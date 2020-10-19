Семь примеров, когда песня из фильма - круче фильма! Часть вторая

Недавно я делал пост Семь примеров, когда песня из фильма - круче фильма! При подготовке очередной раз убедился, насколько часто в нашем кино создавались прекрасные песни, которые живут своей жизнью, уже отдельно от фильма. Кинокартины забываются, песни остаются. Конечно, их намного больше, чем семь, и прежде чем поставить в той статье точку, я уже понял, что сразу начну делать вторую часть.
В первой части многие комментаторы были со мной не согласны по поводу оценок фильмов "Земля Санникова", "Карьера Димы Горина" и "Ах, водевиль". Оказалось, что у этих фильмов много поклонников.
Интересно, есть ли поклонники у фильмов в сегодняшней подборке?
Эту подборку мы начнём с нашей так называемой "Примадонны", Аллы Борисовны Пугачёвой. В 70-е годы она часто пела за кадром, и большинство этих картин не были особо популярными. В отличие от песен.
Вот, например, "Отважный Ширак", снятый на "Таджикфильме", думаю, что мало кто вспомнит. А песня "Волшебник-недоучка" — она, между прочим, именно оттуда!
Из той же серии, тоже с Борисовной за кадром — "Фантазии Веснухина". Этот, правда, уже не в Азии снят, а на Одесской киностудии. Его тоже мало кто помнит, но песню "Куда уходит детство" знают все! Даже современным детям она известна, потому что её до сих пор крутят в школах на всевозможных "Последних звонках".
Авторы этих песен — Александр Зацепин и Леонид Дербенёв. Они тогда активно работали с Пугачёвой.
Ну и сюда же ещё одну песню от Пугачёвой и этих же авторов. Фильм "Центровой из поднебесья", песня "Любовь одна виновата".
В кадре — Людмила Суворкина.
"Всё пройдёт, и печаль, и радость,
Всё пройдёт - так устроен свет..."
Думаю, все знают эти строчки одной из самых популярных эстрадных песен из репертуара Михаила Боярского. А впервые прозвучала она в довольно проходном фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Куда он денется!"
Оттуда же и "Городские цветы", и "Сивка-бурка", но "Всё пройдёт" всё же наиболее популярна из них.
Музыка Максима Дунаевского, стихи Леонида Дербенёва.
Ещё один подзабытый детский фильм с прекрасными песнями — "Большое космическое путешествие". Особую популярность была у песенки "Я заметила однажды" или "Я тебе, конечно, верю" — не знаю, как точнее она называется. Кто её только не пел! Музыка Алексея Рыбникова, слова Игоря Кохановского. Поют Людмила Берлинская и Игорь Капитанников.
Правда, лично мне гораздо больше нравился "Млечный путь", но популярнее, конечно вот эта.
Ещё пример из детского кино. Правда, этот совсем уж малоизвестный. Называется "Пассажир с "Экватора".
А вот песня "Маленький принц" из него - просто прекрасна! Музыка Микаэла Таривердиева, слова Николая Добронравова. В фильме её исполняет Татьяна Покрасс. Мне больше всего нравится, как эту песню пела Елена Камбурова, сейчас её знают, пожалуй, больше по исполнению Валерии в "Старых песнях о главном-2".
И седьмая песня сегодняшней подборки - самая старая. Фильм "Александр Пархоменко", замечательная песня "Лизавета".
Музыка Никиты Богословского, слова Евгения Долматовского. Поёт Виталий Власов (в кадре - Пётр Алейников).
Тема интересная, продолжение - будет!
Источник:
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Понравилось78
хотя не скажу что фильм плохой - мне нравился
Режиссер Выше Радуги и Сезона чудес был все тот же Юнгвальд-Хинкевич, который умел снимать прекрасные музыкальные фильмы, а о втором авторе упомяну подробнее.
Юрий Александрович Чернавский - монстр, который повернул практически всю нашу музыку в нужном направлении, а за Банановые острова и Динамик ему отдельное спасибо. Начинал в джазовых оркестрах Бориса Ренского, Олега Лундстрема, Леонида Утёсова. Был музыкантом в таких легендарных группах как Красные Маки, Веселые ребята, Карнавал, был отцом-основателем группы Динамик с Кузьминым и Китаевым/Рыжовым, основателем музыкальной студии Рекорд, заслужил репутацию одного из лучших аранжировщиков и специалистов в области электронной музыки в бывшем СССР.
"Большое космическое путешествие", - отличный фильм, хотя сейчас его редко показывают, к сожалению!
В остальном, с автором согласен с одной оговоркой: уже не все эти песни считаются "крутыми".