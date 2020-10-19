Обычай «трокоси»: зачем в Африке девочек отдают в сексуальное рабство

В древние времена обычай жертвовать свою дочь могущественному божеству был очень распространен. О тех временах нам напоминают сказки и легенды, в которых девушек отдают на съедение драконам или в услужение магам. Как ни странно, но подобная практика существует сегодня и для некоторых народов Африки является обычным делом.
Храмовые рабыни «трокоси»
Обычай «трокоси», история которого насчитывает не одну тысячу лет, основан на том, что семья передает маленькую, ничего не подозревающую девочку в полное распоряжение служителей культа. Ребенок находится в положении раба и выполняет все прихоти своего хозяина, в том числе сексуальные.Для одних девочек такое «послушание» заканчивается через несколько лет, а для других оно растягивается на всю жизнь. В любом случае судьба женщины, которую в детстве отдали в храм, оказывается трагической — психологическая травма, полученная в результате подобного рабства, накладывает отпечаток на всю жизнь.
Жрец одного из языческих храмов Ганы принимает посетителей
Как ни странно, но наиболее распространен обычай «трокоси» в Гане, наиболее передовой и динамично развивающейся страной Западной Африки. Из 30 миллионов жителей этой республики 22 миллиона исповедуют христианство, 5 миллионов ислам, а оставшиеся жители, которых едва наберется 5%, сохранили приверженность к своим традиционным, языческим верованиям.
Большая часть людей, сохранивших веру в местных богов, проживают на юго-востоке страны в деревнях, которые удалены от цивилизации. В основном это представители многочисленного народа эве, который также населяет южные районы соседних Бенина и Того.
Власть государства тут формальна и всем заправляют старейшины, колдуны и жрецы. Местные жители твердо уверены, что человек, совершивший неправедные поступки, непременно будет покаран всевидящими многочисленными божествами и свою вину можно искупить лишь солидной жертвой.
Большая часть людей, сохранивших веру в местных богов, проживают на юго-востоке страны в деревнях, которые удалены от цивилизации. В основном это представители многочисленного народа эве, который также населяет южные районы соседних Бенина и Того.
Власть государства тут формальна и всем заправляют старейшины, колдуны и жрецы. Местные жители твердо уверены, что человек, совершивший неправедные поступки, непременно будет покаран всевидящими многочисленными божествами и свою вину можно искупить лишь солидной жертвой.
В удаленных от городов районах Ганы жрецы имеют огромную власть над людьми, манипулируя им при помощи суеверий
Для того чтобы наказать кого-то за подлость, оскорбление или нанесение материального ущерба, представители народа эва идут в языческий храм и просят богов вмешаться в ситуацию. Божества карают за неблаговидные поступки болезнями, падежом скота, отсутствием везения или даже смертью. При этом гнев высших сил изливается не только на виновника, но и на всю его семью или даже целый род.
Народ эва очень суеверен и привык видеть проклятия и происки недоброжелателей в любой неприятности, начиная от небольшой бытовой травмы и заканчивая исчезновением каких-то личных вещей. Чтобы выяснить причину возникновения тех или иных проблем, жители деревень отправляются к служителям культа.
Те доходчиво объясняют, что беды свалились на род из-за некоего недостойного поступка их родственника и этот грех нуждается в срочном искуплении. Чтобы исправить ситуацию, обычно предлагают оставить в услужение богам девочку, которой и предстоит отдуваться за поступки родственников.
Народ эва очень суеверен и привык видеть проклятия и происки недоброжелателей в любой неприятности, начиная от небольшой бытовой травмы и заканчивая исчезновением каких-то личных вещей. Чтобы выяснить причину возникновения тех или иных проблем, жители деревень отправляются к служителям культа.
Те доходчиво объясняют, что беды свалились на род из-за некоего недостойного поступка их родственника и этот грех нуждается в срочном искуплении. Чтобы исправить ситуацию, обычно предлагают оставить в услужение богам девочку, которой и предстоит отдуваться за поступки родственников.
Побои и издевательства — обычное дело для храмовых рабынь Ганы
В самом слове «трокоси» заложена суть этого отвратительного явления. Слово «тро» на языке эва означает «божество», а «коси» можно перевести как жена или наложница. Впрочем, часто этим термином обозначают рабыню, что больше всего подходит к подобному случаю.
