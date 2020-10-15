Жизнь знаменитых кутюрье: 15 гениев моды в детстве и молодости

Мода имеет в нашей жизни большое значение, как бы вы не хотели оспорить сей факт - мы все равно подчиняемся модным веяниям во всем - будь то одежда, еда, авто, образ жизни и прочее-прочее. Потому что люди социальные существа. А вот эти гении "руководят" нашим социальным обществом с помощью иголки и нитки...