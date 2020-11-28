Киношные стереотипы в разных странах мира

В Голливуде очень любят две противоречивые вещи: ремейки и стереотипы.
Стоит согласиться с тем, что, несмотря на некий негативный смысл, который вкладывается в слово «стереотип», они часто бывают правдивы. Так вот сейчас речь пойдёт не о таких случаях.
«В чём Голливуд постоянно ошибается, показывая вашу родную страну?» — такой вопрос был задан пользователям reddit, и они, кто всерьёз, кто полушутя, поделились своими вариантами киношных кривотолков об укладе жизни и особенностях своего государства, которые никак не связаны с реальностью.
«В чём Голливуд постоянно ошибается, показывая вашу родную страну?» — такой вопрос был задан пользователям reddit, и они, кто всерьёз, кто полушутя, поделились своими вариантами киношных кривотолков об укладе жизни и особенностях своего государства, которые никак не связаны с реальностью.
1. Мексика
Если въехать в мою страну, мир якобы бы сразу же поменяется на сепию.
2. Бразилия
Тропический лес Амазонки не находится всего в нескольких минутах езды на машине от Рио-де-Жанейро.
3. Великобритания
Мы не все живём в Лондоне и не разговариваем как члены королевской семьи.
99% британцев не говорят так, как будто они родились в 18 веке!
В фильмах у всех гражданских в Великобритании есть оружие. Но на самом деле вряд ли у кого-то может оказаться огнестрел, если это не полицейский или член серьёзной криминальной структуры.
99% британцев не говорят так, как будто они родились в 18 веке!
В фильмах у всех гражданских в Великобритании есть оружие. Но на самом деле вряд ли у кого-то может оказаться огнестрел, если это не полицейский или член серьёзной криминальной структуры.
4. США
В наших школах не учатся люди, которым уже под тридцать.
5. Италия
В фильмах Италия — это 90% сельской местности, а города в оставшихся 10% представляют собой римские руины и старые дома, в которых живут семидесятилетние жители. Ну, или Венеция.
В Италии нельзя встретить мафиози прямо-таки В КАЖДОМ ГОРОДЕ. Только в 80%.
В Италии нельзя встретить мафиози прямо-таки В КАЖДОМ ГОРОДЕ. Только в 80%.
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6. Индия
В моей стране есть не только заклинатели змей, коровы и Тадж-Махал.
7. Германия
Не вся наша страна — это Бавария.
Что? Я не слышу тебя из-за звука аккордеонов!
Что? Я не слышу тебя из-за звука аккордеонов!
8. Россия
Если в США лето, то и в России лето. Я не сторонник максимальной реалистичности в фильмах, но, чёрт возьми, если вы показываете солнечный летний день в зелёном Центральном парке Нью-Йорка, то в этот же момент метели на Красной площади в Москве быть не может. Ну камон, люди… это же и дошкольникам известно.
9. Ирландия
Мы, ирландцы, все алкоголики.
Я на самом деле сейчас пью пиво, но это просто совпадение. Я действительно знаю одного парня, который не пьет, но он немного чудак.
Я на самом деле сейчас пью пиво, но это просто совпадение. Я действительно знаю одного парня, который не пьет, но он немного чудак.
10. Канада
Не каждый канадец вежливый, мы можем быть и часто являемся теми ещё засранцами.
Но все вы играете в хоккей, верно?
Но все вы играете в хоккей, верно?
11. Ямайка
Мы не все растаманы, которые курят марихуану, лёжа на пляже.
12. Франция
Не из каждого окна в Париже открывается вид на Эйфелеву башню. А ещё это до боли очевидно, когда создатели фильмов идут снимать виноградник в Калифорнии, пытаясь сойти за французскую деревню.
13. Австралия
Я австралиец и клянусь, что в каждом фильме, где герой приземляется в Сиднее или Мельбурне, он якобы оказывается всего лишь в нескольких часов езды от аутбэка.
Поездка из этих мест в аутбэк займёт у вас минимум полтора дня, и это только в том случае, если вы не остановитесь, чтобы поесть или заправиться бензином.
Аутбэк — это незаселённые пустынные части Австралии в глуби континента, где человек всё ещё не является хозяином. Аутбэк занимает около 70% Австралии.
То есть ты говоришь мне, что я не смогу выйти из аэропорта и сразу пойти драться с кенгуру?
Поездка из этих мест в аутбэк займёт у вас минимум полтора дня, и это только в том случае, если вы не остановитесь, чтобы поесть или заправиться бензином.
Аутбэк — это незаселённые пустынные части Австралии в глуби континента, где человек всё ещё не является хозяином. Аутбэк занимает около 70% Австралии.
То есть ты говоришь мне, что я не смогу выйти из аэропорта и сразу пойти драться с кенгуру?
14. Литва
Меня ничего не раздражает, потому что в фильмах почти никогда не используют мою страну для сюжетов или вещей, связанных с культурой.
15. Юго-Восточная Азия
На наших улицах повсюду стоят палатки с фруктами, которые постоянно расположены в тех местах, где на них обязательно налетят герои фильмов. Ребята, да тут куча пространства, чтобы играть в догонялки без столкновений.
А какие неправдивые стереотипы из кино о вашей стране вы можете вспомнить?
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