Жрецам в храм принято отдавать не просто девственницу, а ребенка. Некоторые девочки становятся «трокоси» в 5−6 лет. Гораздо реже в религиозное рабство попадают девушки, а еще реже — взрослые женщины, имеющие собственных детей.Выбор человека, которому предстоит искуплять грехи семьи остается за старейшинами рода. При выборе кандидата тот факт, что он не имеет к совершенному проступку никакого отношения не играет ни малейшей роли. Более того, если ребенок сбежит из храма или умрет, снова собирается совет и семья отправляет жрецам новую жертву.
Прибывшие в храм рабыни проходят особый ритуал — у них отбирают одежду и украшения и заставляют лечь на землю. Этот нехитрый обряд означает отречение от прошлой жизни и полный переход в собственность богов и их похотливых и жадных жрецов.
Жрецам в храм принято отдавать не просто девственницу, а ребенка. Некоторые девочки становятся «трокоси» в 5−6 лет. Гораздо реже в религиозное рабство попадают девушки, а еще реже — взрослые женщины, имеющие собственных детей.Выбор человека, которому предстоит искуплять грехи семьи остается за старейшинами рода. При выборе кандидата тот факт, что он не имеет к совершенному проступку никакого отношения не играет ни малейшей роли. Более того, если ребенок сбежит из храма или умрет, снова собирается совет и семья отправляет жрецам новую жертву.
Прибывшие в храм рабыни проходят особый ритуал — у них отбирают одежду и украшения и заставляют лечь на землю. Этот нехитрый обряд означает отречение от прошлой жизни и полный переход в собственность богов и их похотливых и жадных жрецов.
Общество не принимает назад освобожденных из рабства девушек
После этого девочка-«трокоси» получает вместо одежды кусок тряпки, который отныне и будет составлять ее гардероб. Новая рабыня тут же привлекается к тяжелой работе на фермах, принадлежащих жрецам и их родственникам. Отныне ее удел постоянно угождать хозяину, чтобы избежать побоев, унижений и голода.
Когда девочка достигает половой зрелости, служители культа вступают с ними в половую связь. Это необходимо для того, чтобы закрепить ритуал очищения от грехов. Отказать нельзя — это чревато побоями и серьезными лишениями. С момента потери невинности рабыни полностью обслуживают в сексуальном плане жрецов, их помощников, а иногда и многочисленных родственников.
В среднем за время такого «служения» храмовая наложница обзаводится 4−5 детьми. Они сразу же после рождения становятся собственностью храма и полноценными рабами на всю жизнь. Таким образом, количество «трокоси» постоянно растет и без вмешательства извне проблему решить невозможно.
Когда девочка достигает половой зрелости, служители культа вступают с ними в половую связь. Это необходимо для того, чтобы закрепить ритуал очищения от грехов. Отказать нельзя — это чревато побоями и серьезными лишениями. С момента потери невинности рабыни полностью обслуживают в сексуальном плане жрецов, их помощников, а иногда и многочисленных родственников.
В среднем за время такого «служения» храмовая наложница обзаводится 4−5 детьми. Они сразу же после рождения становятся собственностью храма и полноценными рабами на всю жизнь. Таким образом, количество «трокоси» постоянно растет и без вмешательства извне проблему решить невозможно.
Жрец и его юные подопечные во время религиозного праздника
Девушки, которым повезло сбежать из храма или которых освободили из рабства власти, рассказывают о своей жизни ужасные вещи. Наложницы живут в ужасных условиях и безжалостно эксплуатируются хозяевами.
Одна из девушек по имени Энионам Тордзо попала в рабство в 18 лет, когда ее привезли в храм родители. У нее возникали мысли о побеге, но осуществить задуманное Энионам не решилась. Девушка отлично понимала, что домой ей вернуться не удастся, а если она сбежит, семья отдаст в храм в качестве замены одну из ее малолетних сестер.Тордзо рассказала, что рабочий день храмовых рабынь начинается не позднее 4 часов утра. Девушки сначала носят воду, делая ее запасы на весь день, затем убирают во дворе и отправляются на поля, где работают почти весь световой день. Ели «трокоси» то, что удавалось добыть самостоятельно или получая подачки от хозяина, если чем-то ему угодили.
