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Обычай «трокоси»: зачем в Африке девочек отдают в сексуальное рабство

Обычай «трокоси»: зачем в Африке девочек отдают в сексуальное рабство (12 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2020 19:24
Метки: африка   история   обычаи   факты   
3001
12
1
В древние времена обычай жертвовать свою дочь могущественному божеству был очень распространен. О тех временах нам напоминают сказки и легенды, в которых девушек отдают на съедение драконам или в услужение магам. Как ни странно, но подобная практика существует сегодня и для некоторых народов Африки является обычным делом.

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Метки: африка   история   обычаи   факты   
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12  комментариев
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9k
котегRUS 10 часов назад
в омерику пусть едут, там негры хорошо теперь живут..))
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16k
Марина 5 часов назад
Негры...
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russger 5 часов назад
Обычай «трокоси»: зачем в Африке девочек отдают в сексуальное рабство
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60k
Максим 8 часов назад
Демократию принято нести туда где есть ресурсы.. и зачастую это вполне светские и неплохо живущие страны. Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан. Если бы все бабло влитое в цветные революции пустить на вот такие страны.. С другой стороны, даже в рабстве умудряются рожать по 6 детей за 10 лет.
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9k
alexis 8 часов назад
А кто продавал рабов в Америку?
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1k
khvatich 9 часов назад
Это их общество, пусть живут как привыкли.
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40k
Хельги 9 часов назад
А где же про Францию?
Именно Франция там ВЛАСТЬ!
Как же так?
Автор вы забыли главную сторону вопроса - ФРАНЦИЮ!
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1k
lekha-fil 10 часов назад
Похрен.
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55k
Опиум для народа lekha-fil 9 часов назад
Не-не.Это когда другие страны лезут к нам со своими советами против наших скреп и традиций-это плохо и даже х"ёво.А когда мы суём своё рыло в чужие традиции-это очень даже хорошо."Мы аставляим посли сибя школы и бальницы,ы-ы-ы!"...
Поэтому и минуса.)))
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60k
Максим Опиум для народа 8 часов назад
Опять местный нацист-русофоб несет какую-то чушь. Мы как раз ни в чьи традиции ничего не суем.
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748
Леонид Опиум для народа 5 часов назад
Да Оставляем. Пустыми для Россиян. В РФ. До короны врачи со стажем бежали от "эффективных реформ"
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Леонид Максим 5 часов назад
Да ладно. Почему у половины правительства гражданство не РФ ?
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