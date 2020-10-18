Дрянной салат по цене авиабилетаО ценах в столичных аэропортах...Честно говоря, как будто их из стратосферы взяли. За дрянной салатик, картофельную пюрешку (по виду ей уже дня три), яишенку...1 668 рублей...И ещё далеко не факт,...