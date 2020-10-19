Обычай «трокоси»: зачем в Африке девочек отдают в сексуальное рабство

Очень похожую историю рассказывала и Мерси Сенаэ, попавшая в храм в девятилетнем возрасте. Ее хозяин был особенно похотлив и его даже не смущал слишком юный возраст наложниц. Каждый вечер он приходил в сарай, где жили его рабыни и уводил одну из них с собой.



Отказаться было невозможно — за любое возражение жрец беспощадно избивал девочек. Мерси с ужасом вспоминает, что провела много лет в обстановке полного отчаяния и безысходности, так как была уверена, что вся ее жизнь пройдет при храме.



Как ни странно, о существовании «трокоси» мир узнал только в 1997 году. Отвратительный обычай стал известен благодаря передаче корреспондента CNN Кристиан Аманпур. Главная героиня небольшого расследования — Бриджит Сосса Переньи, родилась в Того, а в 7 лет ее родной дядя привез в один из храмов Ганы и, ничего не объяснив, оставил среди незнакомых людей.