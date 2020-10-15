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Жизнь знаменитых кутюрье: 15 гениев моды в детстве и молодости

Жизнь знаменитых кутюрье: 15 гениев моды в детстве и молодости (15 фото)

Автор:
15 октября 2020 14:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: гении   знаменитые   кутьюрье   мода   одежда   погиум   шоу бизнес   
900
15

Мода имеет в нашей жизни большое значение, как бы вы не хотели оспорить сей факт - мы все равно подчиняемся модным веяниям во всем - будь то одежда, еда, авто, образ жизни и прочее-прочее. Потому что люди социальные существа. А вот эти гении "руководят" нашим социальным обществом с помощью иголки и нитки...

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Метки: гении   знаменитые   кутьюрье   мода   одежда   погиум   шоу бизнес   
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32k
jonnyD 43 минуты назад
Молчим ?
Ну тогда я скажу !
Коко Шанель - сотрудничала с фашистами и была выслана из Франции , вернулась по амнистии в 1953 году .
Остальные на 80 % явные или скрытые гомосеки .
Французский дизайнер Жан-Поль Готье - никогда не скрывал своей ориентации.
Джорджио Армани - старый педик .
Пьер Карден - открытый гей и никогда не скрывал своих предпочтений.
Джон Гальяно - гомик .
Джанни Версаче - пидрила .
Александр МакКуин , Том Форд , Ив Сен-Лоран , Валентино , Дольче и Габбана , Кристиан Диор , Джон Гальяно говномесы и защеканцы !
Продолжайте поддерживать извращенцев за ваши деньги !
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1k
Mellivora jonnyD 22 минуты назад
Для кого этот манифест? Тот кто пользуется их услугами не сидят на Фишках(как минимум). Их клиентуре по хрен на их ориентацию. Тем более по фиг на историю.
Я не знаю как становятся гомиками, возможно с детства в голове заложено.
А вот если представить жизнь модельера,если 24 на 7 вокруг него крутятся десятки полуголых дамочек,которые готовы на все услуги, наверно по неволе будешь испытывать к ни отвращение?
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68
чокнутый 47 минут назад
васильев в молодости вылитый моргенштерн, тоже морда квадратная
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1k
Владимир 48 минут назад
а где дольки кабана?
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