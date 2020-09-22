18 предметов, которые удачно притворились чем-то иным

Забавная подборка предметов, которые пытаются выдать себя за совсем другие вещи. Большинству из этих "пародистов" удается достаточно успешно притворяться тем, чем они не являются.
Если смотреть вокруг себя очень внимательно, можно заметить множество удивительных вещей. Например то, что некоторые предметы гораздо сильнее напоминают нечто иное, чем самих себя. Так облако становится девушкой, камень — гиппопотамом, а гриб пытается всех убедить, что он яблоко.
4. Камень, который выглядит как кусок тортика
Камни частенько бывают похожи на еду и выглядят ну очень аппетитно. Однако не стоит забывать, что делать кусь может быть опасно для зубов!
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