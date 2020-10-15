Жизнь знаменитых кутюрье: 15 гениев моды в детстве и молодости

Мода имеет в нашей жизни большое значение, как бы вы не хотели оспорить сей факт - мы все равно подчиняемся модным веяниям во всем - будь то одежда, еда, авто, образ жизни и прочее-прочее. Потому что люди социальные существа. А вот эти гении "руководят" нашим социальным обществом с помощью иголки и нитки...
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Ив Сен-Лоран (1936-2008) - его называют революционером фэшн-индустрии, маленьким принцем высокой моды и вечным классиком.
Карл Лагерфельд (1933-2019) - всемирно известный модельер, который прославился сотрудничеством с модными домами Chanel, Chloe, Fendi.
Джанни Версаче (1946-1997) Мальчик из небогатой семьи оказался способен на чудо: Версаче стал не только одним из самых известных кутюрье, но и настоящим законодателем моды и стиля. Был убит серийным убийцей
Роберто Кавалли (1940) называет себя модным художником, его оригинальный стиль, сочетающий в себе рисунки, стразы, блестки, принты и мягкую кожу, покорил не только искушенных ценителей гардероба, но и мировых звезд.
Вячеслав Зайцев (1938) - советский и российский художник-модельер, которому по праву принадлежит первенство в советской и российской моде.
Валентин Юдашкин (1963) - заслуженный деятель искусств СССР и России, художник, модельер, автор модных коллекций и проектов
Джорджио Армани (1934) - гений стиля, легенда мира моды и талантливый человек, имя которого вот уже не одно десятилетие является символом безупречного вкуса.
Ральф Лорен (1939) американский дизайнер, модельер, создатель корпорации Polo Ralph Lauren Corporation, владелец брендов Ralph Lauren, Rugby, RL Childrenswear, Polo Jeans Co., RRL, RLX, Club Monaco, Chaps, Blue Label, Purple Label, Lauren, Ralph Laur
Кельвин Кляйн (1942) американский дизайнер одежды, в 1968 году основавший собственную компанию Calvin Klein Inc. и владевший ею до 2003 года.
Авторский пост
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Метки: гении знаменитые кутьюрье мода одежда погиум шоу бизнес
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Ну тогда я скажу !
Коко Шанель - сотрудничала с фашистами и была выслана из Франции , вернулась по амнистии в 1953 году .
Остальные на 80 % явные или скрытые гомосеки .
Французский дизайнер Жан-Поль Готье - никогда не скрывал своей ориентации.
Джорджио Армани - старый педик .
Пьер Карден - открытый гей и никогда не скрывал своих предпочтений.
Джон Гальяно - гомик .
Джанни Версаче - пидрила .
Александр МакКуин , Том Форд , Ив Сен-Лоран , Валентино , Дольче и Габбана , Кристиан Диор , Джон Гальяно говномесы и защеканцы !
Продолжайте поддерживать извращенцев за ваши деньги !
Я не знаю как становятся гомиками, возможно с детства в голове заложено.
А вот если представить жизнь модельера,если 24 на 7 вокруг него крутятся десятки полуголых дамочек,которые готовы на все услуги, наверно по неволе будешь испытывать к ни отвращение?