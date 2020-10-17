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СК возбудил дела о хищениях при строительстве и конструировании вертолета Ка-62

СК возбудил дела о хищениях при строительстве и конструировании вертолета Ка-62 (1 фото)

Автор:
17 октября 2020 11:08
Метки: Путиномика   коррупция   россия   
391
1
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела о хищениях порядка 3,6 млрд рублей при строительстве и конструировании вертолета Ка-62 в отношении должностных лиц холдинга «Вертолеты России», компании «Камов» и Минпромторга. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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Метки: Путиномика   коррупция   россия   
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19  комментариев
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3k
Пепелац 3 часа назад
Т.е. за год так и не удалось установить кто виноват? А дети следаков видимо крупно выиграли в лотерею...
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1k
Outcast 18 минут назад
СК возбудил дела о хищениях при строительстве и конструировании вертолета Ка-62
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1k
Outcast 19 минут назад
СК возбудил дела о хищениях при строительстве и конструировании вертолета Ка-62
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Час назад
автор а как дела у каклов норм)))чтож ты успехах щумерии не освещаешь
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−139
Максим 2 часа назад
страна не везения, за что не возьмется все разворуют и развалят,
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14k
AlexЕЙ Максим Час назад
"невезения"!
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2k
kca-opa Максим Час назад
Это вы про США?
В 2016-м, за год до назначения аудиторской проверки, ныне покойный сенатор Джон Маккейн обнаружил факты нецелевых трат оборонного бюджета на общую сумму около $13 млрд, из которых не менее $1 млн военные потратили на стриптиз-клубы и казино.
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9k
Олегbl4 kca-opa Час назад
И что теперь делать? Догонять США по показателям или искоренять такое явление?
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ kca-opa Час назад
нет это для местных хомячиков не приемлено
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7k
Шурум-бурум 3 часа назад
СК возбудил дела о хищениях при строительстве и конструировании вертолета Ка-62
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
неустановленные должностные лица

Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Роствертола"
08:59 05.07.2017
неустановленные должностные лица Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Роствертола" 08:59 05.07.2017
неустановленные должностные лица Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Роствертола" 08:59 05.07.2017
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9k
Bill ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Когда Сердюков был министром Обороны - Россия выпустила крылатые ракеты Калибр, от которых в Пентагоне до сих пор какают стоя.
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12k
Владислав Грецов 3 часа назад
так что в итоге то ? где посадки,возвращенные средства в бюджет, организационные выводы ?
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3k
LLladbiM Владислав Грецов 14 минут назад
так вертолет сел, средства в бюджет пополняются налогами регулярно, Сердюкова на повышение. Что не так то?
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9k
Енот Полиграфович 3 часа назад
Хоть кого-нибудь расстреляли? Имущество виновных, включая родственников конфисковано? Виновные лица приступили в качестве простых рабочих к восстановлению ГУЛАГА?
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3k
Sanar 3 часа назад
Да эта эпопея длится уже более 10 лет и я уверен виновных не найдут, у меня несколько сослуживцев вонпредами на Прогрессе и двое гражданскими специалистами в ЛИСе, служил я в Варфоломеевке а жил в Арсеньеве, с заводчанами постоянно общались. Вот в этом посте аолти я плюсанул, факт реально имеет место.
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aolti

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