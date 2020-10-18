О ценах в столичных аэропортах...Честно говоря, как будто их из стратосферы взяли. За дрянной салатик, картофельную пюрешку (по виду ей уже дня три), яишенку...1 668 рублей...И ещё далеко не факт, что все это вкусно приготовлено.

Вот что пишет автор поста:

"...Шереметьево, терминал D, зашёл покушать перед полетом в Казань.

Чек на фото. Посмотрите, кстати, на ценник водички 0.5

У меня блин билет до Казани стоит 1550₽.!"

0 Это что по всем аэропортовским буфетам такой ценовой запредел?!