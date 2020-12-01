Не кризис, а "вызов 2020"

Системный спад экономики, обесценивание национальной валюты... А вы заметили, что слово "кризис" не упоминается. Ну вот вообще не упоминается. А всё дело в том, что это не кризис, а "вызов".
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-Папа, вот везде говорят про какой-то кризис, я надеюсь, нас то он не коснется?
- Нет, сынок, кризис коснется только богатых, а нам - вообще пи#дец...
У меня из накоплений только камни в почках.
Совсем немного мяса на поверхности костей.
Могу я не дождаться хороших новостей!" (c)
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