Куравлёв и Варлей в самом лучшем советском фильме ужасов

Что делает фильм «Вий» таким замечательным, так это любовно снятые сцены сельской жизни. Лица всех крестьян часто показаны крупным планом: румяные, веселые, глубоко изрезанные характерными морщинами. Отдельно стоит отметить операторскую работу — отличные крупные планы, динамическая съёмка с вращением вокруг героев, увеличение и уменьшение масштаба. Декорации и монтаж, особенно мистических событий, тоже на высоте — всё представляется чрезвычайно натуральным и уместным.

Ночные сцены фильма — это моменты когда страх героя оживает и передаётся зрителю. Но ничто не сравнится с последним актом, когда ведьма становится серьезной и вызывает призраков, вампиров, оборотней и демонов.