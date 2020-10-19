Семь примеров, когда песня из фильма - круче фильма! Часть вторая

В первой части многие комментаторы были со мной не согласны по поводу оценок фильмов "Земля Санникова", "Карьера Димы Горина" и "Ах, водевиль". Оказалось, что у этих фильмов много поклонников.

Интересно, есть ли поклонники у фильмов в сегодняшней подборке?

Эту подборку мы начнём с нашей так называемой "Примадонны", Аллы Борисовны Пугачёвой. В 70-е годы она часто пела за кадром, и большинство этих картин не были особо популярными. В отличие от песен.



Вот, например, "Отважный Ширак", снятый на "Таджикфильме", думаю, что мало кто вспомнит. А песня "Волшебник-недоучка" — она, между прочим, именно оттуда!