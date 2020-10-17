СК возбудил дела о хищениях при строительстве и конструировании вертолета Ка-62

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«Всего расследуется три уголовных дела, общий ущерб по которым может составить до 3,6 млрд рублей. В настоящее время следствие находится в активной стадии и устанавливает всех соучастников преступной группы, среди которых пока еще не установленные должностные лица [компаний] “Вертолеты России”, “Камов” и Минпромторга», — отметил он.По словам источника, первое из трех уголовных дел о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) возбудили в июле 2019 года, второе — в конце октября того же года в ГСУ СК по Московской области на основании материалов проверки прокуратуры Подмосковья и службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России.Как следует из материалов дел, с которыми ознакомился ТАСС, неустановленные должностные лица АО «Камов» (подрядчик) в период с 2012 года по 2014 год сдали как выполненные в полном объеме опытно-конструкторские работы заказчику АО «Вертолеты России».Они включали в себя изготовление двух фюзеляжей и окончательную сборку опытного вертолета Ка-62, создание натурного стенда Ка-62 и его транспортировку в ОАО «КумАПП», а также разработку и изготовление стартеров-генераторов для Ка-62.Следствие считает, что данные работы были сделаны не в полном объеме. «Таким образом Российской Федерации был нанесен ущерб в размере 162,7 млн рублей», — говорится в документах.Во втором деле речь идет о периоде с 2013 по 2016 год. В это время, согласно материалам дела, неустановленные должностные лица из АО «Камов» заключили контракты с Минпромторгом России, которому сдали те же самые вертолеты и стенды, что и «Вертолетам России», а также не выполнили сборку двух вертолетов.Общий ущерб в данном случае составил более 700 млн рублей. Потерпевшей стороной по делу признано АО «Вертолеты России».Третье дело возбудили в сентябре этого года. Его фабулу источник не привел.Официальными комментариями органов следствия, «Вертолетов России» и АО «Камов» ТАСС пока не располагает.