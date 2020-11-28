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Киношные стереотипы в разных странах мира

Киношные стереотипы в разных странах мира (1 фото)

Автор:
28 ноября 2020 10:12
Сообщество : Кино
Метки: интересно   кино   подборка   стереотип   страны   фильм   фото   
2137
1
В Голливуде очень любят две противоречивые вещи: ремейки и стереотипы.

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Метки: интересно   кино   подборка   стереотип   страны   фильм   фото   
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9  комментариев
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16k
Андрей Иванов Час назад
Ну что я могу сказать о стереотипах?
Ну что я могу сказать о стереотипах?
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552
dark_shadow 16 минут назад
Я видел такую жертву стереотипов о России. Картина маслом:
"Краснодар. Конец апреля/начало мая. Гостиница. Возле входа останавливается машина и из неё выходят несколько человек. Среди них выделяется один тем, что держит в руках толстенную зимнюю куртку. Весь его вид говорит о том, что ему безумно жарко (+30 на улице всё же), а он, кроме куртки, ещё и в деловом костюме: брюки, рубашка с длиннвм рукавом, пиджак... Витирая со лба пот, он вздыхает и как-то неуверенно спрашивает на английском у своих спутников: "я точно в России?"
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6k
Валерий 21 минуту назад
-Говорят, у нас в России медведи ходят по дорогам. Это не правда! … У нас нет дорог …
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−129
kazakh 41 минуту назад
Алкаши и вечная зима в Рашке это совсем не стереотип
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7k
Сергей kazakh Полчаса назад
Рашка (серб. Рашка) посёлок городского типа, расположенный в Рашском округе в Сербии с численностью населения 6665 (по данным переписи за 2012 год) . Недалеко от города находятся развалины города Стари-Рас, бывшей столицы Старой Сербии.
Неужели в Сербии много пьют?
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25k
Aqueronte 43 минуты назад
Литва это 5, никому нахрен не нужна. Я кстати, так и не смог заставить себя выучить где Литва а где Латвия и чем они отличаются.
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1k
Алексей Aqueronte 15 минут назад
Где-то рядом. А различаются буквами в названии.
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14k
Ego sum qui sum Час назад
а когда показывают Ватикан там все почему то христиане
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7k
Александр Час назад
Еще как показывают Францию, вечно начинает звучать одна и та же музыка аккордеона.
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