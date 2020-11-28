Киношные стереотипы в разных странах мира

Я австралиец и клянусь, что в каждом фильме, где герой приземляется в Сиднее или Мельбурне, он якобы оказывается всего лишь в нескольких часов езды от аутбэка.



Поездка из этих мест в аутбэк займёт у вас минимум полтора дня, и это только в том случае, если вы не остановитесь, чтобы поесть или заправиться бензином.





Аутбэк — это незаселённые пустынные части Австралии в глуби континента, где человек всё ещё не является хозяином. Аутбэк занимает около 70% Австралии.



То есть ты говоришь мне, что я не смогу выйти из аэропорта и сразу пойти драться с кенгуру?