Одна из девушек по имени Энионам Тордзо попала в рабство в 18 лет, когда ее привезли в храм родители. У нее возникали мысли о побеге, но осуществить задуманное Энионам не решилась. Девушка отлично понимала, что домой ей вернуться не удастся, а если она сбежит, семья отдаст в храм в качестве замены одну из ее малолетних сестер.Тордзо рассказала, что рабочий день храмовых рабынь начинается не позднее 4 часов утра. Девушки сначала носят воду, делая ее запасы на весь день, затем убирают во дворе и отправляются на поля, где работают почти весь световой день. Ели «трокоси» то, что удавалось добыть самостоятельно или получая подачки от хозяина, если чем-то ему угодили.
Многие женщины остаются в рабстве всю жизнь
Сам жрец совершенно не беспокоился о том, голодные его подопечные или нет. При этом девушек постоянно унижали, избивали и насиловали. За 10 лет жизни при храме у Энионам родилось шестеро детей от служителя культа и его родственников.
Получить свободу девушке и другим рабыням из ее храма удалось в результате длительных переговоров активистов, которые действовали от имени правительства Ганы. Но, вернувшись домой, Тордзо поняла, что ей там не рады. Ее отец пришел в ярость от такого поворота событий и потребовал, чтобы она немедленно вернулась в храм.
Семья Энионам была в ужасе от ее возвращения и все были уверены, что родовое проклятие, которое она искупляла, вернется усиленное во много раз. К сожалению, освобожденные «трокоси» становятся изгоями в обществе — их обходят стороной и считается, что прикасаться к ним опасно.
Получить свободу девушке и другим рабыням из ее храма удалось в результате длительных переговоров активистов, которые действовали от имени правительства Ганы. Но, вернувшись домой, Тордзо поняла, что ей там не рады. Ее отец пришел в ярость от такого поворота событий и потребовал, чтобы она немедленно вернулась в храм.
Семья Энионам была в ужасе от ее возвращения и все были уверены, что родовое проклятие, которое она искупляла, вернется усиленное во много раз. К сожалению, освобожденные «трокоси» становятся изгоями в обществе — их обходят стороной и считается, что прикасаться к ним опасно.
Очень похожую историю рассказывала и Мерси Сенаэ, попавшая в храм в девятилетнем возрасте. Ее хозяин был особенно похотлив и его даже не смущал слишком юный возраст наложниц. Каждый вечер он приходил в сарай, где жили его рабыни и уводил одну из них с собой.
Отказаться было невозможно — за любое возражение жрец беспощадно избивал девочек. Мерси с ужасом вспоминает, что провела много лет в обстановке полного отчаяния и безысходности, так как была уверена, что вся ее жизнь пройдет при храме.
Как ни странно, о существовании «трокоси» мир узнал только в 1997 году. Отвратительный обычай стал известен благодаря передаче корреспондента CNN Кристиан Аманпур. Главная героиня небольшого расследования — Бриджит Сосса Переньи, родилась в Того, а в 7 лет ее родной дядя привез в один из храмов Ганы и, ничего не объяснив, оставил среди незнакомых людей.
Отказаться было невозможно — за любое возражение жрец беспощадно избивал девочек. Мерси с ужасом вспоминает, что провела много лет в обстановке полного отчаяния и безысходности, так как была уверена, что вся ее жизнь пройдет при храме.
Как ни странно, о существовании «трокоси» мир узнал только в 1997 году. Отвратительный обычай стал известен благодаря передаче корреспондента CNN Кристиан Аманпур. Главная героиня небольшого расследования — Бриджит Сосса Переньи, родилась в Того, а в 7 лет ее родной дядя привез в один из храмов Ганы и, ничего не объяснив, оставил среди незнакомых людей.
Бывшая рабыня Бриджит Сосса Переньи
История Бриджит Сосса Переньи, рассказанная на весь мир CNN, вызвала бурю возмущения и благодаря ей правительство Ганы было вынуждено принять закон, запрещающий храмовое рабство. С 1998 года любое лицо, передающее или принимающее другого человека в религиозное или обычное рабство, считается преступником и может получить 3−5 лет тюрьмы.
Такой подход дал свои плоды — за два десятилетия из храмов были освобождены тысячи девочек и женщин. С законом вынуждены считаться даже самые непримиримые служители культа. Теперь «трокоси» находятся при храмах не всю жизнь, а несколько лет, необходимых для искупления греха. Кроме этого, девочкам разрешают посещать школу и даже жить за пределами храма.
Но подобное смягчение является всего лишь полумерой — общество отказывается принимать наложниц и они все равно являются собственностью храма. По первому зову девочки должны возвращаться к хозяину и выполнять его прихоти и поручения.
