки по торговому центру, с набегами на каждый отдел и щупанием каждой вещи.)))
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440
newegg 3 часа назад
В примерочной магазина:
- Дорогой, померяй вот эти две пары брюк и три рубашки.
- Любимая, может мы лучше тебе что-то купим ?
- Да у меня много вещей, не успеваю носить.
Из соседней кабинки мужской голос:
- Господи, где вы такую жену нашли ????
Женщина, смущаясь:
- Да что вы, мужчина, у меня много недостатков, например, я пью и курю.
- О боже, с вами ещё и бухнуть можно !!!
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8k
Софа Форте newegg 2 часа назад
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11k
banzai7 3 часа назад
"я же для тебя хочу хорошо выглядеть"
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5k
Енот Потаскун banzai7 3 часа назад
Звиздёж, это всё они исключительно раде себя делают.
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1k
Ermolai Енот Потаскун 2 часа назад
Я слышал версию "британских ученых" что женщины это делают, чтобы выглядеть лучше конкуренток за мужские сердца, отсюда все эти салоны красоты и бутики. Жажда победы над другими ими движет.
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12
Володя Терно 3 часа назад
Я с сыном иду играть в компьютерные игры, после того, как мы себе купим все, что надо за первые 30 минут шопинга. А жена с дочкой ходят часа 4 и покупают такое же количество вещей, как мы с сыном за 30 мин )
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871
Шурман Володя Терно 3 часа назад
У нас та же фигня , я иду целенаправлено и сын тоже , жена и доча бродят . Иногда делаем проще пускай они гуляют мы возвращаемся домой и после звонка я их забираю .
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1k
Ivan 3 часа назад
Я так разок вздремнул, проснулся, и, спросони, не заметил вешалку, когда вставал, продавщицу, наверное, подкалила, чтоб я храпом народ не смущал, на колесиках, железная, хер знает, как правильно называется, и бошкой напоролся. 5 швов :)
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469
Martsial 3 часа назад
С Asos-ом и Lamoda-ой такие картины перемещаются домой.
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9k
net 4 часа назад
Я просто не хожу с женой за одеждой. Пусть удивляет. Да и в крайнем случае пришлёт пару фоток на выбор, но чаще своим подругам, а не мне. Главное дать ей понять, что у вас вкус в женских тряпках неочень)), и проблема отпадёт сама собой.
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280
Nane First NameLast net 3 часа назад
Аналогично. Еще полезно научить жену приносить с покупками бутылку коньяка. Чтобы обмыть так сказать. Под коньяк показ ее новых шмоток становится не таким уж утомительным.
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8k
Софа Форте 4 часа назад
Ненавижу походы по магазинам. Сама иду туда только с определённой целью. Нужна зимняя обувь - значит буду искать зимние башмаки в соответсвующих лавках в ТЦ. Куплю и уйду. Однажды оказалась с младшей сестрой в огромнейшем ТЦ. Это было ужасно. Застрелиться можно.
Я прекрасно понимаю этх мужчин.
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515
Тамара Коршунова Софа Форте 4 часа назад
Я своей подруге сразу говорю, что я переживу ТОЛЬКО ДВА магазина. Не больше....
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8k
Софа Форте Тамара Коршунова 3 часа назад
Я вообще не понимаю, зачем кого-то мучить этими походами? При любой покупке 2 варианта: нравится или нет. Если нравится, то бери, а если нет или сомневашься, то не покупай. Сколько раз убеждалась, что если идёшь на поводу у чужого мнения и приобретаешь эту вещь, то потом всё равно не носишь. Со стороны, конечно, виднее, но если сразу в душу не запало, то и покупать не нужно. Поэтому хожу в магазины одна и то вынужденно.
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515
Тамара Коршунова Софа Форте 2 часа назад
Свои покупки делаю самостоятельно. И именно так: иду с конкретной целью. А вот подружака. Она не может без компании.
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1k
Игорь 5 часов назад
Слава богу, у меня такая проблема исчезла. С моим нынешним доходом гречка стала роскошью, какой нах.рен шопинг.
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515
Тамара Коршунова Игорь 4 часа назад
Что-то ты отстал от жизни. Гречка нынче не в тренде. Из-за бугра ,наверное, только гречку видать?
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1k
Игорь Тамара Коршунова Полчаса назад
Люблю гречку. Но так, как в связи с прошедшими карантинами бизнес накрылся, образовались долги по аренде, по кредиту, просто долги, то я узнал, что существуют такие продукты, как гречневая сеча, рисовая сеча. А гречка, рис, перешли в разряд редко употребляемых продуктов. Не жалуюсь, просто объясняю.
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3k
Еркен 5 часов назад
Я "обожаю" шоппинг, но уже давно понял что надо продолжать ходить или стоять рядом и советовать, чтобы как можно больше время уделять выбору и сомнениям, тогда интерес к продолжительному шоппингу уходит сам собой.
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