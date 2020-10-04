Что мужчин больше всего раздражает в девушках: 15 кадров о беспощадном женском шоппинге

Совместный шоппинг - это почти как ремонт - настоящее испытание для пары. Вернее для сильной ее половины. Сейчас мы покажем вам 15 жизненных фото того, как мужчины на самом деле относятся к шоппингу. Мужики поймут!
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11. В Инстаграме даже есть аккаунт под названием "Miserable Men", посвященный теме женского шоппинга
А как вы относитесь к совместным походам по магазинам с женщинами?
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Три месяца каждые выходные (субботу и воскресенье) мы ездили в соседний город (30 км в одну сторону) в один и тот же магазин и мама по 4 часа ходила вокруг трёх стоек с обоями!!! Выбирала!
Я не преувеличиваю ни грамма!
В итоге купила обои в другом магазине :)))).
- Дорогой, померяй вот эти две пары брюк и три рубашки.
- Любимая, может мы лучше тебе что-то купим ?
- Да у меня много вещей, не успеваю носить.
Из соседней кабинки мужской голос:
- Господи, где вы такую жену нашли ????
Женщина, смущаясь:
- Да что вы, мужчина, у меня много недостатков, например, я пью и курю.
- О боже, с вами ещё и бухнуть можно !!!