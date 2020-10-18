О ценах в столичных аэропортах...Честно говоря, как будто их из стратосферы взяли. За дрянной салатик, картофельную пюрешку (по виду ей уже дня три), яишенку...1 668 рублей...И ещё далеко не факт, что все это вкусно приготовлено.
Вот что пишет автор поста:
"...Шереметьево, терминал D, зашёл покушать перед полетом в Казань.
Чек на фото. Посмотрите, кстати, на ценник водички 0.5
У меня блин билет до Казани стоит 1550₽.!"
Вот что пишет автор поста:
"...Шереметьево, терминал D, зашёл покушать перед полетом в Казань.
Чек на фото. Посмотрите, кстати, на ценник водички 0.5
У меня блин билет до Казани стоит 1550₽.!"
Источник:
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ВСЕГДА цены не продукты и напитки на ВСЕХ вокзалах (не только в аэропортах) в полтора-два раза выше, чем в 100М от оных!
Другое дело, что от ж/д или авто-вокзала идти намного ближе.
Парфюм дороже, чем если покупать по дисконтной карте в общеизвестных сетях.
То же касается и алкоголя.
Раньше в дьютиках толпы людей ходили, покупали подешевле "про запас".
Сейчас несколько человек, взять бутылочку в рейс или на приезд.
"Boeing 737-800 Пассажировместимость 189 мест"...
.. то есть 999 руб х 189 пасс. = 188 811 руб.
Кароч , образно, за цену старой Приоры можно отвести почти 200 человек за 800+км. в Казань. Нехило можно за два с половиной косяря капусты Боинг погонять....
А вы говорите яишница некрасивая...
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Там под яишенкой - бифштексик еще прячется, вроде...
Если ты не в состоянии предусмотреть себе перекус - плати, ибо лох. В самом крайнем случае - ничего с человеком не случается, если он не хочет себя ощущать лохом и не поест 3-4 часа, не помрёт.
А стоны о том что цены запредельные - это от скудоумия. Никто никого не заставляет.
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Ты удивишься - намного...