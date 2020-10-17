СК возбудил дела о хищениях при строительстве и конструировании вертолета Ка-62

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела о хищениях порядка 3,6 млрд рублей при строительстве и конструировании вертолета Ка-62 в отношении должностных лиц холдинга «Вертолеты России», компании «Камов» и Минпромторга. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«Всего расследуется три уголовных дела, общий ущерб по которым может составить до 3,6 млрд рублей. В настоящее время следствие находится в активной стадии и устанавливает всех соучастников преступной группы, среди которых пока еще не установленные должностные лица [компаний] “Вертолеты России”, “Камов” и Минпромторга», — отметил он.
По словам источника, первое из трех уголовных дел о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) возбудили в июле 2019 года, второе — в конце октября того же года в ГСУ СК по Московской области на основании материалов проверки прокуратуры Подмосковья и службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России.
Как следует из материалов дел, с которыми ознакомился ТАСС, неустановленные должностные лица АО «Камов» (подрядчик) в период с 2012 года по 2014 год сдали как выполненные в полном объеме опытно-конструкторские работы заказчику АО «Вертолеты России».
Они включали в себя изготовление двух фюзеляжей и окончательную сборку опытного вертолета Ка-62, создание натурного стенда Ка-62 и его транспортировку в ОАО «КумАПП», а также разработку и изготовление стартеров-генераторов для Ка-62.
Следствие считает, что данные работы были сделаны не в полном объеме. «Таким образом Российской Федерации был нанесен ущерб в размере 162,7 млн рублей», — говорится в документах.
Во втором деле речь идет о периоде с 2013 по 2016 год. В это время, согласно материалам дела, неустановленные должностные лица из АО «Камов» заключили контракты с Минпромторгом России, которому сдали те же самые вертолеты и стенды, что и «Вертолетам России», а также не выполнили сборку двух вертолетов.
Общий ущерб в данном случае составил более 700 млн рублей. Потерпевшей стороной по делу признано АО «Вертолеты России».
Третье дело возбудили в сентябре этого года. Его фабулу источник не привел.
Официальными комментариями органов следствия, «Вертолетов России» и АО «Камов» ТАСС пока не располагает.
По словам источника, первое из трех уголовных дел о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) возбудили в июле 2019 года, второе — в конце октября того же года в ГСУ СК по Московской области на основании материалов проверки прокуратуры Подмосковья и службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России.
Как следует из материалов дел, с которыми ознакомился ТАСС, неустановленные должностные лица АО «Камов» (подрядчик) в период с 2012 года по 2014 год сдали как выполненные в полном объеме опытно-конструкторские работы заказчику АО «Вертолеты России».
Они включали в себя изготовление двух фюзеляжей и окончательную сборку опытного вертолета Ка-62, создание натурного стенда Ка-62 и его транспортировку в ОАО «КумАПП», а также разработку и изготовление стартеров-генераторов для Ка-62.
Следствие считает, что данные работы были сделаны не в полном объеме. «Таким образом Российской Федерации был нанесен ущерб в размере 162,7 млн рублей», — говорится в документах.
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Во втором деле речь идет о периоде с 2013 по 2016 год. В это время, согласно материалам дела, неустановленные должностные лица из АО «Камов» заключили контракты с Минпромторгом России, которому сдали те же самые вертолеты и стенды, что и «Вертолетам России», а также не выполнили сборку двух вертолетов.
Общий ущерб в данном случае составил более 700 млн рублей. Потерпевшей стороной по делу признано АО «Вертолеты России».
Третье дело возбудили в сентябре этого года. Его фабулу источник не привел.
Официальными комментариями органов следствия, «Вертолетов России» и АО «Камов» ТАСС пока не располагает.
Выявленные хищения
Бывший заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по безопасности генерал-лейтенант Николай Грязнов [с 2014 года являлся руководителем службы безопасности компании, был прикомандирован от ФСБ России, уволился по собственному желанию в марте 2020 года] подтвердил ТАСС информацию о возбуждении дел по факту мошенничества и сумму предполагаемого ущерба. «Я считаю, что те служебные расследования, которые проводила наша служба безопасности, материалы, которые мы получали, говорят о том, что там [в «Вертолетах России"] были колоссальные хищения при строительстве и конструировании вертолетов», — сказал он.
Грязнов пояснил, что практически не были выполнены те государственные задания, которые были даны, хотя, деньги за это заплатили.
«Более того, вертолет построили, но он не соответствует техническим характеристикам и нормам, которые закладывались изначально, [выявлена] куча нарушений при проектировании, строительстве, эксплуатации, вертолет постоянно попадает в чрезвычайные ситуации», — добавил Грязнов.
По его словам, в ходе служебной проверки в 2015—2016 годах провели независимую экспертизу проектирования Ка-62, которая показала, что 3 млрд рублей бюджетных средств либо истратили не на те цели, на которые нужно было, либо похитили. Он уточнил, что документально трата этих денег не была подтверждена.
Ка-62 — средний многоцелевой вертолет, в настоящее время проходит испытания. В конце мая 2017 года совершил первый испытательный полет на площадке Арсеньевской авиационной компании «Прогресс». Полет продолжался 15 минут на скорости 110 км/ч и показал, что все необходимые доработки вертолета успешно завершены. Минпромторг РФ планирует продать 365 Ка-62 к 2030 году. В число основных сфер применения Ка-62 входят транспортировка пассажиров, спасательные операции, а также работы в нефтегазовой области.
Грязнов пояснил, что практически не были выполнены те государственные задания, которые были даны, хотя, деньги за это заплатили.
«Более того, вертолет построили, но он не соответствует техническим характеристикам и нормам, которые закладывались изначально, [выявлена] куча нарушений при проектировании, строительстве, эксплуатации, вертолет постоянно попадает в чрезвычайные ситуации», — добавил Грязнов.
По его словам, в ходе служебной проверки в 2015—2016 годах провели независимую экспертизу проектирования Ка-62, которая показала, что 3 млрд рублей бюджетных средств либо истратили не на те цели, на которые нужно было, либо похитили. Он уточнил, что документально трата этих денег не была подтверждена.
Ка-62 — средний многоцелевой вертолет, в настоящее время проходит испытания. В конце мая 2017 года совершил первый испытательный полет на площадке Арсеньевской авиационной компании «Прогресс». Полет продолжался 15 минут на скорости 110 км/ч и показал, что все необходимые доработки вертолета успешно завершены. Минпромторг РФ планирует продать 365 Ка-62 к 2030 году. В число основных сфер применения Ка-62 входят транспортировка пассажиров, спасательные операции, а также работы в нефтегазовой области.
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Метки: Путиномика коррупция россия
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