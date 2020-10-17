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Коптильня холодного копчения своими руками: чертежи и варианты

Коптильня холодного копчения своими руками: чертежи и варианты (14 фото + 1 видео)

Автор:
17 октября 2020 09:14
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Коптильня холодного копчения   коптильня   своими рукам   сделай сам   фото   чертежи   
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Человек — существо, привыкшее не только к комфорту, но и к вкусной пище. Одними из любимых деликатесов, которые изобрели еще пещерные люди, стали копчености: мясо, рыба, сало и колбасы.

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Метки: Коптильня холодного копчения   коптильня   своими рукам   сделай сам   фото   чертежи   
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14  комментариев
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19k
Ратибор 2 часа назад
На берёзе нельзя коптить от слова "совсем"! Берёза содержит дёготь, которым пропахнет ваш продукт, да и вкус изменится не в лучшую сторону. Если вы не уверены, что это именно то, чего вы хотите - лучше не экспериментировать.
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1k
Шурман Ратибор 2 часа назад
Сегодня тоже буду коптить
Сегодня тоже буду коптить
Сегодня тоже буду коптить
Сегодня тоже буду коптить
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53k
7guest 9 минут назад
Это горячего копчения. Тоже съедобно.
Это горячего копчения. Тоже съедобно.
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103
Trank Полчаса назад
Основной элемент любой коптильни - это дым. Дым это всегда продукты неполного пиролиза, которые могут содержать в себе тысячи разных молекул, часть из которых - канцерогены. Еда из коптильни (особенно холодное копчение) не может быть полезной по определению. Все эти вещества оседают и впитываются в продукт копчения. Листья осенью запрещают жечь по той же причине - образование крайне вредных продуктов неполного пиролиза.
И не стоит рассчитывать, что при нормальном горении их там не будет. Горение в коптильне холодного копчения никак нельзя назвать нормальным, там всегда недостаток кислорода. Причина - заслонка для дыма и плохая тяга из-за длинной плоской трубы.
Я понимаю, что это вкусно и иногда это можно и нужно. Но это не здоровая еда.
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18k
Mexanik79 Час назад
Коптильня холодного копчения своими руками: чертежи и варианты
Коптильня холодного копчения своими руками: чертежи и варианты
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1k
Шурман Час назад
Я врос на копчении , дядька заядлый рыбак , у нас отдельно стояли бочки для горячего и отдельно для холодного , после каждой рыбалки мы коптили сомов и белых амуров но вот про березу простите :) я сам копчу раз в неделю , иногда копчу если друзья очень сильно попросят :)
Я врос на копчении , дядька заядлый рыбак , у нас отдельно стояли бочки для горячего и отдельно для холодного , после каждой рыбалки мы коптили сомов и белых амуров но вот про березу простите :) я сам копчу раз в неделю , иногда копчу если друзья очень сильно попросят :)
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3k
Sanar Шурман Час назад
Наверно соседи тебя за запах проклинают)))
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Шурман Sanar Час назад
Иногда да :) но я иногда делюсь . Если много рыбы то раздаю . Мне в ответ или вино приносят или детям угощения .
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3k
Sanar Шурман Час назад
У нас на соседней улице мужик на продажу копчением занимается, когда ветерок в нашу сторону слюни текут, у меня самодельный мангал коптильня из интернета слизал и сварил из двух газовых баллонов и остатков метала от навеса. К рыбе я отношусь нейтрально, копчу по горячей в основном мясо, рыбу жена любит, редко когда пристанет и сама привезёт с рынка или кто из знакомых угостит, у нас тут степи и горы не особо рыболовный край.
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3k
Sanar Час назад
На серьёзную рыбалку в Астрахань гоняют ну и в округе платники зарыблёные есть, я после дальнего востока к рыбалке охладел))
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