Вышел трейлер The Shore, новой игры в жанре лавкрафтовского ужаса

Вот как описывают игру разработчики:

«Действие игры сосредотачивается на тайне неизведанного на запретном острове с элементами ужасов. Вся история основана на мифологии, которая пронизывает творения Лавкрафта и простирается еще дальше. Игроки увидят историю глазами Отца, который потерял свою прекрасную дочь, и испытают мир через захватывающий атмосферный геймплей, когда будут пытаться выжить после встречи с самыми кошмарными лавкрафтовскими сущностями и решить мозговыносящие головоломки, чтобы спасти дочь — и все это пока за ними идет охота».