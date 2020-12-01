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Не кризис, а "вызов 2020"

Не кризис, а "вызов 2020" (16 фото)

Автор:
01 декабря 2020 09:49
Сообщество : Юмор
Метки: 2020   2021   кризис   подборка   прикол   смех сквозь слезы   
5468
16

Системный спад экономики, обесценивание национальной валюты... А вы заметили, что слово "кризис" не упоминается. Ну вот вообще не упоминается. А всё дело в том, что это не кризис, а "вызов".

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Метки: 2020   2021   кризис   подборка   прикол   смех сквозь слезы   
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7  комментариев
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25k
Acu900 46 минут назад
Анекдот напомнило:
-Папа, вот везде говорят про какой-то кризис, я надеюсь, нас то он не коснется?
- Нет, сынок, кризис коснется только богатых, а нам - вообще пи#дец...
Анекдот напомнило: -Папа, вот везде говорят про какой-то кризис, я надеюсь, нас то он не коснется? - Нет, сынок, кризис коснется только богатых, а нам - вообще пи#дец...
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1k
Anubis17 17 минут назад
"А мне как жить, ребята? Я простой рабочий.
У меня из накоплений только камни в почках.
Совсем немного мяса на поверхности костей.
Могу я не дождаться хороших новостей!" (c)
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16k
Злобный Члегр 36 минут назад
Задрали ныть. Не нравится жить - подыхайте!
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3k
Taf Taffus 53 минуты назад
Забавно, как аффтары сих креатиффоф чуть ранее вовсю надрачивали на Муска, новые ИПхоны и айрподсы, "инвестиции в воспоминания" и тому подобный булшит. Но когда вдруг обществу перестало хотеть делиться с ними излишками добавочной стоимости, так тут же рекой полилось все, что тут в картинках нарисовано.

Куюшки! Реализуйте нихтяки статуса обладателя айпхонов и других гаджетов от тыблока, выходите в кэш из "инвестиций в воспоминания", проявите мобильность в жилищном плане, реализуйте свой потанцевал в плане поиска более доходной работы!
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9k
alexis Час назад
Ссылка m.youtube.com
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13k
chichic1 2 часа назад
Не кризис, а "вызов 2020"
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13k
chichic1 2 часа назад
Комментарий к фото
Чётко выражено, весь год в одной картинке.
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