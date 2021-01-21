Вышел трейлер The Shore, новой игры в жанре лавкрафтовского ужаса

Греческая игровая студия с наикрутейшим названием — Ares Dragonis — работает над приключенческим хоррором от первого лица The Shore. Действие игры начинается в маяке на острове и постепенно подводит игрока к границе реальности и безумия.
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Вот как описывают игру разработчики:
«Действие игры сосредотачивается на тайне неизведанного на запретном острове с элементами ужасов. Вся история основана на мифологии, которая пронизывает творения Лавкрафта и простирается еще дальше. Игроки увидят историю глазами Отца, который потерял свою прекрасную дочь, и испытают мир через захватывающий атмосферный геймплей, когда будут пытаться выжить после встречи с самыми кошмарными лавкрафтовскими сущностями и решить мозговыносящие головоломки, чтобы спасти дочь — и все это пока за ними идет охота».
Согласно странице игры на краудфандинговом сервисе Ulule, Мистический хоррор от первого лица с богатым сюжетом полон сражений и головоломок. Игроку предстоит управлять главным героем Эндрю в «полуоткрытом» мире. С помощью дизайна уровней разработчики попытались создать дезориентирующую среду, состоящую из узких клаустрофобных коридоров и обширных агорафобных пространств. Игрок может передвигаться по миру игры пешком, бегом или под водой. С монстрами можно сражаться найденным оружием или установленных в зданиях лазерами. Разбросанные по миру артефакты будут постепенно приоткрывать завесу тайны и откроют тайные знания неизведанных измерений.
В игре есть разные виды существ.
Глубоководные — разумные человекоподобные существа с рыбьими чертами, обитающие в океане. Они агрессивны и встречаются на берегу острова.
Шогготы — гигантские амёба-подобные существа. У них полно ртов и глаз, а выживание в суровых условиях сделало их особенно злобными.
Черные Младые — кошмарные монстры, которые пахнут как разрытая могила. Отпрыски божества Шуб-Ниггурата, враждебны к неверующим.
Звездные отродья — земные существа, внешне похожие на Ктулху, но гораздо меньше. Они прибыли с ним на Землю и остались в качестве его прислужников.
Пустые Души — человеческие души, которые поглотила и заключила Пустота, где теперь они бездумно блуждают. Находятся в постоянной агонии и одержимы идеей снова стать людьми.
Шагтанаготасы — оригинальные создания, придуманные разработчиками, чтобы расширить вселенную мифов Ктулху. Манифестация подсознания Ктулху.
Сам Ктулху, один из Древних богов. Спит глубоким сном и ждет, пока его кто-нибудь разбудит.
Шуб-Ниггурата — уже упомянутые выше божество лавкрафтовского пантеона.
Демо игры уже доступно, хотя с момента его выхода над игрой успели поработать еще несколько месяцев.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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