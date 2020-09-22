18 предметов, которые удачно притворились чем-то иным

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Лучшие пасхалки в многопользовательских играх Лучшие пасхалки в многопользовательских играх 11 летний москвич подорвался на гранате, которую подарил папа 11 летний москвич подорвался на гранате, которую подарил папа 11 вещей, которые на самом деле гораздо большего размера, чем нам казалось 11 вещей, которые на самом деле гораздо большего размера, чем нам... Сбербанк наконец-таки занялся самым важным – сменил свой логотип. И потратил на это $ 300 млн Сбербанк наконец-таки занялся самым важным – сменил свой логотип.... Находки, которые люди обнаружили во время прогулки в лесу Находки, которые люди обнаружили во время прогулки в лесу Авария дня. Дрифт на спортивном BMW закончился гибелью трех человек Авария дня. Дрифт на спортивном BMW закончился гибелью трех человек 100 лет прошло, а проблемы все так же актуальны 100 лет прошло, а проблемы все так же актуальны Интересные факты о фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» Интересные факты о фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки У замглавы наркоконтроля нашли две плантации конопли У замглавы наркоконтроля нашли две плантации конопли Как снимали фильм "Зелёная миля" (фото со съёмок) Как снимали фильм "Зелёная миля" (фото со съёмок) Совещание с генералом не задалось с самого начала Совещание с генералом не задалось с самого начала Как ликвидировали "российский Чернобыль": смертельное бетонирование Как ликвидировали "российский Чернобыль": смертельное бетонирование Малышева: богатые люди лечатся за рубежом, чтобы не лишать бедных бесплатной медпомощи Малышева: богатые люди лечатся за рубежом, чтобы не лишать бедных... Как Виталий Наливкин борется с конторами микрозайма Как Виталий Наливкин борется с конторами микрозайма Буратино — не уродец! И срисован... с девочки! Буратино — не уродец! И срисован... с девочки! И как такие права получают: Женщина не смогла выехать с парковки И как такие права получают: Женщина не смогла выехать с парковки Легенда о старце и императоре Легенда о старце и императоре Парень заказал из Китая спортивный электромобиль, а вместо него получил розовое недоразумение Парень заказал из Китая спортивный электромобиль, а вместо него...
18 предметов, которые удачно притворились чем-то иным

18 предметов, которые удачно притворились чем-то иным (19 фото)

Автор:
22 сентября 2020 08:43
Метки: в мире   вещи   интересно   предметы   фантазия   
90
19
Забавная подборка предметов, которые пытаются выдать себя за совсем другие вещи. Большинству из этих "пародистов" удается достаточно успешно притворяться тем, чем они не являются.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: в мире   вещи   интересно   предметы   фантазия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины 34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины 20 необычных и даже пугающих вещей, которые люди когда-либо находили на пляжах 20 необычных и даже пугающих вещей, которые люди когда-либо находили на пляжах Как выглядит дом, который не открывали 17 лет Как выглядит дом, который не открывали 17 лет 17 фотографий любопытных находок, которые доказывают, что удивительное рядом 17 фотографий любопытных находок, которые доказывают, что удивительное рядом 20 неожиданных и странных вещей, которые были найдены во время лесных прогулок 20 неожиданных и странных вещей, которые были найдены во время лесных прогулок 18 необычных и даже жутких вещей, которые люди обнаружили, прогуливаясь по лесу 18 необычных и даже жутких вещей, которые люди обнаружили, прогуливаясь по лесу
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

707279



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
16 веселых смс-переписок, над которыми можно знатно посмеяться
5
50
16 веселых смс-переписок, над которыми можно знатно посмеяться
Необычная история обычного колхоза
1
53
Необычная история обычного колхоза
﻿
Набирающие популярность
В Белоруссии снова неизвестные в масках задержали женщин и увезли в газели
0
84
В Белоруссии снова неизвестные в масках задержали женщин и увезли в газели
Фото загорающей в бикини Джей Ло восхитило мужчин
2
39
Фото загорающей в бикини Джей Ло восхитило мужчин
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#история#животные#СССР#дтп#кино#на различный вкус#авто авария#комментарии#природа
#прикол#фото#интересное#авария#в мире#люди#картинки#девушки#милота#собака
#факты#интересно#россия#прикольные#вещи#смешные#шоу бизнес#дети#москва#соцсети

На что жалуетесь?

Вернуться