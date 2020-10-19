Трамп заявил, что американцам надоели ежедневные рассказы о коронавирусе

"Люди устали от COVID. Они говорят: "Делайте что угодно, только оставьте нас в покое". Люди устали слушать инфекционистов, таких как Энтони Фаучи и всех этих идиотов", - цитирует РЕН ТВ со ссылкой на Интерфакс заявление президента США.

В завершение своей пламенной речи, лидер "оплота демократии" прошёлся по сцене, раздавая сувениры в виде масок своим сторонникам, половина которых находилась в зале с открытыми (незащищёнными) лицами. Из чего можно уверенно сделать вывод, что в некоторых штатах, в отличие от регионов Российской Федерации, обязательный масочный режим, пока не предусмотрен.

Несколькими днями ранее Трамп, очевидно, желая показать, что полностью оправился от недавнего заболевания и полон сил для того, чтобы занять президентское кресло ещё на один срок, во время проведения очередного митинга, сделал музыкальную паузу и станцевал под песню "YMCA" 1978 года группы Village People.