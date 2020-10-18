Куравлёв и Варлей в самом лучшем советском фильме ужасов

Идеология социалистического реализма, отрицавшего религию, веру в бога, да и вообще любую мистику очень отчётливо прослеживается в советском кинематографе. На мой скромный взгляд, именно поэтому за всю свою историю он выдал не так уж и много фильмов в жанре фэнтези (за исключением сказок), а более-менее смотрибельных фильмов ужасов можно вообще пересчитать по пальцам одной руки.
Но к русской классике, в частности к Николаю Гоголю, относились хорошо и разрешение на экранизацию его одноименного произведения было получено без каких-либо проблем. Тем более, что инициатива исходила от директора киностудии «Мосфильм» Ивана Пырьева.
Что делает фильм «Вий» таким замечательным, так это любовно снятые сцены сельской жизни. Лица всех крестьян часто показаны крупным планом: румяные, веселые, глубоко изрезанные характерными морщинами. Отдельно стоит отметить операторскую работу — отличные крупные планы, динамическая съёмка с вращением вокруг героев, увеличение и уменьшение масштаба. Декорации и монтаж, особенно мистических событий, тоже на высоте — всё представляется чрезвычайно натуральным и уместным.
Ночные сцены фильма — это моменты когда страх героя оживает и передаётся зрителю. Но ничто не сравнится с последним актом, когда ведьма становится серьезной и вызывает призраков, вампиров, оборотней и демонов.
Отдельно стоит остановиться на главных героях этой истории: Хоме Бруте и ведьме в образе молодой панночки — Леонид Куравлёв и Наталья Варлей сыграли свои роли здесь мастерски, ярко, незабываемо и совершенно не так как в других фильмах.
Хома Брут
Главный герой в исполнении Леонида Куравлёва немного простоват, глуповат, с ленцой, несколько забавен, обаятелен и очень интересен. В основной части фильма раскрывается его характер, а поведению придаётся соответствующая мотивация. В данной интерпретации в персонаже также присутствует некоторая комичность, которая делает некоторые сцены фильма довольно весёлыми.
Однако, всё меняется, когда действие фильма переносится в церковь. Здесь перед нами уже другой Куравлёв. Проявление страха Брутом ощущается предельно явственно, а монолог в исполнении актёра только усиливает данный эффект.
И каждая проведенная в церкви ночь меняет характер персонажа, Куравлёв идеально справляется с тем, чтобы дозировано добавлять ему драматизма, увеличивать страх. Это особенно сильно контрастирует с тем персонажем, который мы видим в начале фильма.
А под конец у Куравлёва вообще получается сыграть растерянность и обреченность. Это его первый фильм, где он смог так максимально раскрыть свой талант актёра и одна из его лучших ролей.
В кинопробах на роль Хомы Брута также участвовал Михаил Кокшенов, но режиссёры его кандидатуру отвергли.
Ведьма
Наталья Варлей восхитительна и неподражаема, даже в такой роли, где у неё практически нет слов. Юные, почти детские черты лица молодой панночки очень сильно диссонируют с образом старой ведьмы, типичной Бабы Яги. Это ставит в тупик не только главного героя, но и зрителя — "как это невинное дитя может быть ведьмой".
Но Варлей вообще могла не попасть в фильм «Вий». Первоначально на роль утвердили Александру Завьялову и даже отсняли с ней почти половину фильма. Тем не менее, Пырьев решил поменять актрису. И случившаяся замена вышла очень удачной. Я сейчас даже не могу себе представить в этой роли Завьялову.
Также на роль пробовались Елена Санько, Ада Роговцева, Жанна Болотова и Светлана Коркошко. Варлей была очень спортивной и не суеверной девушкой — полеты стоя в гробу её не пугали.
В заключительном эпизоде в церкви особо стоит отметить мимику актрисы — за небольшой промежуток времени на её лице проявляется очень много эмоций — и властность, и сумасшествие, и веселье, и гнев. Очень эффектно и достойно того, чтобы занести в учебники по актёрскому мастерству.
Однако, Варлей была недовольна своим участием в этом фильме и еще долгое время жаловалось на то, что после «Кавказской пленницы» и «Вия» ей больше не предлагали таких же ярких и интересных ролей.
Интересные факты
- Вия играл тяжелый атлет Николай Степанов — костюм получился настолько тяжелым, что никто из артистов не смог в нем двигаться;
- Никто из актрис не хотел играть ведьму в образе старухи, но на роль согласился актёр Николай Кутузов.
Я считаю этот фильм кинематографическим шедевром, который обязательно понравится любителям классического кино и который в этом жанре, вплоть до настоящего времени, никто в отечественном кинематографе не сумел превзойти.
Источник:
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Кстати, и советский фильм "Экипаж" вовсе не "фильм-катастрофа".
Это качественное кино о работе и жизни летчиков со зрелищными спецэффектами.
В Союзе не опускались до низкопробной кинопродукции.
Чтоб ещё я так поспорил, поищите дурака!"
А современные фильмы, в большинстве своём - мусор.