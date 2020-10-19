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Семь примеров, когда песня из фильма - круче фильма! Часть вторая

Семь примеров, когда песня из фильма - круче фильма! Часть вторая (1 фото + 7 видео)

Автор:
19 октября 2020 12:07
Метки: интересно   кино   музыка   
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Недавно я делал пост Семь примеров, когда песня из фильма - круче фильма! При подготовке очередной раз убедился, насколько часто в нашем кино создавались прекрасные песни, которые живут своей жизнью, уже отдельно от фильма. Кинокартины забываются, песни остаются. Конечно, их намного больше, чем семь, и прежде чем поставить в той статье точку, я уже понял, что сразу начну делать вторую часть.

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Метки: интересно   кино   музыка   
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173
Вася 4 часа назад
А с чего это "Большое космическое путешествие" подзабытый фильм? Космической фантастики в СССР было немного, а уж детских фильмов этого жанра тем более, мне вот всего три вспоминаются, кроме этого - Москва-Кассиопея и Отроки во Вселенной. Так что помним и фильм и песню.
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10k
Alex Ato 6 минут назад
еще песенка из Большого космического путешествия
хотя не скажу что фильм плохой - мне нравился
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17k
Will2006 15 минут назад
Если брать начало 80х, то песни Чернавского из фильмов знают все (тот же Зурбаган или Белая дверь), а сами фильмы без этих песен - так себе. Впрочем, они (фильмы) и позиционировались как музыкальные, а значит, на сюжет по большому счету всем было положить

Режиссер Выше Радуги и Сезона чудес был все тот же Юнгвальд-Хинкевич, который умел снимать прекрасные музыкальные фильмы, а о втором авторе упомяну подробнее.
Юрий Александрович Чернавский - монстр, который повернул практически всю нашу музыку в нужном направлении, а за Банановые острова и Динамик ему отдельное спасибо. Начинал в джазовых оркестрах Бориса Ренского, Олега Лундстрема, Леонида Утёсова. Был музыкантом в таких легендарных группах как Красные Маки, Веселые ребята, Карнавал, был отцом-основателем группы Динамик с Кузьминым и Китаевым/Рыжовым, основателем музыкальной студии Рекорд, заслужил репутацию одного из лучших аранжировщиков и специалистов в области электронной музыки в бывшем СССР.
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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2k
ваня панкин 2 часа назад
фантазии веснухина вовсе не забытый фильм...
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14k
AlexЕЙ 2 часа назад
Ещё фильм с "Лизаветой".))
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53k
Racer777 2 часа назад
Уххх... Прям в детство окунулся... А с песни "Маленький принц" вообще плачу....
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6k
Михаил Филиппов 2 часа назад
советские фильмы, даже самые простые всегда саундтреки были на высоте. таких примеров, кода фильм до сих пор помнят из за музыки валом. А почему, музыку писали не студенты а композиторы которые писали шлягеры звездам. и музыка в кино для них была престижной круче чем написать шлягер певцу. т.к. даже пугачеву забудет рано или поздно а кино как в одном фильме - остается в истории. Зеленый фургон тоже музыка еще та сила.
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8k
Антон Семёныч 3 часа назад
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8k
Антон Семёныч 3 часа назад
Ссылка vk.com
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24k
Acu900 3 часа назад
В упомятом фильме "центровой из под небесья" есть еще одна, не мене крутая песня. И да раньше Пугачева хорошо пела, ее старые песни до сих пор хорошо слушаются. Ушла бы она вовремя с эстрады, запомнили бы ее отличной певицей а не как сейчас, "пугалкиной"...

Ссылка youtu.be
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4k
vitenok 3 часа назад
Про Арлекина - даже и не знал. ,
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997k
Сергей 4 часа назад
"Согласен с предыдущим оратором" (С)
"Большое космическое путешествие", - отличный фильм, хотя сейчас его редко показывают, к сожалению!
В остальном, с автором согласен с одной оговоркой: уже не все эти песни считаются "крутыми".
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10k
[email protected] 4 часа назад
Школота конечно не знает про Пассажира с Экватора, а тогда мы его по 5 раз смотрели. И прекрасно знали, откуда песня про оленя. Тогда олень был красивым животным, а не то что сейчас дебилы от егэ с ним сделали.
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