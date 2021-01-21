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Вышел трейлер The Shore, новой игры в жанре лавкрафтовского ужаса

Вышел трейлер The Shore, новой игры в жанре лавкрафтовского ужаса (14 фото + 2 видео)

Автор:
21 января 2021 15:57
Сообщество : Игромир
Метки: the shore   Говард Лавкрафт   видеоигры   лавкрафтовский ужас   трейлеры   хоррор-игры   
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Греческая игровая студия с наикрутейшим названием — Ares Dragonis — работает над приключенческим хоррором от первого лица The Shore. Действие игры начинается в маяке на острове и постепенно подводит игрока к границе реальности и безумия.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: the shore   Говард Лавкрафт   видеоигры   лавкрафтовский ужас   трейлеры   хоррор-игры   
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5  комментариев
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50k
pynh 4 часа назад
судя по всему кроме названия у этой студии нихера нет
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12k
BARcyk 2 часа назад
MYST не переплюнуть.
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583
Ловите наркомана! 3 часа назад
Ктулху фтагн!!!!
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3k
tamin 4 часа назад
Не тянет на легендарную игру
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11k
робт 4 часа назад
дане графон нелепый, скяорей комедия чем ужастик
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