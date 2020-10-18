Куравлёв и Варлей в самом лучшем советском фильме ужасов

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
О кабельном перфекционизме в серверной О кабельном перфекционизме в серверной В Нижегородской области медведь напал на мужика, шедшего за водкой В Нижегородской области медведь напал на мужика, шедшего за водкой Смейтесь, пока не запретили: та самая подборка черного юмора Смейтесь, пока не запретили: та самая подборка черного юмора Фольклорист напомнила о тайном смысле русских сказок Фольклорист напомнила о тайном смысле русских сказок Карты, которые покажут вам мир с неожиданной стороны Карты, которые покажут вам мир с неожиданной стороны Дрянной салат по цене авиабилета Дрянной салат по цене авиабилета Как выглядела Моника Беллуччи до того как стала актрисой Как выглядела Моника Беллуччи до того как стала актрисой Остроумные ответы киберпопа Павла Островского, или каким должен быть современный священник Остроумные ответы киберпопа Павла Островского, или каким должен... Хохотальня Хохотальня Вашингтон признался в «проблеме с русскими» Вашингтон признался в «проблеме с русскими» "У, диверсанты!": пользователь Рунета откачал двух пьяных ежей, наевшихся проспиртованных ягод "У, диверсанты!": пользователь Рунета откачал двух пьяных ежей,... 25 интересных фактов о фильме "Побег из Шоушенка" 25 интересных фактов о фильме "Побег из Шоушенка" Иосиф - Герой Социалистического Труда. 15 грамм золота 950 пробы, которые ценил Великий Кормчий Иосиф - Герой Социалистического Труда. 15 грамм золота 950 пробы,... Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Разгадка номера машины в «Бриллиантовой руке» Разгадка номера машины в «Бриллиантовой руке» Что посмотреть в Казани за 3 дня самостоятельно? Что посмотреть в Казани за 3 дня самостоятельно? Гифки Гифки Продолжаю строительство своей бани Продолжаю строительство своей бани В этот день, в 1934 году, родился один из известнейших советских писателей-фантастов – Кир Булычёв В этот день, в 1934 году, родился один из известнейших советских...
Куравлёв и Варлей в самом лучшем советском фильме ужасов

Куравлёв и Варлей в самом лучшем советском фильме ужасов (9 фото)

Автор:
18 октября 2020 19:29
Метки: актер   история фильма   кино   
722
9

Идеология социалистического реализма, отрицавшего религию, веру в бога, да и вообще любую мистику очень отчётливо прослеживается в советском кинематографе. На мой скромный взгляд, именно поэтому за всю свою историю он выдал не так уж и много фильмов в жанре фэнтези (за исключением сказок), а более-менее смотрибельных фильмов ужасов можно вообще пересчитать по пальцам одной руки.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: актер   история фильма   кино   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Лаврентий 4 часа назад
Куравлёв и Варлей в самом лучшем советском фильме ужасов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Serg2001 2 часа назад
Есть малоизвестный советский фильм «Злой дух Ямбуя» про медведя людоеда. Фильмом ужасов его конечно назвать нельзя, но атмосфера напряжения и страха передана классно. Рекомендую, хотя тинейджерам, наверное, вряд ли «зайдет».
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
jonnyD 3 часа назад
Куравлёв и Варлей в самом лучшем советском фильме ужасовПосмотреть
Куравлёв и Варлей в самом лучшем советском фильме ужасов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр 3 часа назад
Это экранизация классики, а вовсе не "фильм ужасов".
Кстати, и советский фильм "Экипаж" вовсе не "фильм-катастрофа".
Это качественное кино о работе и жизни летчиков со зрелищными спецэффектами.
В Союзе не опускались до низкопробной кинопродукции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
magic32 3 часа назад
"...тяжелый атлет Николай Степанов" - тяжелоатлет Николай Степанов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
parallax magic32 3 часа назад
Он больше 100 кг весил. Разве это не тяжёлый?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
diman02 parallax 2 часа назад
Тяжёлый тяжёлоатлет Николай Степанов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Андрина 3 часа назад
"Я кино про Вия вспомнил, что смотрел на днях в ДК.
Чтоб ещё я так поспорил, поищите дурака!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
parallax 4 часа назад
Надо отдать должное, многие фильмы времён СССР, были настоящими шедеврами и пользовались заслуженным спросом во многих странах мира.
А современные фильмы, в большинстве своём - мусор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
AРТУР ITA parallax Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному прохожему (1 фото+видео) "Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному прохожему (1... Том Круз показал, что он не боится в свои 58 лет выполнять сложные киношные трюки Том Круз показал, что он не боится в свои 58 лет выполнять сложные киношные трюки Почувствуй себя старым: Маколею Калкину исполнилось 40 лет Почувствуй себя старым: Маколею Калкину исполнилось 40 лет Александр Ширвиндт: детство и выбор профессии Александр Ширвиндт: детство и выбор профессии Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3" Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3" Михаил Державин: "Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь, немного грущу" Михаил Державин: "Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь, немного грущу"
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2685630



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Александр Татарский и мультфильм «Падал прошлогодний снег».
1
42
Александр Татарский и мультфильм «Падал прошлогодний снег».
7 ролей, с которыми способен был справиться только один Евгений Леонов
5
66
7 ролей, с которыми способен был справиться только один Евгений Леонов
﻿
Набирающие популярность
Зимние аномалии: почему в последнее время зимы в России становятся все теплее?
1
35
Зимние аномалии: почему в последнее время зимы в России становятся все теплее?
Первые школы на Руси и царской Росcии
0
4
Первые школы на Руси и царской Росcии
"Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному прохожему (1 фото+видео)
"Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
1
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#животные#кино#еда#сделай сам#картинки#настроение#полиция#на различный вкус
#факты#прикол#россия#природа#СССР#gif#коты#позитив#своими руками#короткопост
#история#интересно#девушки#сша#прикольные#знаменитости#красота#полезно#смешные#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться