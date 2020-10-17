Коптильня холодного копчения своими руками: чертежи и варианты

Горячее копчение не требует ни много времени на приготовление продуктов, ни сложного сооружения. Электрический прибор либо открытый огонь находится прямо под коптильней. Температура от 70 до 120° позволяет дегустировать ароматное блюдо уже спустя 1-3 часа. Изделия, подвергшиеся такой обработке, остаются мягкими и довольно жирными, однако именно поэтому хранятся всего несколько дней.





Холодное копчение — способ сделать продукт особенно вкусным. В этом случае работает теплый дым, добирающийся до «жертвы» по довольно длинному дымоходу. Температура такого копчения — 20-35°, однако лучшая цифра 30°, так продукт сохраняет практически все полезные вещества. Из-за этой температурной «низости» будущий деликатес должен готовиться долго: процесс может затянуться на 3 дня. Продукт после обработки теряет часть влаги, поэтому становится суховатым, однако жир сохраняет. Зато срок хранения его — несколько недель, или даже месяцев.



Неповторимый аромат и возможность растянуть удовольствие, долго наслаждаясь копченостями, — причины популярности коптильни холодного копчения, а способов обустроить ее своими руками есть немало.