Такой подход дал свои плоды — за два десятилетия из храмов были освобождены тысячи девочек и женщин. С законом вынуждены считаться даже самые непримиримые служители культа. Теперь «трокоси» находятся при храмах не всю жизнь, а несколько лет, необходимых для искупления греха. Кроме этого, девочкам разрешают посещать школу и даже жить за пределами храма.
Но подобное смягчение является всего лишь полумерой — общество отказывается принимать наложниц и они все равно являются собственностью храма. По первому зову девочки должны возвращаться к хозяину и выполнять его прихоти и поручения.
Все эти дети рождены «трокоси» при храме и без постороннего вмешательства обречены на пожизненное рабство
Отдельно нужно сказать, что чиновники Ганы очень коррумпированы и поэтому очень немногие религиозные деятели ответили за свои преступления по закону. Также играет важную роль и то, что родные храмовых наложниц не заинтересованы в освобождении девочек из рабства.
Известны множество случаев, когда дело о «трокоси» доходило до суда, но не получало логического завершения из-за неявки на заседания потерпевшей стороны. В народе эва твердо уверены, что традиция искупления грехов — это часть их культурного наследия и поэтому должна быть сохранена. Старейшины убеждают простых людей, что власти, запрещая «трокоси», уничтожают культуру и традиции их народа.
Жрецы, объясняя свою позицию журналистам, беззастенчиво лгут. Один из них, например, в своем интервью заявил об излишней демонизации обычая и заверил, что с рабством практика «трокоси» ничего общего не имеет, а, наоборот, представляет собой прекрасный обычай самопожертвования и искупления.
Известны множество случаев, когда дело о «трокоси» доходило до суда, но не получало логического завершения из-за неявки на заседания потерпевшей стороны. В народе эва твердо уверены, что традиция искупления грехов — это часть их культурного наследия и поэтому должна быть сохранена. Старейшины убеждают простых людей, что власти, запрещая «трокоси», уничтожают культуру и традиции их народа.
Жрецы, объясняя свою позицию журналистам, беззастенчиво лгут. Один из них, например, в своем интервью заявил об излишней демонизации обычая и заверил, что с рабством практика «трокоси» ничего общего не имеет, а, наоборот, представляет собой прекрасный обычай самопожертвования и искупления.
О культовом рабстве в Гане мир узнал только в 1997 году после передачи CNN
Жрец Торгби Венануа, отпустивший под давлением властей более 200 рабынь, искренне сожалеет об их потере. Представитель культа утверждает, что девочки жили при его храме не как бесправные существа, а как настоящие королевы.
Энионам, бывшая одной из «королев» этого негодяя, полностью опровергает его рассказы. Женщина сожалеет, что у нее нет фотографии, где она прикрыта лишь куском тряпки, а на ее шее болтается веревка. Бывшая «трокоси» считает, что такой снимок помог бы людям из правительства Ганы узнать немного больше об одном из самых отвратительных рабовладельцев страны.
Энионам, бывшая одной из «королев» этого негодяя, полностью опровергает его рассказы. Женщина сожалеет, что у нее нет фотографии, где она прикрыта лишь куском тряпки, а на ее шее болтается веревка. Бывшая «трокоси» считает, что такой снимок помог бы людям из правительства Ганы узнать немного больше об одном из самых отвратительных рабовладельцев страны.
Несмотря на все усилия активистов и правительства, религиозное рабство в Гане продолжает процветать
Большую роль в том, что традицию не удается полностью искоренить играет и суеверие населения. В гнев богов верят даже офицеры полиции, поэтому в храмовые дела власти на местах стараются не вмешиваться. Пока наилучший результат показал такой способ борьбы с религиозным рабством, как замена девочек на домашних животных или выплату пожертвования деньгами. На такой компромисс охотно идут как семьи, так и сами служители культа.
Несмотря на активную борьбу правозащитников и активистов с диким обычаем «трокоси», говорить о том, что он побежден нельзя — сотни девочек и женщин так и находятся в рабстве и для их освобождения нужно приложить немало усилий.
Несмотря на активную борьбу правозащитников и активистов с диким обычаем «трокоси», говорить о том, что он побежден нельзя — сотни девочек и женщин так и находятся в рабстве и для их освобождения нужно приложить немало усилий.
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Именно Франция там ВЛАСТЬ!
Как же так?
Автор вы забыли главную сторону вопроса - ФРАНЦИЮ!
Поэтому и минуса.)))