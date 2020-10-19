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Трамп заявил, что американцам надоели ежедневные рассказы о коронавирусе

Трамп заявил, что американцам надоели ежедневные рассказы о коронавирусе (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2020 22:18
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Корнавирус   Трамп   митинг   политика   речь   сторонники   сша   усталость   
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Сторонники президента США Дональда Трампа бурно поддержали речь своего лидера, в которой он высказался за то, что людей утомили все эти обсуждения нового коронавирусного заболевания. По его мнению, народ уже готов на всё, лишь бы его оставили в покое.

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Метки: Корнавирус   Трамп   митинг   политика   речь   сторонники   сша   усталость   
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12  комментариев
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3k
40bbazziggo 3 часа назад
Надоели это мягко сказано! Из каждого утюга чушь эту вещают.
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117
Димыч 52 минуты назад
А нас-то как плешивый обнуленыш за.бал своими байками. В трон вцепился, .ука, лишь-бы не скинули.
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1k
integral11 Час назад
Да нас они [мат]...ли не меньше!!!!!!!!!!!!!
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
Может придворные донесут, таки, эту мысль до Путина? задрали жополизы на местах упражняться в унижении народа
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8k
ss 2 часа назад
Что бы о нём не говорили, а он молодец!
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2k
Альтер Иго 2 часа назад
Абсолютно с ним согласен. Эти ежедневные "сводки с фронтов" достали уже!
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269
Сергей Кокс 3 часа назад
Не только американцам...
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7k
Михаил 3 часа назад
Он прав. Действительно эти ежедневные рассказы про коронавирус надоелию
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−20
Cryptopunk 3 часа назад
Приезжай к нам в гости, Трамп, будем пить водка и играть на балалайка.
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4k
Андрей Крылов 3 часа назад
И не только американцев. Практически всех! Да. Он есть. Но смертность и даже заболеваемость от него, куда меньше чем от разных, давно известных инфекций! А Трамп просто полулист и трындобол.
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1k
fraxinus 3 часа назад
Ежедневные рассказы о коронавирусе надоели всем. А американцам, видимо, надоедает Трамп.
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3k
Алексей 3 часа назад
Да и Трамп уже порядком подзае...
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